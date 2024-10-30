17 курьезных историй о питомцах, с которыми их хозяевам скучать не приходится

Животные
8 минут назад

Наши питомцы способны на многое: некоторые из них умудряются вести подпольный бизнес или сами делают ремонт в своем жилище. Следующие истории об их хитрости, дружелюбии и проделках — настоящая находка для тех, кто хочет приятно и беззаботно провести вечер.

  • Мой Реджинальд, когда в деревне жили, сдавал свою хату курицам на понестись. Совсем без палева: лежит себе на земле, никого не трогает, а птицы тем временем в будке. В сарай же им идти далеко. А мы переживали: Редж совсем есть перестал, может, заболел. Узнали случайно: жена заметила, что Редж вытаскивает за хвост курицу из своей конуры, а та упирается. Собакена можно понять: время завтракать уже, а эта квочка устроилась внутри, как у себя дома. Супруга подошла поближе, Редж с виноватым лицом отошел от будки, курица в конуре по инерции продолжала истошно орать что-то вроде «Вези меня, пес!», а когда ее удалось выманить наружу, то в будке обнаружилось больше десятка яиц. По горячим следам рядом с будкой нашли и склад яичной скорлупы. Реджинальд, оказывается, аккуратно прокусывал яйца, выпивал содержимое, а дырявые скорлупки складывал в заранее подготовленную ямку. Редж, понурив голову, ждал приговора. Но все обошлось, его простили и не наказали. Куриц с тех пор он в будку больше не пускал, а аппетит к нему вернулся. Но иногда в грустном взгляде пса читалось: «Ну как же так? Предпринимательская инициатива, аренда — и все пропало из-за глупой пернатой?» © Perfocrat / Pikabu
  • У нас с женой лежала пачка денег на отпуск. Вдруг исчезла. А мы год копили! Крики, ужас — в дом-то никто чужой не приходил. Жена в слезах. Потом смирились. А утром выяснили, что деньги наглым образом свистнул никто иной, как наш попугай. Видимо, чтобы ремонт себе сделать, так как он устелил себе пол в клетке частью банкнот, прямо как линолеумом. © Подслушано / Ideer
  • Вышла на прогулку со своим мопсом, а в парке уже гуляла огромная псина породы алабай. Стало страшновато, но ее хозяин сказал: «Не бойтесь, Дюймовочка дружелюбная, она не укусит!» Я спрашиваю его, почему Дюймовочка, ведь собака ростом с меня... А тот заулыбался и ответил: «Так она с клыками по дюйму каждый!» Но, как оказалось, собака у него действительно дружелюбная, ласковая и добрая. © Не все поймут / VK
  • Пошел как-то со своим барбосом гулять и решил ему по пути вкуснях купить. Но оказалось, что зоомагазин в выходной день открывается не с 8, а с 9 часов, до открытия еще почти час. Тогда я собаке говорю, мол, пошли пока побегаем, а на обратно пути напомни мне, что надо за вкусняхами зайти. И, естественно, про все свои планы после прогулки я забыл, сразу домой пошел. Но по дороге домой собакен взял поводок в зубы и целенаправленно потянул меня в сторону зоомагазина, я даже не сразу понял, что от меня хотят. В общем, за хорошую память хороший мальчик получил свою вкусняшку. © abright / Pikabu
  • Наша кошка недавно «сломалась». Дочь сильно просила попугая, но мы с мужем волновались, потому что не знали, как птица будет ладить с нашей любимой хищницей. На свой страх и риск приобрели попугайчика в зоомагазине, привезли домой — дочь была на седьмом небе от счастья. Кошка сначала аккуратно наблюдала за происходящим, затем подошла знакомиться, не отходила от клетки. Спустя неделю они спят рядом, а кошка думает, что попугай — это ее ребенок. Вылизывает его, защищает, кормит рыбой. © Мамдаринка / VK
  • Мой папа вырос в деревне. Больше всего меня впечатлила история, как домашнюю утку «увел» дикий селезень. Папа нашел беглянку на лугу недалеко от дома. Рядом с ней сидел ее «мужчина», периодически улетая и прилетая обратно к ней. Бедная утка так громко крякала и не могла улететь за любимым, потому что была сильно толстая и просто не могла взлететь. Прям по-женски так жалко ее. © My Story / VK
Руконожка Ай-Ай
7 часов назад

Бедная утка так громко крякала и не могла улететь за любимым, потому что была сильно толстая и просто не могла взлететь. ©
😄😄😄
Вот так и задумаешься о пользе диеты и зарядки)

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  • Мой друг отучил своего кота бояться пылесоса. Кот сильно пугался, прыгал по стенам, прятался, убегал. Но я вот до сих пор не понимаю, зачем отучать его от подобного. Друг ставил миску с кошачьей едой и включал пылесос. Сначала не очень получалось, но потом, со временем, кот привык и даже, наоборот, прибегал на шум пылесоса. Слышит пылесос — значит, еду обновили в миске. И если сначала это было эффективно, то теперь кот прибегает на звук пылесоса и начинает орать, прыгать по стенам, бегать по квартире. Если раньше он делал подобное от страха, то теперь так просит поесть. © Палата № 6 / VK
  • Моя лучшая подруга просит не звонить ей в дверной звонок. Все ее близкие знают об этом, но вот другие люди и не догадываются. У нее кошка пугливая, постоянно писает на пол, когда слышит звонок, а подруге убирать это все потом. Много забавных инцидентов было. А недавно у подруги появился молодой человек, который решил эту проблему: поменял звук звонка на что-то более приятное — на пение птиц. Теперь каждый раз, когда кто-то звонит в дверь, кошка подруги орет и залезает на шторы. © Палата № 6 / VK
  • Гуляли недавно с дочкой и собакой. Иду, в одной руке коляска, в другой — поводок. Благо собака у нас послушная, особо никуда не тянет, не пытается сбежать. Но в этот раз что-то пошло не так. Проходили мимо мусорных баков, и тут она начала рваться в их сторону прямо-таки чуть ли не с истерикой. На мое трижды «Нельзя!» никакой реакции. Психанула — отпустила поводок. Та сразу же в бак прыгнула.
    Думаю: «Приплыли. Мало, что ли, тебя кормят?!» Но уже через полминуты она вылезла оттуда с каким-то мешком, разодрала его зубами, а там три котенка. На вид около недели от рождения. Все живы. Забрали домой, выхаживаем. Но знаете, что самое удивительное? Собака кормит их грудью! Она родила щенков два дня назад, но никто из них не выжил. Она приняла этих котят как своих детей. Насколько все-таки удивительный этот мир животных! © Мамдаринка / VK
  • Когда я выбирала, какое домашнее животное завести, сразу решила, что точно не собаку. Я сова, сплю каждое утро до 11, не готова рано вставать и идти выгуливать хвостика. Поэтому купила кошку: она сама себя обслуживает, на лоток ходит. Ага. Да только будит похлеще любых собак! В 7 утра приходит и начинает лапой тыкать в лицо. Если отворачиваюсь, то мяукает, как ненормальная. А вчера вообще учудила: притащила мне рано утром пачку корма в зубах прям в кровать. Намек, что хватит спать, пора кормить. © Мамдаринка / VK
  • У меня самый ленивый кот в мире. Раскабанел пару лет назад после стерилизации. Сейчас эта тушка весит килограммов 15, большой, неуклюжий и неповоротливый. Целыми днями только ест и спит, даже игрушки не могут заставить его побегать по квартире. Неделю назад мы ездили на пару дней к свекрови, у нее частный дом в поселке. Так кот прям ожил. Стал двигаться, бегать за бабочками, гонять соседских котов. Мы с мужем шутим, мол, и не знали, что наш толстяк умеет бегать. А еще кошак вспомнил про свои охотничьи инстинкты. Проснулась утром оттого, что он меня будит лапой — притащил в зубах ящерицу. Прямо в кровать! © Палата № 6 / VK
  • Мой крысенок ворует и таскает все, что попадается ему под лапку, особенно косметику. А как-то я поймала его, когда он вытаскивал купюры из моей сумки. Пыталась объяснить ему, что никто не возьмет денег у крысы, но он, похоже, считает, что может нарушать социальные нормы. © rocketsfindplanets / Reddit
  • Когда наступает время стирки, наш кот запрыгивает в корзину для белья и я его везу до стиральной машины. Затем он садится на машинку и помогает загружать белье, проталкивая в нее вещи одну за другой лапой. А когда работает уже сушилка, он дремлет на ней, наслаждаясь теплом. © Unknown author / Reddit
  • Мой папа как-то рассказывал мне историю о том, как к ним на лесопилку заглянул медведь. Там к ним часто животные в гости приходили: лисы, зайцы, иногда волки пробегали. А тут медведь явился! Аккуратно и тихонько ходил, смотрел, затем полез в мусорку. Все боялись и пошевельнуться, лишь молча наблюдали за косолапым. Спасать ситуацию принялся кот, который жил на лесопилке. Он встал на дыбы и начал сильно шипеть. Медведь настолько испугался этого демона, что убежал, сверкая пятками! Папа говорит, что с того момента кота начали кормить только премиальной рыбкой и консервами. © Палата № 6 / VK
  • Кошка моя дурная сбежала из дома и поселилась в котельной с другими котами. Я пыталась ее отловить, но она смотрела с видом «Ты че, мать? У меня тут новые мужики и друзья. Какое домой?» и в руки не давалась. Через месяц попыток я плюнула и сдалась. Подумала: «Ну нравится ей на свободе — значит, надо отпустить». Так она стала жить на улице. При этом, встречая свою кошку, я понимала, что ей не особо хорошо. По итогу я не сдалась, случайным образом отловила ее за шкирман, пока кормила дворовых, и потащила домой. Она орала всю дорогу, будто ее режут. Зато, оказавшись дома, в секунду успокоилась. И все, как отрезало: гулять уже лет 5 не тянет ее. Вывод: у кошек тоже бывают психозы и переходный возраст. © vintovka.net / Pikabu
  • Кот перестал есть. Лежит весь день на кресле, на руки не просится, к миске не подходит. Мы его в охапку и быстрее в ветеринарку. Сдали кучу анализов, вымотали себе все нервы. Два часа и $ 500 спустя нам сказали диагноз: оказывается, эта наглая рыжая морда абсолютно здорова, просто коту скучно. «Купите ему игрушек, сводите погулять в парк», — сказал нам ветврач. Да у него игрух больше, чем у меня за всю жизнь было! Вот шельма!
  • Мой кот исправно ходил в лоток. Но как-то раз я обнаружила на кровати мокрое пятно. На следующий день — то же самое, при этом лоток сухой. Ругать не стала, поехали в ветклинику. Сделали УЗИ и анализы: кот здоров как бык. И лишь спустя неделю, потратив 6 000 рублей, я вдруг выяснила, что кот просто не хочет садиться в лоток, а если и сядет, то покрутится там и уходит. Оказалось, новый древесный наполнитель колет ему его нежные части. Поменяла наполнитель, и проблема исчезла. © tbrnv / Pikabu

Иногда дикие животные сами рвутся в дом к человеку, даже когда он их не зовет. А в итоге получается вот такая фотоподборка курьезных фото.

Комментарии

Уведомления
Руконожка Ай-Ай
7 часов назад

У кошек тоже бывают психозы и переходный возраст. ©

Эта наглая рыжая морда абсолютно здорова, просто коту скучно. «Купите ему игрушек, сводите погулять в парк» ©
😸😸😸
Все, как у людей)

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