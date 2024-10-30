17 курьезных историй о питомцах, с которыми их хозяевам скучать не приходится

Бедная утка так громко крякала и не могла улететь за любимым, потому что была сильно толстая и просто не могла взлететь. ©
😄😄😄
Вот так и задумаешься о пользе диеты и зарядки)
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Наши питомцы способны на многое: некоторые из них умудряются вести подпольный бизнес или сами делают ремонт в своем жилище. Следующие истории об их хитрости, дружелюбии и проделках — настоящая находка для тех, кто хочет приятно и беззаботно провести вечер.
Бедная утка так громко крякала и не могла улететь за любимым, потому что была сильно толстая и просто не могла взлететь. ©
😄😄😄
Вот так и задумаешься о пользе диеты и зарядки)
Иногда дикие животные сами рвутся в дом к человеку, даже когда он их не зовет. А в итоге получается вот такая фотоподборка курьезных фото.
У кошек тоже бывают психозы и переходный возраст. ©
Эта наглая рыжая морда абсолютно здорова, просто коту скучно. «Купите ему игрушек, сводите погулять в парк» ©
😸😸😸
Все, как у людей)