12 человек, которые устроили цирк с конями

Как-то подруга мужа по вузу пригласила нас в гости. У ее родителей дом в Пушкине. Она в декрете сидела. Жарища за тридцать. Мы с мужем прем туда. А нас даже в дом не пригласили. ННа солнце продержали и распрощались. Даже воды не предложили. После этого я сказала, что к ней в гости муж может ездить без меня. Она обиделась.