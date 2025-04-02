12 человек, которые устроили цирк с конями
Про таких людей обычно рассказывают анекдоты. Это и непомерно жадные родственники, которые бы удивили даже Скруджа Макдака. Феерические начальники и коллеги — сюда же. Все эти люди разыгрывают представление даже одним своим появлением.
- Хочу рассказать про семью моего брата. У них с женой так. Приглашают на день рождения. Приезжаем и видим, что почти ничего не готово. Меня сразу привлекают к готовке и просят чистить рыбу, либо картошку. А я в платье праздничном, с маникюром и мне совершено не хочется, чтобы я во время торжества от меня пахло рыбой. Мы стали приезжать на полчаса позже, чтобы стол был готов. Но все равно что-то заставят делать. В конечном итоге стараемся сослаться на занятость и не приезжать. Надоело все это терпеть. © Мила Цветкова / Dzen
- Пригласили меня в гости. На стол для восьми человек поставили блюдце. Да, именно чайное блюдце — с редиской. Люди были сильно не бедные и повод для праздника был значительный. Ну, все встали и ушли. Но дело этим не кончилось. После нашего ухода там разгорелся дикий скандал, который закончился разводом этой пары. © Мария Тихомирова / Dzen
- Одолжила € 200 бывшей коллеге Маше. Она просила в долг, потому что не хватало оплатить учебу. Позже выяснилось, что учебу ей родители оплатили, а она со знакомых денег собрала и не стала отдавать. Когда я попросила вернуть, меня сразу начали поливать грязью за глаза со всеми вытекающими. Такой злобы я не ожидала. © favorites50and50 / Dzen
- Собеседование. Спрашивают, мол, почему уволились. Отвечаю, что зарплату задерживали и в отпуск отпускать не хотели. Потенциальный работодатель (мужик с лоснящимся лицом и свежим загаром) смотрит на меня и говорит: «Да и я сам 5 лет в отпуске не был, и ничего». Тут я все поняла и с ними распрощалась.
- Есть у меня тетка. Придут к ней голодные гости, а она делает обход вокруг стола с кастрюлей пюре: «Вы будете картошку?» И сама накладывала ровно 2 ложки. Я заикнулась: «Так поставьте пюре на стол и пусть каждый берет, сколько хочет!» Так она такой взгляд на меня кинула! Если бы взглядом можно было прибить, я бы упала там с табуретки.
А на юбилей свой она по одной сосиске на гостя сварила. Семья у них не бедная, обычная. В общем, я туда стараюсь не ходить. © Иришка
- Моему отцу исполнится 70. Сестра и мама готовятся праздновать юбилей. Меня они в планы вообще не посвятили, просто сестра позвонила и сказала: «Слушай, вложись в праздник. Нам надо $ 1000». Все это произошло аккурат через 2 дня, как у моего мужа был юбилей. Но ни мать, ни сестра даже не позвонили с поздравлением. Я вежливо ответила сестре, что это выходит за рамки моего бюджета. Она в ответ: «Не хочу продолжать разговор, а то мы поссоримся». Я весело сказала: «Хорошо, спокойной ночи» и повесила трубку. © WorldlyHumor6342 / Reddit
- Жила с мужчиной несколько лет, расстались. Сказала ему съезжать. А он, пока меня не было, тайно забрал вcе баночки для специй. Зачем они ему? © Helen / Dzen
Aвторы AdМe неисправимы. Читать тошно эти "творческие переработки" наших комментов. ((
- Коллега пригласил на день рождения. Мол, все будет по высшему разряду. Купила дорогой подарок, а его жене вручила букет. Прихожу: на столе чай и конфеты. Хозяйка с улыбочкой: «У нас все по-простому». Через полчаса я слиняла. Но самый смак произошел в понедельник.
Прихожу на работу. Празднуем день рождения коллеги — замечательной женщины. Подарила цветы и хороший чай. Так заявляется предыдущий именинник (у него день рождения был в субботу) и дарит ей букет! Который я подарила его жене! Цветы уже выглядели несвежими. А еще вручил коробку конфет, которую я им принесла к столу. Как позже выяснилось, коробка была уже вскрыта. Конфеты в ней были все в наличии, но это были совсем другие конфеты, какие-то батончики. Ни до ни, после, этот кадр никогда никого из коллег не поздравлял и ничего не дарил. © komol-67 / Dzen
Конфеты невкусные оказались, так что решили передарить, чтобы не выбрасывать? Хозяйственный! 😁😁
- У знакомой был случай. Она легла на плановую операцию. Предупредила за месяц и за неделю. Начальство замену не искало. День операции. Назначена на 10 утра. В 9 часов ей звонок с работы: «Давай мы тебе рабочий ноут привезем, а то тут сроки горят».
- У коллеги на работе принято скидываться и дарить конверт имениннику. А он проставляется — пиццей или тортиком. То на то и выходит. Так вот, вдруг она барышня из отдела заявила: «Фу, тупая традиция, не хочу праздновать! Ни скидываться, ни торт покупать». Коллеги проявили тактичность и сказали, что ее услышали. А оказалось, что она просто нахамила кому-то в соседнем отделе, а ее поставили на место. Вот она и не хочет с ними свой день рождения праздновать.
А тут был день рождения у начальницы отдела, барышню не позвали в кабинет, торта ей не оставили. Так теперь она обиделась. А все над ней ржут. © Лиса
- В студенчестве жили с парнем, оба подрабатывали. К концу учебы в ВУЗе обзавелись подержанным простеньким автомобилем, часть денег на него занимали, отдавали зарплатой парня, а жили на мою. При расставании на мой вопрос о машине он сделал круглые глаза и был очень сильно удивлен, ведь на его деньги тачка была куплена, при чем тут я вообще? Так и остались в результате: он с машиной, а я с кошкой совместно заведенной, разделили имущество, так сказать. © Екатерина Н. / Dzen
- Мне 23, я пустила к себе пожить подругу. Ей 25. Она месяц живет, другой. Есть мои харчи, а еще и нигде не работает и работу не ищет. Я студентка и у меня 2 подработки. Говорю: «Ну ты бы хотя бы продукты покупала!» Она меня игнорит. Тогда съезжай, мол, говорю. Так она заявила: «Ты плохой друг! У тебя нет сердца» Я собрала ее вещички и выставила за дверь! © Sackvillebaggingses / Reddit
А вот что у нас есть еще: «12 родителей узнали, за что их вызвали в школу и выпали в осадок».
Комментарии
Как-то подруга мужа по вузу пригласила нас в гости. У ее родителей дом в Пушкине. Она в декрете сидела. Жарища за тридцать. Мы с мужем прем туда. А нас даже в дом не пригласили. ННа солнце продержали и распрощались. Даже воды не предложили. После этого я сказала, что к ней в гости муж может ездить без меня. Она обиделась.