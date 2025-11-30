18 уморительных историй о том, как поездка в роддом превратилась в настоящий ситком

Есть такое поверье, что чужим нельзя показывать ребёнка до 40 дней, чтобы не "сглазили", но скорее для того, чтобы какими-то инфекциями не заразили, а своим-то можно, тем более сфотографировать. Интересно, а они не ходили с ребёнком в поликлинику? У нас обязательно посещать с ребёнком детскую поликлинику в один месяц ребёнка, и потом каждый месяц до того, пока ему не исполнится один год.