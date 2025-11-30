18 уморительных историй о том, как поездка в роддом превратилась в настоящий ситком
Поездка в роддом — одно из самых волнительных событий в жизни. Но пока одни будущие родители готовят дыхательные упражнения, другие умудряются превратить этот драматичный момент в чистый, незамутненный юмор. Именно здесь, на грани стресса и чуда, и рождаются самые нелепые и уморительные истории!
- Муж ждал сына. Но родилась дочь. Он звонит ночью в регистратуру, спрашивает: «Кто родился?» «Дочь». Утром звонит: «Кто родился?» «Дочь». Поворачивается к новоиспеченной бабушке и сообщает: «Что они там могут знать! Поеду сам и разберусь».
- Рожала второго. Лежу в схватках, дышу, как учили. Муж рядом с таким лицом, будто это ему сейчас рожать. Я в паузах еще умудряюсь подбадривать его. Тут медсестра уводит его переодеться. Через пару минут он возвращается, наклоняется ко мне и шепчет: «Кажется, мне по ошибке дали форму для кесарева». Я хохотала так, что мне сказали: «Мамочка, аккуратнее, а то прямо сейчас родите!»
- Первую дочь когда рожала, муж был в отъезде. Скорую вызывали девчонки из общаги. Когда пошла второго ребенка рожать, то заранее приехала к родителям, чтобы было кому с дочкой быть, пока я в роддоме. А как раз в день родов родители решили съездить быстренько на рынок за продуктами. Как говорится, ничего не предвещало...
Сотовых тогда еще не было в помине. И вот, только мама с отцом уехали, я сказку дочери читаю. Вдруг воды отходят, и сразу резкая схватка! Я заметалась — скорую вызвала, к соседке кинулась — а ее тоже дома нет! Пришлось брать дочь с собой в роддом. Чтобы родители не волновались, написала записку: «Мама, Катя поехала в роддом, я с ней. Не волнуйтесь, все хорошо!» Катя — это моя на тот момент четырехлетняя дочь. Впопыхах немного перепутала, кто из нас рожает!
- «Поторопитесь! Дама дальше по коридору, собирается обыграть нас!» Это было 1 января. Он хотел, чтобы мы выиграли первого ребенка в Новом году. © VastMisconception / Reddit
- Мне роды поставили на 12 марта, но 9 марта нужно было съездить за направлением. Врач у меня был рядом с маминым домом. Я договорилась после врача встретиться с подругой как раз. Но уже собирая сумку в роддом почувствовала, как тянет живот. Поехала, из метро выходила уже с трудом, встречала мама. Пошли мы пока домой, так как прием только через 2 часа. Я сижу дома у мамы, ерзаю на кресле, она, попивая чай, смотрит на меня, а потом говорит: пошли пораньше к врачу. Мы пошли к другому, она меня тут же решила осмотреть и говорит: 5 см открытие, ты рожаешь, деточка. Я в панике. Мне вызывают скорую. Короче, мама со мной поехала в скорой. Потом муж приехал в роддом. Вбегает он, сидит моя мама в приемной и говорит ему: «Так пока она не родит, с места не сдвинусь, принеси мне газету и кофе». Это немного вывело его из паники. Посмеялись, но кофе принес. Я родила быстро. А моя подруга получила сообщение: «Прости, я уже рожаю, давай в следующий раз встретимся».
- На 39-й неделе беременности положили в роддом в дородовое отделение. Мне попался молодой и очень серьезный врач. Через 5 дней выписали, но на 41-й неделе я опять попала в это же отделение, к этому же врачу. Он посмотрел мне в лицо, прочитал фамилию, но не вспомнил. И только в процессе осмотра, попросив меня спустить пониже белье и внимательно посмотрев, как я это делаю, спросил: «А вы у нас уже лежали?» Вот думаю, он по трусам меня узнал? © Подслушано / Ideer
- Жена ложилась в роддом. Врач, который должен был принимать роды, спросил, хочу ли я присутствовать при родах? Я категорически отказался, т.к. в силу каких-то психологических факторов, при виде шприцов, иголок, капельниц и пр. мед. инвентаря я практически гарантированно теряю сознание. Он протянул мне руку, пожал, и сказал: «Молодец! А то модно стало, многие хотят. Но проблем с отцами в процессе бывает больше, чем с самими родами».
- Поступила я в роддом по направлению с диагнозом «отеки, предвестники родов». Начала меня осматривать опытный врач, спрашивает: «С чем поступила?» А я так волновалась, что на автомате ответила: «Признаки беременности». На что врач сказала: «Я тебе больше скажу, милочка: ты вот-вот родишь». © Подслушано / Ideer
- Есть хотелось страшно. Я рожала всю ночь и только одна мысль меня беспокоила — успею ли до завтрака? Не успела. Моя любимая свекровь прибежала к концу родов и всеми правдами и неправдами передала мне куриный супчик в термосе (это был 1997 год). Сил не было, так приподнимусь — похлебаю несколько ложек, упаду. И так пока не слопала все! Господи, ничего вкуснее в жизни не ела! Спасибо тебе, мамочка!!!
- Начались схватки. Мужа дома не было. Решила, что сначала позвоню в скорую, потом мужу, а там — кто быстрее приедет. Набираю и ору в трубку: «Я рожаю, приезжайте!» Оттуда мне так спокойно: «Ух ты, новорожденных у нас еще не было!» Оказалось, я набрала «02». В итоге приехали и скорая, и полиция, и муж. В роддом ехали кортежем, дяденьки-полицейские даже на выписку приехали. © Подслушано / Ideer
Есть такое поверье, что чужим нельзя показывать ребёнка до 40 дней, чтобы не "сглазили", но скорее для того, чтобы какими-то инфекциями не заразили, а своим-то можно, тем более сфотографировать. Интересно, а они не ходили с ребёнком в поликлинику? У нас обязательно посещать с ребёнком детскую поликлинику в один месяц ребёнка, и потом каждый месяц до того, пока ему не исполнится один год.
- Мой шурин, совершенно не зная, как помочь своей жене, запаниковал и вытащил из кармана упаковку из 6 мини-пирожков с мясом и предложил ей один в середине родов. Это было 17 лет назад, и мы до сих пор смеемся над этим. © Speedy_Dragon46 / Reddit
- Было мне лет 18, ехала к сестре в роддом, который находится в другом конце города. В руках тяжелые сумки и стоять не хотелось, поэтому заняла место поудобней. Тут же появились две резвые бабки и потребовали уступить, чего я делать никак не хотела. Наплела им, что я беременная и еду рожать, и жених меня бросил. Бабки жалели меня, скормили мне все пирожки, еще варенья дали. Выпятив живот, я поперлась под жалостливое напутствие бабок. До сих пор стыдно как вспомню. © Подслушано / Ideer
Каждая из этих историй — это подлинный, незабываемый опыт, рассказанный самими участниками событий. А какой самый нелепый случай по дороге в роддом знаете вы? Поделитесь своим опытом в комментариях!
Статья не является медицинским советом, а носит исключительно развлекательный характер.