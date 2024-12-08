19 доказательств того, что в роддоме на свет появляются не только дети, но и занимательные истории

Почему «в Штатах», у нас тоже скорую нет смысла вызывать, если только не плохо стало, а просто роды начались.

Я тоже порывалась сама в роддом ехать рожать (но с мужем, просто за руль хотела сама) - чтобы отвлечься немного от переживаний))) но у меня схваток не было, поэтому я действительно отлично бы доехала. Но муж не пустил, конечно😂