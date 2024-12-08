Почему «в Штатах», у нас тоже скорую нет смысла вызывать, если только не плохо стало, а просто роды начались.
Я тоже порывалась сама в роддом ехать рожать (но с мужем, просто за руль хотела сама) - чтобы отвлечься немного от переживаний))) но у меня схваток не было, поэтому я действительно отлично бы доехала. Но муж не пустил, конечно😂
19 доказательств того, что в роддоме на свет появляются не только дети, но и занимательные истории
Роды — очень волнительное событие для любой женщины. В этот момент за будущую маму переживает вся семья, а будущий отец - в особенности. И, несмотря на то, что к родам готовятся целых девять месяцев, разных курьезных и неожиданных событий порой не избежать.
- Сестра ушла в душ, а минут через десять спокойным голосом крикнула, мол, подойди сюда. Подхожу и спрашиваю, что случилось. А она мне спокойным тоном: «Можешь сходить в магазин и купить мне минералочки? Я, кажется, рожаю». Мне 14 лет, я в полнейшем шоке, как ляпну: «Хорошо, ты только не уходи никуда». Минутная тишина и мы как начали обе ржать на всю квартиру. Сбегала я в магазин, мама потом примчалась с работы и мы поехали на такси в роддом. На дороге пробки были, перенервничали не только мы, но и таксист. Благо, все обошлось.
- Роддом, 15 врачей. Тяжелые роды. Лежу я в ажурных черных чулках. Попросила мужа привезти операционные компрессионные белые чулки, а он вместо них привез мои черные чулки для выхода в свет (благо тоже компрессионные). Вот и рожала в них вся такая красивая. © k0muk
- Когда у меня отошли воды, я разбудила мужа и быстро побежала в душ мыться. Он зачем-то тоже душ принял в 3 часа ночи и повез меня в роддом. © juli.rykova
- Мой муж присутствовал на родах. Ребенка вытащили и показали мужу, пока меня зашивали. Он шокировано воскликнул: «Лора-сан, вы не поверите! Ручки, пальчики... Он так качественно сделан!» Просто супруг у меня японец. © lorachan
- Ко мне скорая не успела доехать, мужу пришлось самому роды принимать. Я ему что-то кричу, а он: «Да не ори, я врача не слышу». Хорошо врач на телефоне была. Перерезал пуповину, завязал. Скорая приехала после рождения дочки. Перепутали дом. Муж бегал на улицу, догонял их зимой в тапках по гололеду. Меня в роддом повезли с дочкой, а он старшего поехал к знакомым оставить (в роддом не пускали с ребенком). Назад его привезли знакомые, побоялись его за руль пускать. У него аж руки тряслись. Он такой бледный был, еле передвигался по роддому. У него стресс случился. Он от вида крови на пальце может в обморок упасть, а тут роды. Врач его поймала, накапала валерьянки и сказала: «С почином, коллега». © buketnaya_strana
- Из рассказа бабушки. Лет 40 назад, когда была молодой совсем, возвращались с фермы домой. Зима, мороз −30. Вдруг в поле у подруги начались роды. Рожала второй раз, поэтому понимала, что домой не дойдет. Бабушка приняла роды прямо там. Потом завернула ребенка в фуфайку и бежала домой, молясь, лишь бы ребенок выжил. Дома младенца сразу на печь, а сами за роженицей. Вернулись, малышка плачет. Значит, жива. Выжила вопреки всему, в феврале, в мороз. А я после кесарева слова и значения путала. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- В мои роды муж был со мной в операционной, мне делали кесарево. Дочку достали и сразу надели розовую шапку. Муж спрашивает, мол, почему она в шапке. А неонатолог, здоровенный дядечка, ему в ответ: «Она девять месяцев в животе сидела. Делать было нечего, вот она и вязала». Глаза моего мужа надо было видеть, он даже поверил. © lili_baeva
- В Штатах роженицы сами едут в госпиталь рожать (мужья обычно везут). Первого очень долго рожала. Со вторым, смотрю, перерыв между схватками уже 5 минут. Понимаю, что рожу скоро и надо ехать. На часах четыре утра, муж с 2-х летним сыном спят как суслики. Так не хотела их будить. Пошла, сумку взяла, ключи от машины и мужу тихонько говорю: «Я сейчас в роддом быстренько съезжу, что-то схватки частые уже. Если не рожу, то вернусь. Вы спите». Он вскочил со словами: «Ты в своем уме, женщина?», — собрался и повез меня в роддом. Родила сразу по приезду. © neilya_rb
- Когда я отправила мужу первые фото нашего сына, где он весь опухшим, глаза узкие, муж написал: «Наше чудо». Только потом, после выписки, признался, что на самом деле подумал: «Хорошо хоть не девочка, с таким лицом уж проживет как-нибудь парень». © galina_mirnay
- Я рожала в Канаде и очень боялась, что во время родов забуду английский язык. Поэтому попросила мужа мне дублировать все, что доктор говорит. И вот врач говорит: «Push, push». Я тужусь. Врач снова: «Push, push». Муж: «Тужься, тужься». Врач говорит: «No push», а муж дальше: «Тужься, тужься». Врач опять: «No push», а муж: «Тужься!» Я уже мужу: «Мне сказали не тужиться!» А он опять повторяет. Я ему: «Да замолчи ты, мне говорят не тужиться!» А он опять: «Тужься, тужься». Так выбесил, и я уже крикнула ему: «Все, больше не переводи! Я все сама понимаю». Оказывается, он слышал только слово «push». Вот так, понадеялась на переводчика. © rodyanko
- У меня мой папа отчебучил. Приехал в роддом с арбузом, подходит к кому-то из медперсонала и просит передать маме моей. Говорит: «Жена моя пусть арбузик кушает и Лелю покормит, ведь зубы то у нее все есть?» © seryhav
Почему «в Штатах», у нас тоже скорую нет смысла вызывать, если только не плохо стало, а просто роды начались.
- Когда мама рожала брата, у них с папой были парные роды. Соответственно, когда братик родился, папа присутствовал. Брат не издавал звуков, и врач шлепнула его по попе. Мой папа от шока подлетел к врачу и заорал: «Не бейте моего сына!» А потом вообще упал в обморок. © an.nestlee
- Рожала в 1993 году. Были еще телефоны-автоматы на улице. В 2:30 ночи у меня начались схватки. Я разбудила мужа и сказала, что пора. Муж сонный заорал: «Ты на время смотрела? Спи!» Я пошла в душ, сделала маникюр, накрасилась и завилась на бигуди. Сходила, вызвала скорую и пошла ее встречать на улицу, довольная, в припрыжку. У меня не было видно живота в широкой футболке. В подъезде в темноте кто-то прошел. Мы оба поздоровались, и я довольная уселась в скорую рядом с водителем. Он мне говорит: «Вы тоже поедете?» Я ответила, что хотелось бы, и спросила, кого мы ждем. А он мне спокойным тоном: «Роженицу». Расхохоталась, и забыла зачем вообще в больницу собралась. В это время врач разбудил мужа, и они вдвоем стали меня искать по квартире. Муж говорит: «Вроде тут была! Наверное, обиделась и пешком ушла». Короче, выходят на улицу с врачом и муж говорит мне: «Ты серьезнее будь, а то подумают, что ты притворяешься!» Вот на такой веселой ноте поехали все. © great_iren
- Я, когда родила, отправила фото малыша мужу, а он мне в ответ написал: «Нельзя же ребенка первое время никому показывать». © soullessowll
Муж собирался и дома 40 дней (или сколько там показывать «нельзя»?) не присутствовать, интересно?
- Сын родился, я говорю мужу, мол, интересно, какого цвета будут глаза у ребенка. А муж спрашивает: «На какой день он их откроет?» Так и зовем сына ласково котенком. © kristina_hodakovskaya
- В первую беременность я проснулась посреди ночи от схваток. Начала будить мужа, мол, вставай, я рожаю, а он сонный говорит: «Первое апреля — никому не верю!» На минуточку, было 10 декабря. © dannyyan_
- У меня начались схватки в четыре утра. Потихоньку бужу мужа и говорю, что началось. Прошу его приготовить мне завтрак, пока я моюсь в душе. Спустя пять минут он врывается в ванну, резко отдергивает шторку и с выпученными глазами орет: «Ты что рожаешь? Я думал мне это снится, вообще не понял, почему я в четыре утра готовлю яичницу». От смеха чуть не родила на месте. © irina_pindyurina
- У нас с мужем были партнерские роды. И когда был пик, я уже чувствовала, что пошел процесс, кричу ему: «Митя, зови врачей, я рожаю». Он выбежал в коридор и кричит: «Быстрее, там девушка рожает!» Мне было больно и смешно одновременно. Это прям сильно запомнилось. Ни жена, ни женщина даже, а девушка. © b_u_s_in_k_a
- Когда рожала, врачи не слышали сердцебиение дочери, поэтому нас отправили на экстренное кесарево. Во время всего этого хаоса медсестра бросила мужу пару халатов и сказала ему быстро переодеться. Я была на нервах. А он пытался переодеться как можно быстрее и начал раздеваться до нижнего белья. Медсестра оглянулась на него и воскликнула: «Ой, не надо!» И мы все начали смеяться. Через 20 минут я уже держала на руках свою идеальную девочку. Все было хорошо. Это до сих пор одна из любимых наших историй. © ZealousidealLeek8820 / Reddit
Дети — это цветы нашей жизни. А быть родителями — настоящий труд. Когда дети идут в школу, то мамам и папам порой приходиться знатно понервничать.
Комментарии
хорошие, приятные истории (в большинстве). Но не поняла ту,что "начались схватки, я в душ, а мужа попросила поесть приготовить". Разве не натощак надо? При чем, не важно: сама рожает или кесарево. Это ж вроде, понятно всем, даже нерожавшим
Муж до сих пор вспоминает, как я ужасно злилась и ходила собиралась, мыла голову, делала макияж в час ночи, когда воды отошли. Он просто сидел нa кровати, не знал, что делать, очень нервничал и очень меня опасался в этот момент😂