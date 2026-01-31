15 рабочих поездок, где не все пошло по плану, но так даже интереснее
Казалось бы, что такое обычная командировка: сел, доехал, поработал и вернулся. Но на деле такие поездки нередко превращаются в череду нелепых ситуаций, неожиданных испытаний и маленьких личных побед. В этой подборке — истории, которые это отлично доказывают.
- В обеденный перерыв заметил, как коллега нервно смотрит на телефон каждые пять минут. Спрашиваю: «Что случилось?» Она вздыхает: «Муж не отвечает, а у него командировка». Я киваю понимающе. Вечером встречаю её в супермаркете — улыбается, глаза блестят. Оказывается, муж не отвечал, пока покупал ей сюрприз — тур в Прагу на годовщину. А она уже успела напридумывать себе целую историю. © alex.rexby
- Муж в командировке, созваниваемся по видеосвязи. Лежит в номере, жалуется на усталость. И тут я вижу, что на заднем плане, прямо за его спиной, кто-то шевелится под одеялом! Я кричу: «Кто это?!» Муж стушевался, откинул одеяло, а там работающая массажная подушка. Он включил её, чтобы размять спину после самолета, а она сползла в сторону и продолжала усердно «месить» матрас. Под тканью вращающиеся ролики выглядели точь-в-точь как прячущийся человек. Чуть не довела, техника!
- Мой муж сейчас в рабочей командировке с понедельника до субботы. Сегодня звонит и буднично спрашивает: «Через 40 минут будет посылка, ты дома?» Я, не подозревая подвоха, говорю, что да, приму. Ровно через 40 минут — стук в дверь. Открываю, на пороге стоит мужик с огромной коробкой суши. Я автоматически говорю «спасибо», забираю коробку и уже собираюсь закрыть дверь, как мужик вдруг добавляет: «Подожди, это я — посылка». Поднимаю глаза, а там мой муж. © ozariya
- Моя самая первая командировка была веселой. Я решила пофантазировать и оделась в стиле Кэрри Брэдшоу, чтобы чувствовать себя независимой, свободной, в общем, птицей высокого полета. Я наслаждалась, когда сдавала документы (это была моя главная цель поездки) и ходила на встречу. Потом я вернулась в свой номер в отеле и такая: «Ладно, и что мне теперь делать?» Заказала еду навынос и смотрела телевизор в своем номере, отчаянно скучая. © eppydeservedbetter / Reddit
- Муж уже возвращался из командировки, ехать два дня. Пишет смс: «В купе попалась попутчица — огонь! Блондинка, ноги от ушей, угощает пирожками. Не ревнуй». Я, конечно, напряглась, но виду не подала. Встречаю его на вокзале. Выходит он из вагона, а следом эта самая «блондинка с ногами». Идет, опираясь на мужа, и довольно мурчит: «Спасибо, сынок, что помог!» Оказалось, это бывшая балерина, которой уже 75 стукнуло. Ноги действительно длинные и стройные, а пирожки с капустой были вкуснейшие. Они всю дорогу кроссворды гадали.
- В январе меня и еще двух коллег отправили в командировку в Москву на месяц и знаете, что я хочу сказать? Так я не отдыхала еще ни в одном отпуске! Гостиница у нас была с видом на ипподром. Утром нас ждал шикарный шведский стол с вкуснейшими сырниками, а вечером море вкуснейших блюд. Каждый день чистая, заправленная постель. Вещи гладились тоже не мною. Между рабочими делами мы успевали побывать на катке, в музеях, на выставке. Мы несколько раз гуляли пешком до центра. Этот месяц был настолько насыщенным и интересным, что домой я вернулась в прекрасном настроении, полная сил и энергии! А некоторые еще отказывались от командировки, мол, месяц в чужом городе. А я бы так ездила хоть по 3 раза на год! © Рабочие истории / VK
- Была в Майами по делам компании, и для нас запланировали прогулку на яхте. Но случилось ЧП и яхта, на которой я была, загорелась. Мы прыгали в воду прямо с палубы. Это потрясающая история, которую я никогда не забуду. И, вишенка на торте, клянусь жизнью, яхта называлась «Carpe Diem» («Лови мгновение»). © SheDevil1818 / Reddit
- По работе отправили в командировку в село. Там по счастливой случайности познакомилась с мужчиной и закрутилось. Он приехал ко мне в мегаполис, стали жить вместе, потом поженились. Год назад купили трешку. Спасибо большое его родителям за помощь, конечно, они внесли свою лепту в нашу покупку. Они помогают мне с дочкой от первого брака, частенько забирают ее к себе в село, ей там очень нравится. Или к нам приезжают и сидят с ней, когда нам нужно уехать по работе. У моей мамы свой бизнес уже много лет, вся в соболях и бриллиантах, но от нее помощи не дождешься, ни финансовой, ни моральной, никакой. Иногда мне кажется, что родители мужа мне ближе, чем родная мать. © Рабочие истории / VK
- Мне тогда было года 24 и была я без детей и не замужем. Отправили в срочную командировку, причем почему-то поездом — середина июля, жара адская, кондиционеры не работают. Где-то посреди ничего поезд останавливается на маленькой станции, и в купе врывается проводник с криком: «Есть врачи?!» Оказалось, у одной девушки в поезде начались роды. А я в тот период жила в двух режимах: работала без остановки и запоем смотрела медицинские сериалы — «Анатомию страсти», «Доктора Хауса» и всё в таком духе. И я на полном серьёзе говорю проводнику: «Я думаю, смогу помочь». Он уточняет: «Вы врач? Медсестра?» Я так же серьёзно отвечаю: «Нет, но я посмотрела все сезоны „Анатомии страсти“ и „Хауса“». Судя по его взгляду, он остался не особого мнения о моих умственных способностях, а взрослые тётки в купе просто молча впали в ступор. К счастью, всё закончилось хорошо: девушка благополучно дождалась скорую из ближайшего села. © homeandforest7
- Жена, вернувшись из командировки, обнаружила в мусорном ведре две бумажные тарелки.
Это я купил пиццу, прямо в электричке съел, выбросить было некуда — убрал в сумку, дома выбросил.
— Ага! Любовниц водил?!
— Признаюсь, было дело, — на самом деле просто была интересна ее реакция.
— Ну и чего ты меня перед людьми позоришь? У нас дома что — нормальных тарелок нет? © Rliethnam / Pikabu
- Была в незнакомом городе в командировке 1 день. Знакомые попросили передать небольшой пакет их дочери, которая учится в универе и живет в общаге. Чтобы не плутать по незнакомым переулкам, спросила молодого человека, где находится общежитие. Он так вежливо все объяснил, пожелал удачи. А его объяснение привело меня прямехонько в психбольницу. Спасибо! © Подслушано / Ideer
- Когда-то в прошлой жизни выпала мне командировка в Красноярск. Я тогда к самолетам относился с недоверием и попросил отправить меня поездом. В итоге — 4 дня в августе в плацкартном вагоне старого образца. Обратно летел самолетом. С тех пор летать и полюбил, и страхи сами куда-то ушли. © vailtonycom
- Командировка в Джакарту. Первый день, спускаюсь в отеле на завтрак — и сразу понимаю, что что-то не так. Фуршет какой-то странный: еды почти нет, одни пирожные и канапе, и люди вокруг смотрят на меня с явным интересом. Плюс все в строгих костюмах, а я стою в шортах и майке. Ну, думаю, местные особенности. Набрала пирожных, долго искала кофе, подсела за столик к женщинам, и тут, минут через десять, ко мне подходит мужчина и аккуратно спрашивает: «А вы на конференцию?» Отвечаю: «Нет, на завтрак». Он вежливо улыбается и говорит: «А завтрак этажом ниже». © kris_kangoojumps
- Отправили меня в командировку в Воронеж на неделю. На третий день моя девушка позвонила и заявила, что я ей изменяю и она меня бросает. Она отключила телефон, удалила меня из всех социальных сетей и мессенджеров. Когда я вернулся, ее подруга рассказала, что девушка увидела пост моей одноклассницы, где та отмечала свое присутствие на концерте какой-то группы в Воронеже. И, по словам подруги, девушка сделала вывод, что я ей изменяю и сейчас нахожусь именно со своей бывшей одноклассницей. Возможно оно и к лучшему, не представляю, что бы было, если бы мы поженились. © Рабочие истории / VK
- Семь лет назад сын, работая в Швейцарии, потерял часы, которые я вручила ему после смерти деда. Ну как потерял? Командировка была длинной, жил в отеле, и в номере этого отеля они куда-то задевались. Искали всем персоналом — тщетно. Сын переживал очень, это была память о любимом дедушке. А вчера приходит пакет из Швейцарии, из того самого отеля. Они начали ремонт и, разбирая мебель, нашли часы. Кто-то вспомнил историю моего сына, нашли контакт и отправили часы владельцу. Через семь лет. © ira_sterff
Такие вот командировочные приключения. Однако, чтобы попасть в заветную командировку, надо туда еще добраться! И не всегда это выходит сделать в гордом одиночестве. Так и получаются:
