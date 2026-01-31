15 рабочих поездок, где не все пошло по плану, но так даже интереснее

15 рабочих поездок, где не все пошло по плану, но так даже интереснее

Казалось бы, что такое обычная командировка: сел, доехал, поработал и вернулся. Но на деле такие поездки нередко превращаются в череду нелепых ситуаций, неожиданных испытаний и маленьких личных побед. В этой подборке — истории, которые это отлично доказывают.

  • В обеденный перерыв заметил, как коллега нервно смотрит на телефон каждые пять минут. Спрашиваю: «Что случилось?» Она вздыхает: «Муж не отвечает, а у него командировка». Я киваю понимающе. Вечером встречаю её в супермаркете — улыбается, глаза блестят. Оказывается, муж не отвечал, пока покупал ей сюрприз — тур в Прагу на годовщину. А она уже успела напридумывать себе целую историю. © alex.rexby
  • Муж в командировке, созваниваемся по видеосвязи. Лежит в номере, жалуется на усталость. И тут я вижу, что на заднем плане, прямо за его спиной, кто-то шевелится под одеялом! Я кричу: «Кто это?!» Муж стушевался, откинул одеяло, а там работающая массажная подушка. Он включил её, чтобы размять спину после самолета, а она сползла в сторону и продолжала усердно «месить» матрас. Под тканью вращающиеся ролики выглядели точь-в-точь как прячущийся человек. Чуть не довела, техника!
  • Мой муж сейчас в рабочей командировке с понедельника до субботы. Сегодня звонит и буднично спрашивает: «Через 40 минут будет посылка, ты дома?» Я, не подозревая подвоха, говорю, что да, приму. Ровно через 40 минут — стук в дверь. Открываю, на пороге стоит мужик с огромной коробкой суши. Я автоматически говорю «спасибо», забираю коробку и уже собираюсь закрыть дверь, как мужик вдруг добавляет: «Подожди, это я — посылка». Поднимаю глаза, а там мой муж. © ozariya
  • Моя самая первая командировка была веселой. Я решила пофантазировать и оделась в стиле Кэрри Брэдшоу, чтобы чувствовать себя независимой, свободной, в общем, птицей высокого полета. Я наслаждалась, когда сдавала документы (это была моя главная цель поездки) и ходила на встречу. Потом я вернулась в свой номер в отеле и такая: «Ладно, и что мне теперь делать?» Заказала еду навынос и смотрела телевизор в своем номере, отчаянно скучая. © eppydeservedbetter / Reddit
  • Муж уже возвращался из командировки, ехать два дня. Пишет смс: «В купе попалась попутчица — огонь! Блондинка, ноги от ушей, угощает пирожками. Не ревнуй». Я, конечно, напряглась, но виду не подала. Встречаю его на вокзале. Выходит он из вагона, а следом эта самая «блондинка с ногами». Идет, опираясь на мужа, и довольно мурчит: «Спасибо, сынок, что помог!» Оказалось, это бывшая балерина, которой уже 75 стукнуло. Ноги действительно длинные и стройные, а пирожки с капустой были вкуснейшие. Они всю дорогу кроссворды гадали.
  • В январе меня и еще двух коллег отправили в командировку в Москву на месяц и знаете, что я хочу сказать? Так я не отдыхала еще ни в одном отпуске! Гостиница у нас была с видом на ипподром. Утром нас ждал шикарный шведский стол с вкуснейшими сырниками, а вечером море вкуснейших блюд. Каждый день чистая, заправленная постель. Вещи гладились тоже не мною. Между рабочими делами мы успевали побывать на катке, в музеях, на выставке. Мы несколько раз гуляли пешком до центра. Этот месяц был настолько насыщенным и интересным, что домой я вернулась в прекрасном настроении, полная сил и энергии! А некоторые еще отказывались от командировки, мол, месяц в чужом городе. А я бы так ездила хоть по 3 раза на год! © Рабочие истории / VK
  • Была в Майами по делам компании, и для нас запланировали прогулку на яхте. Но случилось ЧП и яхта, на которой я была, загорелась. Мы прыгали в воду прямо с палубы. Это потрясающая история, которую я никогда не забуду. И, вишенка на торте, клянусь жизнью, яхта называлась «Carpe Diem» («Лови мгновение»). © SheDevil1818 / Reddit
  • По работе отправили в командировку в село. Там по счастливой случайности познакомилась с мужчиной и закрутилось. Он приехал ко мне в мегаполис, стали жить вместе, потом поженились. Год назад купили трешку. Спасибо большое его родителям за помощь, конечно, они внесли свою лепту в нашу покупку. Они помогают мне с дочкой от первого брака, частенько забирают ее к себе в село, ей там очень нравится. Или к нам приезжают и сидят с ней, когда нам нужно уехать по работе. У моей мамы свой бизнес уже много лет, вся в соболях и бриллиантах, но от нее помощи не дождешься, ни финансовой, ни моральной, никакой. Иногда мне кажется, что родители мужа мне ближе, чем родная мать. © Рабочие истории / VK
  • Мне тогда было года 24 и была я без детей и не замужем. Отправили в срочную командировку, причем почему-то поездом — середина июля, жара адская, кондиционеры не работают. Где-то посреди ничего поезд останавливается на маленькой станции, и в купе врывается проводник с криком: «Есть врачи?!» Оказалось, у одной девушки в поезде начались роды. А я в тот период жила в двух режимах: работала без остановки и запоем смотрела медицинские сериалы — «Анатомию страсти», «Доктора Хауса» и всё в таком духе. И я на полном серьёзе говорю проводнику: «Я думаю, смогу помочь». Он уточняет: «Вы врач? Медсестра?» Я так же серьёзно отвечаю: «Нет, но я посмотрела все сезоны „Анатомии страсти“ и „Хауса“». Судя по его взгляду, он остался не особого мнения о моих умственных способностях, а взрослые тётки в купе просто молча впали в ступор. К счастью, всё закончилось хорошо: девушка благополучно дождалась скорую из ближайшего села. © homeandforest7
  • Жена, вернувшись из командировки, обнаружила в мусорном ведре две бумажные тарелки.
    Это я купил пиццу, прямо в электричке съел, выбросить было некуда — убрал в сумку, дома выбросил.
    — Ага! Любовниц водил?!
    — Признаюсь, было дело, — на самом деле просто была интересна ее реакция.
    — Ну и чего ты меня перед людьми позоришь? У нас дома что — нормальных тарелок нет? © Rliethnam / Pikabu
  • Была в незнакомом городе в командировке 1 день. Знакомые попросили передать небольшой пакет их дочери, которая учится в универе и живет в общаге. Чтобы не плутать по незнакомым переулкам, спросила молодого человека, где находится общежитие. Он так вежливо все объяснил, пожелал удачи. А его объяснение привело меня прямехонько в психбольницу. Спасибо! © Подслушано / Ideer
  • Когда-то в прошлой жизни выпала мне командировка в Красноярск. Я тогда к самолетам относился с недоверием и попросил отправить меня поездом. В итоге — 4 дня в августе в плацкартном вагоне старого образца. Обратно летел самолетом. С тех пор летать и полюбил, и страхи сами куда-то ушли. © vailtonycom
  • Командировка в Джакарту. Первый день, спускаюсь в отеле на завтрак — и сразу понимаю, что что-то не так. Фуршет какой-то странный: еды почти нет, одни пирожные и канапе, и люди вокруг смотрят на меня с явным интересом. Плюс все в строгих костюмах, а я стою в шортах и майке. Ну, думаю, местные особенности. Набрала пирожных, долго искала кофе, подсела за столик к женщинам, и тут, минут через десять, ко мне подходит мужчина и аккуратно спрашивает: «А вы на конференцию?» Отвечаю: «Нет, на завтрак». Он вежливо улыбается и говорит: «А завтрак этажом ниже». © kris_kangoojumps
  • Отправили меня в командировку в Воронеж на неделю. На третий день моя девушка позвонила и заявила, что я ей изменяю и она меня бросает. Она отключила телефон, удалила меня из всех социальных сетей и мессенджеров. Когда я вернулся, ее подруга рассказала, что девушка увидела пост моей одноклассницы, где та отмечала свое присутствие на концерте какой-то группы в Воронеже. И, по словам подруги, девушка сделала вывод, что я ей изменяю и сейчас нахожусь именно со своей бывшей одноклассницей. Возможно оно и к лучшему, не представляю, что бы было, если бы мы поженились. © Рабочие истории / VK
  • Семь лет назад сын, работая в Швейцарии, потерял часы, которые я вручила ему после смерти деда. Ну как потерял? Командировка была длинной, жил в отеле, и в номере этого отеля они куда-то задевались. Искали всем персоналом — тщетно. Сын переживал очень, это была память о любимом дедушке. А вчера приходит пакет из Швейцарии, из того самого отеля. Они начали ремонт и, разбирая мебель, нашли часы. Кто-то вспомнил историю моего сына, нашли контакт и отправили часы владельцу. Через семь лет. © ira_sterff

Такие вот командировочные приключения. Однако, чтобы попасть в заветную командировку, надо туда еще добраться! И не всегда это выходит сделать в гордом одиночестве. Так и получаются:

Кошачья прислуга
19 часов назад

Дама из 1 истррии странная. Мужа в командировку вообще-то работать послали, и то, что он в обеденный перерыв не отвечает, означает только то, что он рабо ает, а обед у него в другое время в соответствии с часовой разницей.
Как с такими подозрительными вообще можно жить?

-
-
Ответить

