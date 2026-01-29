16 комедийных историй о том, что у мужчин и женщин совсем разные «заводские настройки»

Мир полон загадок. Например, почему на самый простой вопрос можно получить два диаметрально противоположных ответа, в зависимости от того, отвечает мужчина или женщина? Это не про интеллект, а про сам образ мышления: как будто нас собрали на одном конвейере, но в последний момент что-то пошло не так. А теперь эти условные «технари» и «гуманитарии» вынуждены делить одну реальность, периодически сталкиваясь лбами.