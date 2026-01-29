Повезло девушке, Рома себя рано показал, а не через 5 лет брака и двоих детей.
16 комедийных историй о том, что у мужчин и женщин совсем разные «заводские настройки»
Мир полон загадок. Например, почему на самый простой вопрос можно получить два диаметрально противоположных ответа, в зависимости от того, отвечает мужчина или женщина? Это не про интеллект, а про сам образ мышления: как будто нас собрали на одном конвейере, но в последний момент что-то пошло не так. А теперь эти условные «технари» и «гуманитарии» вынуждены делить одну реальность, периодически сталкиваясь лбами.
- Опаздывала на ногти, дело в конце декабря — перезаписаться нереально. Уговорила мужа подвезти. Едем, я командую: «Сейчас налево». Он ухмыляется и поворачивает направо. Я на ультразвук перешла от возмущения. А он как выдаст на серьезных щах: «Светлана, мы 22 года вместе, я на эти провокации уже не ведусь. Ты ж потом меня достанешь своими приколами, что я налево пошел». Я аж зависла. Короче, сделали круг, на ногти я почти вовремя пришла, а у мужа теперь любимая шуточка: «Светка мне велела налево пойти, но я, как приличный супруг, отказался».
- Познакомилась на сайте с парнем, общаемся в чате. В какой-то момент он мне гордо говорит, что строит дом. На что я не менее гордо отвечаю, что я свой уже достроила и живу в нем. И тут его как понесло! Выдал мне, что я так не найду нормального парня. И должна продать свой дом, чтобы купить двушку и не выделяться. Потому что наличие у женщины хорошей недвижимости отпугивает парней. О как. © agnessvik
- Есть у меня один одноклассник, Ромочка. Впервые съехался с девушкой. Прожили вместе пару месяцев, а потом девушка от него съехала. Я спрашиваю: «Почему? Что случилось?» А Рома, с искренним возмущением: «Прикинь, я захожу в ванную, а она там ноги бреет». По его логике женщина должна быть красивой, но так, чтобы он не видел все эти процедуры. Вот так любовь разбилась о бритву. © mariguromanova
- Попался тут мне пост от мужичка: «Все дамы меркантильные. Им лишь бы 50/50 при разводе оттяпать». Не удержалась, ответила: «У меня 4 развода. Ни разу ничего ни с кем не делила. Делить-то и нечего было». Ответ был гениальным: «А вот нечего с такими встречаться, у которых ничего нет!» © roxana_fear
- Хотела попросить мужа купить собачий корм, но оговорилась: «Купи мужской корм». Посмеялись, но решила спросить: «А если бы был мужской корм, то какой?» Муж, без раздумий: «Пельмени!» Логично. Продолжаю: «А если женский?» И тут он вдруг: «Компотик...» Немая пауза. Почему компотик, муж объяснить так и не смог. © ekaterina_magic_mineral
- Готовлю завтрак: себе спагетти с песто, сыну с сосисками. Спрашиваю: «Сколько тебе сосисок варить?» Отвечает: «Две с половиной». Я: «Что это за число такое? Почему не три?» На что он, без тени сомнения: "Потому что я знаю, что ты у меня половину съешь. © greecesunfun / Pikabu
- Покупала себе робот-пылесос. Опросила всех знакомых обладателей данного девайса. Вся женская часть прокричала, что это лучшая их покупка. Больше всего теплых слов в адрес робота я услышала от жены брата. И только брат сказал, что этот пылесос бесполезный — у них и так всегда дома чисто. © Ochchi / Pikabu
Про пылесос - грустная история оттого, что муж настолько не увлечён домашними делами и настолько же он разбалован своей женой, что чистоту принимает за должное, а покупку робота-пылесоса - бесполезной.
- Когда стало понятно, что у нас будет мальчик, муж несколько дней сокрушался, что имя, которое мы придумали, и отчество вместе не звучат. Да почему, говорю, не звучат-то? И муж такой: «Ну а что, Арсений Сергеевич — красиво, что ли?» Я ему: «Сань, ты дурак иль с роду так? Если ты Александр, то почему он Сергеевич-то?» И муж на голубом глазу: «Ну я же Сергеевич, значит, и он тоже Сергеевич!» 34 годика мальчику, главным инженером работает, соображает что-то вроде, но иногда такое выдает... © SokolovaAnnA / Pikabu
- Какая-то барышня добавила меня в соцсетях и сообщила, что она — девушка моего парня, они встречаются уже полгода при каждой возможности. Рассказала благоверному, а он такой сначала: «Не знаю, о чем ты говоришь». Но в глаза не смотрит и медленно пытается слинять. Когда понял, что избежать разговора не получится, выдал: «Ну да, это правда. У меня, кроме тебя и нее, есть еще пара девушек. Я просто влюбчивый!» Ну уж нет, дальше без меня. © kibben / Reddit
- Недавно знакомая нанимала сборщиков кухни. Один из них целый день намекал на то, чтобы накормила. Прощаясь, сказал прямо:
— Вот даже борщом не угостили!..
— А ничего, что у меня ни кухни нет, ни оборудования? Я вам где борщи варить-то буду?!
А ведь реально. И что в голове у таких мужичков? © Pravidnik / Pikabu
- Знала семью, где папа очень гордился тем, что он из знатного рода. Что там за род — никто не знал, кроме того, что он знатный. Работал мужчина в каком-то НИИ лаборантом, деньги не платили. Можно было пойти на менее «престижную» работу, но это оказалось ниже его достоинства. А двух дочерей кормить надо. И пошла его жена, кандидат наук, торговать на рынок. Бизнес был тяжел, но прибылен. Мужик совсем осел дома, все страдая, что он очень знатный, но никому не нужен. Жена с партнершей по бизнесу открыла в итоге свой магазин одежды. А сын партнерши начал крутить роман со старшей дочерью мужика «из знатного рода». Парень на заочке учился, ибо матери с магазином помогал — и грузчик, и приемщик товара, и за кассой стоял иногда. И вот папаша возмутился, что его знатная дочь будет свою голубую кровь с кровью торгашей мешать... Как он орал, как ногами топал! И тут его жену прорвало. Выперла она муженька к черту. Насколько я знаю, свадьба была, жених, уже муж, вуз окончил, бизнес вел успешно. А папаша опустился, при этом считал, что во всем виновата его жена и дочки. © Unknown author / Pikabu
- Знакомая рассказывала: муж собирался на рыбалку, за ним заехал его друг. Друг этот попросился в туалет. Пока сидел в туалете, решил кроссворд главы семейства. Через несколько дней муж приехал с рыбалки, увидел этот решенный кроссворд и тут же стал собирать чемодан. Со слов знакомой, муж решил, что она привела в дом любовника. И больше всего супруга возмутила наглость ухажера: мало того, что с женой его шуры-муры крутит, так он еще и кроссворд решил! © Vl73 / Pikabu
- У моих друзей сломался кран на кухне. Семья большая, посуды много, мыть ее в ванной неудобно. В то время у них гостила бабуля из села. Она предложила вызвать сантехника. «Нет, — сказал глава семьи, — я сам все починю на досуге». Через полгода бабуля приехала снова и увидела ту же картину. Еще через полгода — то же самое. На четвертый визит она сама позвонила сантехнику, и тот все сделал за 20 минут и какие-то копейки. На что глава семьи обиделся и сказал бабуле: «Этим вы унизили во мне мужчину! Я хотел сам починить!» © Подслушано / VK
- У меня бывший муж за 3 года брака на машину накопил. Сам. Такой молодец! На суде потом доказывал, что он же со своей зарплаты откладывал, значит, это его машинка, кровная. А то, что с моей зарплаты покупались продукты, одежда, всякие штуки для дома — это ерунда. Вот же удивительно, но суд с ним не согласился. И он всем плакался, что я его обобрала, бедного, так как все нажитое поделили по решению суда пополам. © Stories / VK
- У нас с мужем есть домик у озера, в котором мы проводим большую часть свободного времени, когда тепло. Зимой там жить невозможно, но летом у нас часто бывают гости — друзья и родственники, для их проживания даже есть отдельная пристройка или можно поставить палатку. В прошлые выходные мы отправились готовить дом к сезону. Заказали водовоз, чтобы наполнить наш бак, сделали промывку труб. И тут на горизонте появляются родители мужа с семьей его брата. А на улице прям холодно — палатку не поставишь. Спрашиваю у мужа, откуда тут его родня. А он такой: «Ну я обмолвился, что мы поедем, и они сказали, что тоже хотят приехать».
Классно, конечно, но у нас тут даже туалетной бумаги на 8 человек не хватит, не говоря уж о еде. И сразу же от гостей начались претензии: «У вас что, не готовы водные игрушки?» Блин, на озере еще лед! Я попросила мужа объяснить родным, что мы не готовы к гостям, и им нужно или уехать, или помочь. Он сказал, что не будет обижать близких. Ну окей. Тогда я взяла машину и свалила сама. Пусть готовит дом к сезону и разбирается со своими гостями своими силами. Супруг обиделся — не хочется ему одному все разруливать. Ну, кто приглашал гостей, пусть тот и расхлебывает. © Master-Parsley-7127 / Reddit
- Мой бывший муженек меня с ребенком после операции из больницы не забрал, потому что пробки. У дочки есть я, поэтому мы собрались и сами доехали. А недавно ему друг позвонил и попросил его из больницы забрать, так мой благоверный ради такого даже с работы отпросился. Потом приехал домой и начал возмущаться: «Представляешь, у человека операция была, а его даже никто не встретил!» Вот они, ценности-то. Зато после развода скакал, как ужаленный, стал отцом на 10 баллов из 10. Но фарш обратно не прокручивается. © plum.lilovaya / Pikabu
