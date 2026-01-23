19 добрых семейных традиций, от которых становится теплее (и немного смешно)
1 час назад
Иногда главная семейная реликвия — это не бабулины драгоценности, а диковинная традиция, происхождения которой зачастую уже никто не помнит. Она просто есть, как закон природы: все ее соблюдают, а вопрос «зачем?» даже не возникает.
- Есть у нас в семье одна странная традиция: на семейном ужине или празднике желающий произнести тост должен это сделать, непременно встав на свой стул. Кажется, мол, ребячество. Но вот моему дедушке уже 75, а он до сих пор каждый раз ждет этого момента и с энтузиазмом взбирается на стул для тоста. © Подслушано / VK
- Когда брат был маленький, мы под елку клали подарки и, пока он был чем-то отвлечен, кричали: «Беги быстрей, только что елка тряслась, значит, Дед Мороз прилетал». И так несколько заходов. Он так забавно всегда бежал и доставал подарки. Очень ждал всякий раз, когда снова «елка затрясется».
Так мы его «дурили» где-то до 10 класса, потому что он всегда делал вид, что верит в трясущуюся елку и Дед Мороза, а мы делали вид, что верим, что он верит в трясущуюся елку и в Деда Мороза. Как-то так. © plasm33 / Pikabu
- Наша традиция — ставить на стол свечку с символом приходящего года. Прикольно было в год свиньи. Красивые салаты, изысканные закуски и куча поросят с горящей попой. © lilusya00
- В нашей семье последние года четыре мы переклеиваем обои перед Новым Годом. Кажется, наша традиция — максимально задолбаться перед праздником. © pavlova_no_ne_tort
- Мои родители после 30 лет брака полюбовно решили развестись и пойти каждый своей дорогой. Переехали в другие города, но остались в очень хороших отношениях.
О том, что мама вышла замуж, я узнала через две или три недели после события. И то случайно: мама переслала мне письмо с фотографиями своей поездки в соседний город и не удалила переписку с папой, где рассказывала о регистрации. Никакого торжества не было, просто расписались.
О том, что женился папа, мы узнали через SMS. Сам сообщил. Благо, хотя бы в тот же день, как расписались. Что собирается жениться — не знали, конечно.
Я снова посмеялась, а в ответ пообещала родителям, что если когда-нибудь рожу им внука, то узнают они об этом, когда тот пойдет в школу. И тоже смской. Потому что семейные традиции надо уважать! © Akun4ik / Pikabu
- В нашей семье еще с восьмидесятых годов главная тема — муравьи. Все началось, когда мы всей семьей ездили в кемпинг. Моя тетя нашла пакетик с пластиковыми муравьями в магазинчике и решила разыграть моего дедушку, положив одного в его чашку с кофе. Дедушка заметил вслух, какие большие муравьи в горах, и вылил содержимое чашки на землю. После этого семья решила, что будет весело продолжать разыгрывать его всю неделю, но он так и не понял, что к чему. Наконец, в последний день кто-то ему рассказал. Дед только кивнул, и мы разъехались.
На следующий год он подготовился. Вооружившись невероятным количеством пластиковых муравьев, он подкидывал их нам сотнями. Ни один спальный мешок не был в безопасности, ни одна тарелка хлопьев не оставалась без насекомых, а когда я вернулась домой, то выдавила зубную пасту на щетку, и даже там был муравей.
Традиция продолжается до сих пор. Однажды моя тетя привязала гигантских пластиковых муравьев к багажникам всех наших машин. У моей мамы есть табличка «Добро пожаловать», на которой изображен металлический муравей. Однажды я испекла печенье с шоколадными «муравьями» из мармеладных конфет.
Это, пожалуй, мое любимое семейное развлечение, но на меня очень странно смотрят, когда пытаюсь объяснить, почему я так смеюсь над фотографией муравья, которую моя кузина запостила в соцсети. © Unknown author / Reddit
- Каждый раз, когда кто-то из нас сдает экзамен, он берет с собой одну сырую картофелину. Это традиция, зародившаяся еще тогда, когда мой дедушка случайно нашел картоху в кармане после успешной сдачи экзамена по вождению. В целом, мы не особо суеверная семья, но «счастливая картошка» всегда нам помогает. © schnitzli / Reddit
- В детстве я обожала консервы из тунца настолько, что однажды мама положила банку в мой носок для подарков. Она сделала это и на следующий год. На третий год мои пятеро братьев и сестер стали спрашивать, где их банки с тунцом, поэтому мама начала класть его в носки всем. Мы все выросли, разъехались, но когда снова собрались вместе на Рождество, каждый из нас положил другим банки с тунцом в носки. © 707Riverlife / Reddit
- Все началось после того, как мой дядя купил новый дом. Мы с кузиной заметили, какая у них замечательная новая ванна, которая идеально подошла бы для фотосессии. На следующий год другая моя кузина присоединилась к нам для фото. Короче говоря, теперь вся моя семья (более 20 человек) по очереди фотографируется в ванне на ежегодном семейном торжестве. © JesZebro / Reddit
- У нас есть маленькая статуэтка танцовщицы хула, которая гуляет между родственниками. Человек должен спрятать ее где-нибудь в чужом доме или багаже, чтобы ее позже обнаружили. Затем новый владелец должен поставить ее у себя дома на весь год, а потом так же подкинуть следующему. Единственная загвоздка в том, что никто понятия не имеет, когда это началось. © cracka_azz_cracka / Reddit
- Каждый год мы устраиваем забег босиком по дому. И кто в каком порядке добежал до финиша, в таком порядке и открывает свои подарки. Было весело, когда нас было всего шестеро. Но теперь, когда нас двадцать, это просто офигенно. © littleredhoodlum / Reddit
- В конце ужина все, кроме моей мамы, пытаются закинуть друг другу в стаканы и чашки скомканные грязные салфетки. Дополнительные очки начисляются, если тебе удастся попасть салфеткой в чей-то стакан незаметно, и человек успевает оттуда отпить. © x412×1017 / Reddit
- Каждый раз, когда кто-то из наших близких родственников уезжает в отпуск, он должен привезти оттуда кукурузу. В початках, сырую или запеченную — неважно. © TheGreatEdward / Reddit
Я думала, что семья с муравьями - это дно, но снизу постучала семья с грязными салфетками, засунутыми в чашки и стаканы с напитками, и семья с женихом с рисом в штанах.
- На семейных свадьбах у нас есть странная традиция: мы хватаем жениха, переворачиваем его вверх ногами и засыпаем ему в штаны сухой рис. Сначала это была просто шутка, а потом превратилось в традицию. На моей собственной свадьбе это стало забавным способом сблизить моего брата и будущего шурина. Они вместе пошли в магазин и выбрали самый большой мешок риса, который только смогли найти. Мой собственный брат до сих пор не женат. Он помолвлен уже 20 лет, а я все выжидаю подходящего момента для мести. © zerbey / Reddit
- Каждый год моя семья играет в «Удивительную гонку». Нам дается час на то, чтобы пробежаться по городу, выполняя задания, а затем вовремя вернуться к бабушке! Вот некоторые задания прошлых лет: «Возьми монетку из фонтана в торговом центре», «Сфотографируйся с человеком на велосипеде», «20 бонусных баллов за то, что найдешь фиолетовый дом» и так далее... Это невероятно весело! © holla_at_cho_boi** / Reddit
Может, потому и не женится, что не хочет получить мешок риса в штаны?
- Отмечала Новый год с семьей жениха. Когда все расселись, я обалдела: на столе только 4 салатника с оливье, и это на 12 человек! Сижу, жмусь, жених уже оливье какое-то наяривает, а будущая свекровь смотрит на меня с хитрым прищуром и выдает: «Ты кушай, кушай, это у нас традиция такая: каждый год мы устраиваем конкурс на лучший оливье. В этом году готовила я, моя мама, сестра и дочь. Пробуй и говори честно, какой вкуснее». Что ж, пришлось дегустировать и судить. На счастье, потом вынесли горячее, а то я уже думала втихаря куда-то выбежать поесть.
- У друга с женой есть семейная традиция. Однажды он проспорил: должен был под каким-то домом настойчиво орать 40 минут: «Егор!» Жильцы стали выглядывать, ругаться. И тут из одного окошка высовывается девушка и внезапно выливает на него тазик воды со словами: «У тебя, наверное в горле пересохло? Вот решила попить тебе дать». Приятель не растерялся и попросил водички потеплее, а то горло боится простудить. Сказано — сделано. Через пару минут на него вылился второй тазик с водой потеплее. В общем, слово за слово, начали болтать. С того дня прошло пять лет, они ждут второго ребенка и каждый год в этот день ездят в аквапарк. Никогда не знаешь, где найдешь своего человека, который готов принести стакан воды... А может быть, и тазик. © ****chkin / Pikabu
- Выходила замуж. Пришла домой из парикмахерской, меньше часа до свадьбы. А мне навстречу выходит мой благоверный. Смотрю на него, и сразу в слезы. А всем весело! Он, паршивец такой, решил сохранить семейную традицию и сбрил усы и бороду. Как и 27 лет назад мой отец перед свадьбой. Мама тогда тоже была в шоке, ругалась — и до сих пор ему припоминает. Я еле успокоилась, но на церемонии все-таки сказала «согласна». © Не все поймут / VK
- Понравилась мне безумно одна девушка. Позвал ее на свидание, костюм надел, пришел к ее подъезду с цветами. А она выходит вся красивая и выдает такое, что я сразу понял — женюсь! Говорит мне: «Спасибо, но зачем ты так тратился? Лучше бы шаурмы мне купил!» Через 2 года я женился на этой девушке, и уже третий год мы счастливы вместе. Даже традиция семейная появилась — каждый вторник на ужин кушаем шаурму. © Не все поймут / VK
