20+ животных, которые для их людей не просто котики и собачки, а самые близкие существа

Кто в доме самый главный? Тот, кто спит по двадцать часов и получает еду по первому требованию. Мы собрали коллекцию мгновений из жизни, где питомец перестал быть просто животным и превратился в центр вселенной для своего человека. И, честно говоря, мы им даже немного завидуем.

Слышу, как соседка кого-то отчитывает — думала, сына. «Ты балда? Ты же не весишь ничего. Сейчас дверь захлопнется и уедешь к чужому дяде. Я тебя где потом искать буду?» Оказалось, это она на пса ругалась за то, что он в лифт первым зашел. © nata6enka_kiss

«Трикси в своей (бывшей моей) раковине. Купила эту подушечку, чтобы ей было еще удобнее»

Недавно видела, как около магазина женщина привязала лабрадора к перилам. Пошла в магазин, а собакену сказала: «Я быстро, две минуты и вернусь». Собакен смотрит на нее, она на него. И тут женщина добавляет: «Ладно, через пять». © _alexandraivanova

«Мне досталась пара маленьких телевизоров, и я отдал один из них своим котам»

Моя кошка спит только возле лица моего мужа. Иногда ночью он просыпается от того, что она смотрит на него с любовью, лежа в трех сантиметрах от его лица. Или тыкается ему в губы. Короче, там такая любовь, что скоро меня с кровати выселят. © bezeshka.pirozhnoe

«Сегодня к нам приходили гости, и они сказали, что наша кошка слишком избалована. А я просто забочусь, чтобы у нее всегда было все необходимое»

Когда мы куда-то уезжаем, мы оставляем кота моей бабушке. И самая главная проблема заключается в том, что по возвращению домой наш кот отказывается есть свой корм. Потому что бабушка его две недели кормит в формате шведского стола мясками-колбасками, варит ему бульончик и парит рыбку. Претензий к бабушке не имею. Но кот офигел. Ходит сейчас, орет и требует котлету. © arinafosters

«Только что купила эту лежанку и грелку для кошечки»

Когда только познакомились, мой тогда еще не муж сказал, что кошек не очень любит, он по собакам. Но вот прошло 7,5 лет и с кошкой у них давным-давно взаимная любовь. Например, он выносил ее в этом году зимой на улицу, чтобы показать, сколько снега намело. © ketfrom**

«Моя любимица»

Мои котики едят только мягкий корм. Купила им кошачьи мисочки, но у одного из них постоянно появлялась прыщи. Узнала, что пластиковые миски могут вызывать у кошек прыщи, и что их надо заменить на металлические или керамические.

Я не захотела покупать новые миски и вместо них кормлю кошек с десертных тарелок, которые отдала мне бабушка. Все равно я ими никогда не пользовалась.

В общем, у моих котов есть полугодовой запас мягкого корма, и они едят его с фарфоровой посуды, как аристократы. А когда мы зовем их кушать, то чуть-чуть стучим ложечкой по краю тарелки. Мои друзья жутко с этого угорают, потому что мы с парнем выглядим как дворецкие при королевских особах. © Uzumaki1990 / Reddit

«Подобрала его на улице. Теперь он живет как принц и обожает мягкие игрушки»

Мама повесила табличку на нашем крыльце. Там нарисован кот в сомбреро и написано: «Su casa es mi casa» («Твой дом — мой дом»). © Dottie85 / Reddit

«Остаюсь на лишнюю ночь в отеле только потому, что мой кот ненавидит поездки на машине»

Когда я впервые подобрал свою кошку на улице, то купил все марки паштета, открыл по одной и позволил кошечке выбрать, какой из них будет ее любимой. Теперь у меня всегда есть запас этого паштета.

У нее есть фонтанчик с водой, травка для кошек и всевозможные витамины, чтобы она была самой здоровой кошечкой на свете. А также самоочищающийся лоток, лежанки у каждого окна и кормушки для птиц, чтобы ей было за кем понаблюдать. И я даю ей столько любви и ласки, сколько она может вытерпеть. © CynicalSchoolboy / Reddit

«Построили нашим малышам чердак»

Мой друг только что проходил мимо ресторана в центре города, который был забронирован для частного мероприятия. Оказалось, что это событие — первый день рождения кота. С кучей гостей, шариками, тортом и украшениями. Я не шучу. Я думал, что мой кот избалован, но этот переплюнул всех. © methanecow / Reddit

«Посмотрите, кто доставил нам кольца во время свадебной церемонии»

Случайно уронила расческу на пол. И тут вижу, что кот на меня смотрит долго и осуждающе. Вспомнила мем о том, что коту надо дать понять, что в этой семье для всех одни правила. Взяла пульверизатор и пшикнула на себя. К моему величайшему удивлению, кот реально сразу с удовлетворенным видом начал заниматься своими делами. Ржу. © methecornflower

«Мой пушистый баловень»

Можно я буду твоим котом? © Unknown author / Reddit

Однажды пришла я на уборку к клиентке, а она сразу: «У меня кот. Он странный, но вы не пугайтесь». Открывает дверь, а кот сидит в коридоре, как охранник. Ходил за мной все время, пока убиралась. Подхожу к хозяйке, говорю: «Все готово!» И тут кот вдруг подходит к центру комнаты, ложится на пол... и катится из угла в угол, как будто тестирует качество уборки телом. Хозяйка спокойно говорит: «Ага, если кот катается — значит, уборка прошла аудит!» Так что да, в моей практике были клиенты и построже. Но этот пушистый проверяющий — самый забавный начальник, которого можно представить. © sos_clean_kz

«Мои родители обожают своих кошек. Глядите, что они им отгрохали!»