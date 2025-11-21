20+ пушистых гигантов, которые точно знают, кто здесь хозяин

В мире, где правят кошки, размер имеет значение. Особенно когда это размер кота, который решил прилечь на вашу клавиатуру или уютно устроиться на вашей половине кровати. Их власть не оспаривается, их решения не обсуждаются. Задача хозяев — восхищаться, благоговеть и своевременно наполнять миску.

«Проснулся, задыхаясь, с этой 7-килограммовой рыжей горой на груди»

Познакомьтесь с несравненной Принцессой Пепперони. Уже по морде ясно, кто главный в доме

«Полюбуйтесь на этого здоровяка, которого привели ко мне в ветеринарную клинику. Он весит 12 кг, а я ростом всего 155 см»

«Мой кот в 3 и в 11 месяцев. Малыш, хватит расти»

Признайся, ты просто уже побаиваешься этого льва.

«Он такой пухлый и глупый на вид, но я так его люблю»

«Полюбуйтесь на кота моей двоюродной сестры»

О боже! Держу пари, что в ближайшей округе не слышно ни одной птички. © rink_raptor / Reddit

«В моей квартире поселилось самое настоящее облако»

Посмотрите на этого богатыря

Судя по морде этого котяры, на фото раньше было 2 человека, но он съел одного. © WhiteRabbit86 / Reddit

«Знакомьтесь, это мой норвежский лесной кот Гекльберри. Мы любим вместе наблюдать за птицами»

«Если меня кто-то спросит, насколько большой мой кот, я покажу ему это фото»

«Сдавайтесь, это мой кот!»

Приятель, судя по выражению морды твоего кота, у него уже в печенках сидят твои выкрутасы. И если он и терпит их, то только потому что любит тебя. © KittyTootsies / Reddit

А это просто шикарная котейка в смокинге

«Только посмотрите на размер этого котяры. К слову, его держит мой парень ростом около 173 см»

Еще один кот королевских размеров

«Он как будто созерцает свое королевство»

«Моя подружка держит моего мейн-куна»

Ой! Судя по морде кота, он явно замышляет месть! © Toonces348 / Reddit

«Мой гигант. Он обожает, когда ему чешут животик и ушки. Если ты ему действительно нравишься, он тебя нежно покусает»

Он выглядит, как отец пятерых детей после работы. © Unknown author / Reddit

«Ему всего 8 месяцев!»

Кажется, вам продали не кота, а льва © Birony88 / Reddit

«Моя котейка и обычная кошка для сравнения»

«9 недель и 4 года. Подумать не могла, что из этой крошечки вырастет такая махина»

«Папин кот. Я считаю, он шикарен»

Кажется, он забирает всю еду в доме себе. © Kevydee / Reddit

«Это Пабло. Кажется, домик ему маловат, но он нашел выход»

«Это Тор, ему год и 10 месяцев»

Какой же ему нужен лоток? Размером с бассейн? © Altairandrew / Reddit

«Мой пятимесячный котеночек»

Мамочки, это какой же он будет, если сейчас такой? © InternationalMilk225 / Reddit

«Новая любимая поза моей кошки»

Она великолепна. Выглядит так, будто кто-то воткнул 4 палки в арбуз. © BelphoebeInTheWoods / Reddit

Может быть, и у вас дома живет настоящий пушистый гигант? Поделитесь с нами его фотографией!