Машенька физику не учила, или в попытках "стать-ледью-за один-вечер" уже забыла?
При движении твердого продукта по терке "сверху-вниз" усилие меньше, а выхлоп - больше)
13 открытий о простых вещах, после которых наша жизнь уже не будет прежней
Мало кто из нас внимательно изучает инструкции или блуждает по сети, чтобы выяснить, как лучше использовать ту или иную вещь. В результате предметы бытового обихода быстро приходят в негодность: колготки рвутся, бюстгальтеры растягиваются, а в квартире появляется плесень. Мы решили собрать неочевидные советы, благодаря которым вещи прослужат дольше, а ежедневные дела будут занимать меньше времени.
Стоит положить терку на бок, прежде чем натирать сыр
Если натирать сыр по-старинке, поставив терку на разделочную доску вертикально, то кусочки постоянно будут рассыпаться по столу, и потом придется потратить время на уборку. Лучше положить терку на бок, нужной стороной к верху. Сыр будет постепенно накапливаться в инструменте и потом его можно аккуратно пересыпать в миску. Да и натирать так продукты проще.
Лучше не кидать тампоны в сумку
У меня коробочка от Олвейс - влезает 4 тампона и пара ежедневных прокладок.
Многие из нас хранят тампоны в сумочке на случай всяких непредвиденных ситуаций. Но это не самая хорошая идея. Дело в том, что защитная оболочка со временем может немного надорваться, зацепившись за ключи и прочие мелочи, и тогда на поверхность изделия попадут пыль и грязь. Пользоваться такими тампонами небезопасно. Лучше завести специальный мешочек и уже в нем носить тампоны.
Вы до сих пор пользуетесь первыми тампонами, которые были просто ватными валиками в коробке? В наше время каждый тампон упакован так (иногда даже избыточно), что он не то что непредусмотренную влагу не впитает, до него и для прямого использования иногда без набора инструментов не пробьёшся.
Другое неподходящее место для хранения тампонов — ванная. Тампоны здесь быстро впитывают влагу и приходят в полную негодность. Лучше положить санитарные изделия в какое-нибудь сухое место, например, в шкаф.
Пиццу лучше резать ножницами
А я хлеб на сухарики режу кухонными ножницами, можно любой формы сделать
Далеко не в каждом доме есть специальный нож для пиццы, а если попробовать разрезать ее обычным ножом, то можно раскрошить хрустящую корочку. Поэтому многие специалисты используют острые ножницы, чтобы поделить пиццу на ломтики. Они отлично разрезают корку, не разламывая ее.
Колготки стоит надевать в перчатках
Какой должна быть кожа рук и ног, ну, или качество колгот, что их нужно одевать с такими реверансами??? У меня жуткая реакция на холод, кожа рук трескается и облазит, но колготы почему-то не рвутся
Чаще всего затяжки и стрелки на колготках появляются именно в тот момент, когда мы их натягиваем. Поэтому перед тем как надеть новую пару, ее стоит аккуратно растянуть, а руки предварительно смазать лосьоном и снять все украшения. Производители колготок также советуют надеть перчатки, чтобы точно не порвать тонкую ткань.
Теплая вода замерзнет в формочке быстрее
Занималась конькобежным. Нам каток заливали горячей водой.
Если вы забыли заранее заморозить кубики льда и нужно сделать это как можно быстрее, не стоит наливать в форму холодную воду — это лишь замедлит процесс. Лучше использовать теплую жидкость: в это сложно поверить, но такая вода замерзнет значительно быстрее.
Ежедневки нужно менять каждые 4 часа
Некоторые женщины боятся носить ежедневные прокладки постоянно, но гинекологи отмечают, что в этом нет ничего плохого. Главное — подобрать подходящие гипоаллергенные изделия без ароматизаторов и не использовать их с тесным, утягивающим бельем. Иначе ежедневки могут вызвать раздражение в деликатных местах. Кроме того, одну и ту же прокладку не стоит носить целый день: в идеале их следует менять каждые 4 часа. В противном случае ежедневка станет влажной, а это, в свою очередь, может привести к развитию инфекции.
Белье не стоит сушить в спальне
Ага, надо в отдельной комнате для сушки белья, в сушилошной. 🙈 Мария, если человек ставит сушилку в спальне, очевидно, что там больше тупо негде.
Теперь редко кто сушит белье на улице, а жаль. Ведь если поставить сушилку в маленькую, плохо проветриваемую комнату, из-за влажной одежды в помещении может появиться плесень. А различные грибки порой представляют серьезную опасность для здоровья. Поэтому, если вывесить постиранную одежду во дворе нет возможности, лучше купить сушилку с подогревом и поставить ее в самой большой комнате.
Бюстгальтер надо застегивать на самый ближний крючок
Большинство из нас надевает новый бюстгальтер, застегивая его на самый дальний крючок под грудью, а потом уже переворачивает изделие так, чтобы застежка оказалась на спине, а чашечки — спереди. Однако производители нижнего белья советуют другой способ: бюстгальтер лучше сразу застегивать на спине и на самый ближний крючок.
Возможно, это не так удобно, зато боковые части, которые поддерживают грудь, не перекрутятся и не потеряют свою эластичность. Со временем части нижнего белья растягиваются — обычно женщина начинает замечать это через пару месяцев. И вот тогда бюстгальтер можно застегнуть на следующий крючок. Когда белье становится слишком свободным даже на самой дальней застежке, его пора менять.
Шурки не будут развязываться, если петельки лежат перпендикулярно ботинку
Лучше вообще внутрь заправить на кроссовках, а на кедах эластичные завести
Если шнурки постоянно развязываются, это не значит, что с обувью что-то не в порядке. Скорее всего, человек просто неправильно их затягивает. При простом, слабом узле петли зачастую лежат вдоль обуви и так и норовят попасть в ботинок. Из-за постоянного движения такой узел быстро ослабевает и развязывается.
Лучше обернуть вторую петлю вокруг первой снизу вверх (большинство из нас делает наоборот), а уже потом затянуть узел. При таком варианте бантики обычно лежат перпендикулярно ботинку и выглядят значительно аккуратнее, а сам узел еще долго не развяжется.
Перед тем как раскладывать мороженое, его стоит разрезать ножом
Терзать ледяное мороженое, которое только что стояло в морозильнике, — дело непростое. Иногда даже горячая ложка делу не помогает. К счастью, есть простой способ, после которого дело пойдет значительно быстрее. Нужно взять обычный столовый нож, подержать его под струей горячей воды, а потом аккуратно нарезать мороженое прямо в коробке, сделав продольные и поперечные надрезы. После этого разложить десерт по креманкам с помощью теплой ложки будет значительно проще.
Есть быстрый способ надеть пододеяльник на одеяло
Иногда мы тратим по десять минут только на то, чтобы запихнуть непокорное одеяло в пододеяльник, а какой-нибудь уголок все равно теряется — и процедуру приходится повторять заново. К счастью, есть способ ускорить и упростить этот процесс, которым пользуются многие горничные: пододеяльник выворачивают наизнанку и кладут на кровать, а поверх него — одеяло.
Вставьте одеяло в дальние углы пододеяльника и зажмите снаружи двумя бельевыми прищепками. Еще одной прищепкой зафиксируйте одеяло посередине узкой стороны пододеяльника. Так ни один уголок не потеряется, а весь процесс займет пару минут. Чтобы прищепки в процессе надевания пододеяльника всегда были в зоне досягаемости, предварительно зажмите их на манжете рубашки или на краю рукава футболки.
Пододеяльник с одеялом сворачивают в рулон в сторону прорези. Затем пододеяльник открывают, натягивают его на рулон лицевой стороной вверх и раскатывают. В итоге, о чудо, одеяло оказывается внутри пододеяльника.
Цвет чашки влияет на вкус чая
а чашка белая в красный горошек? а если голубая с розовыми зайчиками? будут соленые нотки со скачками сладости? а в черной чашке вкус перца?
Вкус одного и того же сорта чая может отличаться только потому, что мы держим пакетик в чашке слишком долго или, наоборот, торопимся его достать. В идеале чай следует заваривать ровно пять минут — тогда его вкус будет оптимальным. Кроме того, цвет чашки тоже может повлиять на вкусовые ощущения: в красных и розовых кружках напиток кажется слаще, а голубая и белая посуда придает чаю солоноватые нотки.
Не стоит растирать духи по коже
Если после нанесения туалетной воды или духов мы втираем их в кожу, приятный аромат, скорее всего, выветрится значительно быстрее. Специалисты советуют распылить жидкость на запястья, в области декольте и на шею под затылком, а затем дождаться, пока духи полностью высохнут. Тогда необходимый букет продержится весь день, а ароматный шлейф будет следовать за человеком.
Аффтор будто с другой планеты и пытается понять землян по подборкам в инете. Стойкое ощущение, что вообще понятия не имеет о том, о чём пишет.