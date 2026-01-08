13 открытий о простых вещах, после которых наша жизнь уже не будет прежней

Большинство из нас надевает новый бюстгальтер, застегивая его на самый дальний крючок под грудью, а потом уже переворачивает изделие так, чтобы застежка оказалась на спине, а чашечки — спереди. Однако производители нижнего белья советуют другой способ: бюстгальтер лучше сразу застегивать на спине и на самый ближний крючок.

Возможно, это не так удобно, зато боковые части, которые поддерживают грудь, не перекрутятся и не потеряют свою эластичность. Со временем части нижнего белья растягиваются — обычно женщина начинает замечать это через пару месяцев. И вот тогда бюстгальтер можно застегнуть на следующий крючок. Когда белье становится слишком свободным даже на самой дальней застежке, его пора менять.