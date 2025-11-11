А если прокладку разрезать на две или четыре части, лайфхак не сработает?
20+ человек поделились настолько крутыми хитростями, что их можно передавать по наследству
Героини нашей сегодняшней статьи знают многое о том, как упростить собственную жизнь. Их лайфхаки охватывают все сферы жизни: здесь и гениальный трюк от специалистов по заготовкам, и совет опытной мамы о том, как сделать так, чтобы вашего ребенка на улице даже в темень было видно. А в бонусе вас ждет совет от ну очень мудрой свекрови.
- Сразу после того, как я измельчу что-то в блендере, я туда наливаю воду, немного жидкости для мытья посуды и включаю его на минутку. Потом не надо оттирать остатки продуктов с лезвий и контейнера. © enchantingcat / Reddit
- Берем прокладку без крылышек и режем ее на три части. Каждую часть спрыскиваем любимым парфюмом и клеим в шкаф. Теперь в шкафу всегда будет вкусно пахнуть! © lifehacksvera
- Такой же трюк можно провернуть, чтобы устранить неприятный запах в унитазе. Просто наклейте прокладку на внутреннюю сторону крышки. © SanveraHygiene
- Если вы, как и я, не в состоянии доесть буханку хлеба, пока у нее срок годности не закончится, то просто заморозьте остатки. Если потом сунуть замороженный хлеб в тостер, то никаких признаков того, что он был заморожен, вы не заметите. © Unknown author / Reddit
- Если сбрызнуть локон любимым парфюмом и расчесать волосы, то они будут пахнуть просто потрясающе. © Fox-system / Reddit
- Я ношу велосипедки с карманами под юбками и платьями. Во-первых, так бедра не натирает. Во-вторых, не надо брать сумку ради ключей и телефона, потому что карманы есть. © hmbmelly / Reddit
- Во время готовки я не выбрасываю упаковку от продуктов, а использую ее как временный мусорный пакет. Скидываю туда все остатки и ошметки, а потом уже выкидываю в нормальное мусорное ведро. © thumper5 / Reddit
- Я использую шелковую наволочку для подушки, на которой сплю. Утром вижу сразу два плюса: спутанных волос значительно меньше, а на лице почти нет отпечатков как от обычной наволочки. © Unknown author / Reddit
- Вместо того, чтобы приклеивать крылышки прокладок прямо к нижнему белью, подложите туда бумажку. В этом случае крылышки не отклеятся от ткани и прокладка не будет сползать. © dearlovio
- Когда готовлю что-то, что требует много усилий, то делаю это в большом количестве. Сегодня замесила песочное тесто сразу на три пирога: две части отправила в морозилку, а из одной сделала пирог. Сил и времени ушло столько же, сколько и на один пирог. Зажарку для борща тоже готовлю сразу на десять супов, котлеты, фрикадельки и так далее — всегда с запасом для заморозки. © cher__amie
- Знаете, когда сметану добавляешь в горячее блюдо при готовке, она сворачивается в хлопья? Добавьте в сметану соль, специи и чайную ложечку муки — мука изменит текстуру сметаны, и получится нежный соус как в ресторане. © miss_mirgorodskaa
- Если вам натерла обувь, а под рукой нет пластыря, возьмите ежедневку. Отрежьте кусочек и приклейте к носку или обуви мягкой стороной к коже. © Anna Home
- Ответила крайне настойчивому парню, что он очень хороший мужчина, но я спешу домой, потому что мне срочно приспичило в туалет. Сработало! © ***sosiska.***
- Когда не получается открыть крышку на банке, постучите этой крышкой на чему-нибудь — она так легче открывается. © whiterabbit818 / Reddit
- Я светящийся брелок вешала на двухлетнего ребенка. Это действительно удобно. Он стоит копейки, продается в любом зоомагазине, имеет карабин для крепления и не промокает. Осенью и зимой очень выручает: сразу видишь, в какие кусты рванули твои дети. Просто повесить на петельку на спине комбинезона. Дети, кстати, были в восторге: брелоки еще и мигать умели. © betula.et.perca
- Перед тем, как ставить алюминиевую банку (например, от пены для бритья) в ванной, намажьте ее дно прозрачным лаком для ногтей и дайте высохнуть. Так вы избежите ржавчины на банке и соответствующих разводов на полочке, где будет стоять средство. © stygian_shores / Reddit
- Я обычно сплю с волосами, собранными в пучок. Утром у меня получаются естественные завитки, и не нужно делать укладку. © Unknown author / Reddit
- Когда из бутылки больше не получается вытряхнуть содержимое (шампунь, бальзам, кетчуп — что угодно), засуньте ее в носок крышкой вперед. Возьмите за другой край носка и покрутите им как лассо. Благодаря центробежной силе все содержимое окажется прямо у крышки. © ***axolotls / Reddit
- Во времена моей дозамужней жизни я ходила на свидания. И вот вместо ресторана или кафе я говорила: «Пошли лучше со мной покормим бездомных котят». Или: " Там за гаражами собака лежала больная, давай ее найдем и отвезем в ветеринарку, а потом где-нибудь поедим«. И вот если человек отказывался или ходил с недовольным лицом все время, то с вероятностью в 99% он оказывался так себе. Исключений я не встретила. © drau_eng
- При отсутствии под рукой ночных прокладок, можно избежать конфуза утром, используя две обычные прокладки. Наклейте их перпендикулярно друг другу и сцепите «крылышками». © Purewow
- Привяжите маленькую ленточку в тон платья к молнии на спине. Если вам некому будет помочь застегнуться, вы легко сделаете это сами. © ***_Gremlin_*** / Reddit
- Мне потребовалось 33 года, чтобы узнать, как быстро перестать икать. Оказывается, нужно заткнуть пальцем сначала одно, а потом второе ухо (другой рукой). Икота проходит практически сразу, потому что раздражается блуждающий нерв и внимание нервной системы переключается. Дважды попробовала — действительно работает. © emma.finance
- Если с вас постоянно сползают колготки или леггинсы, можно сверху надеть на них еще одни трусы. © remuslupins*** / Reddit
- Когда умываетесь, используйте тканевые повязки на запястья. Они впитают воду, и она не потечет по рукам. © MotherOfDragonflies / Reddit
- Когда вы расколотили что-то стеклянное и пытаетесь понять, все ли осколки вы собрали, возьмите фонарик и посветите на пол. Даже маленькие осколки будут отражать свет. © little_miss_beachy / Reddit
- Если вам очень хочется ходить в туфлях на высоких каблуках, обратите внимание на танцевальную обувь. Она очень удобная, огромное количество разнообразных дизайнов и цветов. © Rarefindofthemind / Reddit
Бонус
- «Ты неправильно делаешь! — сказала мне давным-давно моя свекровь, святая женщина. — Когда муж на работе, ты должна отдыхать. А когда вернется, начинать убираться, готовить, стирать и все вот это!» © empatico_demonio
