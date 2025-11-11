20+ человек поделились настолько крутыми хитростями, что их можно передавать по наследству

Я люблю животных. И бездомных конечно хорошо бы в ветеринарку, пристроить и т.п. Но без меня. Потому что дома у меня свои собака и кошка. Я несу за них ответственность. Я не знаю, чем именно больна та собака за гаражами и боюсь заразить этим своих собак. Поэтому подходить(тем более трогать!) к животному, выглядещему больным - не буду. Его очень жаль. Но в первую очередь - я забочусь о тех, кто у меня дома.

Про "покормить бездомных котят" вообще молчу. Если ты можешь их отловить, пролечить, пристроить: моё уважение. Бывает отловить, пролечить, стерелизовать отпустить. И это тоже дело.

Не, не выдержать и поделиться куском сосиски с собакой у заправки я тоже могу. Но целенаправленно ходить кормить - вот тогда энергию надо в другое русло.



P.S. Я не от рождения такая умудренная;) в детстве я таки гладила бездомных кошек и котят иногда, и в итоге принесла домой лишай😂