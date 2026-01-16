15 пар знаменитостей, чьи фото в одном возрасте — словно кадры из разных вселенных
Кино
23 часа назад
Мы в редакции провели множество часов в архивах, сопоставляя даты рождения и фотографии. Искали не просто кадры, а моменты, где время сработало на каждого по-разному. В этой подборке не будет клише. Только честное сопоставление ровесников, которые доказывают, что в одном и том же возрасте можно выглядеть совершенно по-разному.
1. Наталья Седых и Анна Пересильд, 16 лет
2. Галина Польских и Катерина Шпица, 39 лет
3. Шон Коннери и Томас Сангстер, 32 года
4. Лорен Бэколл и Дженнифер Лопес, 55 лет
Dima / MF / ABACA / East News
5. Светлана Немоляева и Наталья Рудова, 38 лет
6. Ольга Картункова и Екатерина Климова, 47 лет
7. Раиса Рязанова и Кристина Асмус, 35 лет
8. Барбра Стрейзанд и Кая Скоделарио, 27 лет
9. Ингрид Бергман и Эмма Робертс, 27 лет
Allpix Press / East News
10. Мэрилин Монро и Аманда Сейфрид, 33 года
Wiese / face to face / FaceToFace / REPORTER / East News
11. Наталья Селезнева и Дарья Мельникова, 27 лет
12. Лайза Миннелли и Эмма Стоун, 30 лет
13. Адриано Челентано и Николас Холт, 29 лет
14. Софи Лорен и Ева Мендес, 45 лет
15. Грейс Келли и Дакота Фэннинг, 24 года
Everett Collection / East News
Раньше люди быстрее становились взрослыми. Все спешили успеть прожить и чего то достичь ! Читая исторические книги понимаешь , что в 19 лет некоторые командовали ротами / эскадрильями. У некоторых была семья в таком возрасте и дети. А в нынешнее время в 19 лет это ребёнок! Время поменялось.
