15 пар знаменитостей, чьи фото в одном возрасте — словно кадры из разных вселенных

23 часа назад
15 пар знаменитостей, чьи фото в одном возрасте — словно кадры из разных вселенных

Мы в редакции провели множество часов в архивах, сопоставляя даты рождения и фотографии. Искали не просто кадры, а моменты, где время сработало на каждого по-разному. В этой подборке не будет клише. Только честное сопоставление ровесников, которые доказывают, что в одном и том же возрасте можно выглядеть совершенно по-разному.

1. Наталья Седых и Анна Пересильд, 16 лет

2. Галина Польских и Катерина Шпица, 39 лет

3. Шон Коннери и Томас Сангстер, 32 года

4. Лорен Бэколл и Дженнифер Лопес, 55 лет

Dima / MF / ABACA / East News
Jingle Bell
1 день назад

Лопес в свою внешность вложила тонны фитнеса, пластики и фотошопа.

-
-
Ответить

5. Светлана Немоляева и Наталья Рудова, 38 лет

Noumen
1 день назад

Слева натура более сложная, хотя и менее ухоженная

-
-
Ответить

6. Ольга Картункова и Екатерина Климова, 47 лет

7. Раиса Рязанова и Кристина Асмус, 35 лет

8. Барбра Стрейзанд и Кая Скоделарио, 27 лет

Noumen
1 день назад

Обе интересные, с изюминкой справа, с перчиком слева

-
-
Ответить

9. Ингрид Бергман и Эмма Робертс, 27 лет

Allpix Press / East News

10. Мэрилин Монро и Аманда Сейфрид, 33 года

Wiese / face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

11. Наталья Селезнева и Дарья Мельникова, 27 лет

12. Лайза Миннелли и Эмма Стоун, 30 лет

© A Matter of Time / Orionpictures, MARK RALSTON / AFP / East News

13. Адриано Челентано и Николас Холт, 29 лет

© Serafino / Francoriz Production, Invision / Invision / East News

14. Софи Лорен и Ева Мендес, 45 лет

15. Грейс Келли и Дакота Фэннинг, 24 года

Everett Collection / East News
Милка Люда
1 день назад

Раньше люди быстрее становились взрослыми. Все спешили успеть прожить и чего то достичь ! Читая исторические книги понимаешь , что в 19 лет некоторые командовали ротами / эскадрильями. У некоторых была семья в таком возрасте и дети. А в нынешнее время в 19 лет это ребёнок! Время поменялось.

-
-
Ответить

