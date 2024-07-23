Каждый выбирает как стареть:естественно или с пластикой(тут ещё средства должны быть) У всех есть выбор, зачем сравнивать?
Мы узнали, как в одном возрасте выглядели звезды разных поколений, и чуть мороженкой не поперхнулись
Угадать возраст человека только по внешности — та еще задачка. Ведь порой даже ровесники выглядят настолько по-разному, что глаза сами собой округляются. И среди селебрити это не редкость. В качестве доказательств мы сравнили звезд в одном или почти в одном возрасте. Убедитесь сами.
Брижит Бардо и Мишель Пфайффер, 66 и 65 лет соответственно
Дайан Китон и Кейт Бекинсейл, 49 лет
Элизабет Тейлор и Энн Хэтэуэй, 41 год
Тут ещё важен образ жизни:кто-то любит покутить, а кто-то ЗОЖ выбирает!
Анджела Лэнсбери и Сиенна Миллер, 40 лет
Сейчас из нестареющего старения сделали культ! Раньше такого не было!
Мег Райан и Эми Шумер, 43 и 42 года соответственно
Ким Бейсингер и Кейт Уинслет, 48 лет
Кэти Бейтс и Джессика Альба, 41 год
Кейт Уинслет стареет красиво. Бейсингер была насколько хороша в юности, ровно настолько же нехороша в возрасте... Черты лица такие, глаза маленькие, поэтому с возрастом лицо становится отталкивающим.. Фото Альбы не 41 г, я это фото видела много раньше. Кети Бейтс естественна и приятна
Наоми Уоттс и Скарлетт Йоханссон, 39 лет
Наоми Уоттс счастливая обладательница нестареющей внешности. В юности была "серой мышкой", в возрасте расцвела. Скарлетт напротив утратила очарование юности и с годами как-то поблекла(
Шарлотта Рэмплинг и Деми Мур, 60 лет
Шарлотта, по мне, хороша и в старости. Деми Мур тоже красивая, всегда, но все-таки пластика её не слишком улучшила
Орнелла Мути и Рэйчел Вайс, 53 года
Катрин Денев и Дайан Крюгер, 46 лет
Сандра Буллок и Мэгги Джилленхол, 45 лет
Сандра Буллок это вообще феномен. С возрастом становится только краше. Думала она в "Доме у озера" сыграла лучшую роль, а она потом в "Гравитации" ещё лучше ...) Мегги Джилленхол тоже классная. Здесь просто фото неудачное.
Сигурни Уивер и Николь Кидман, 54 года
Кидман уже лет 10 как кукла силиконовая. А Сигурни в её годы без пластики была зачётная
Кэтлин Тернер и Дженнифер Лопес, 54 года
Голди Хоун и Дженнифер Энистон, 55 лет
Энистон не люблю за то, как она яростно доказывала, что не приемлет пластику (три ХА-ХА), а у Хоун фото нереальное, то ли обработано, то ли вообще ИИ нарисовано
Если вам нравится разглядывать фотографии звезд, то у нас еще есть статья о том, насколько по-разному они выглядят на снимках в соцсетях и на обычных репортажных.