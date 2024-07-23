Мы узнали, как в одном возрасте выглядели звезды разных поколений, и чуть мороженкой не поперхнулись

Угадать возраст человека только по внешности — та еще задачка. Ведь порой даже ровесники выглядят настолько по-разному, что глаза сами собой округляются. И среди селебрити это не редкость. В качестве доказательств мы сравнили звезд в одном или почти в одном возрасте. Убедитесь сами.

Брижит Бардо и Мишель Пфайффер, 66 и 65 лет соответственно

EAST NEWS , Fati Sadou / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

Дайан Китон и Кейт Бекинсейл, 49 лет

Элизабет Тейлор и Энн Хэтэуэй, 41 год

Анджела Лэнсбери и Сиенна Миллер, 40 лет

Мег Райан и Эми Шумер, 43 и 42 года соответственно

Ким Бейсингер и Кейт Уинслет, 48 лет

Кэти Бейтс и Джессика Альба, 41 год

© Misery / Castle Rock Entertainment Zaноза 2 дня назад Кейт Уинслет стареет красиво. Бейсингер была насколько хороша в юности, ровно настолько же нехороша в возрасте... Черты лица такие, глаза маленькие, поэтому с возрастом лицо становится отталкивающим.. Фото Альбы не 41 г, я это фото видела много раньше. Кети Бейтс естественна и приятна - - Ответить

Наоми Уоттс и Скарлетт Йоханссон, 39 лет

EVERETT COLLECTION / EAST NEWS , SCHNEIDER PRESS / SIPA / East News Zaноза 2 дня назад Наоми Уоттс счастливая обладательница нестареющей внешности. В юности была "серой мышкой", в возрасте расцвела. Скарлетт напротив утратила очарование юности и с годами как-то поблекла( - - Ответить

Шарлотта Рэмплинг и Деми Мур, 60 лет

ASSOCIATED PRESS / East News Zaноза 2 дня назад Шарлотта, по мне, хороша и в старости. Деми Мур тоже красивая, всегда, но все-таки пластика её не слишком улучшила - - Ответить

Орнелла Мути и Рэйчел Вайс, 53 года

Катрин Денев и Дайан Крюгер, 46 лет

PHOTOlink / Everett Collection / East News , Vianney Le Caer / Invision / East News

Сандра Буллок и Мэгги Джилленхол, 45 лет

Dee Cercone / Everett Collection / EAST NEWS Zaноза 2 дня назад Сандра Буллок это вообще феномен. С возрастом становится только краше. Думала она в "Доме у озера" сыграла лучшую роль, а она потом в "Гравитации" ещё лучше ...) Мегги Джилленхол тоже классная. Здесь просто фото неудачное. - - Ответить

Сигурни Уивер и Николь Кидман, 54 года

Кэтлин Тернер и Дженнифер Лопес, 54 года

MARCOCCHI GIULIO / SIPA / EAST NEWS Zaноза 2 дня назад Да ну хорош уже, тут Кейтлин под 70...А Дженни уфильтрована в хлам - - Ответить

Голди Хоун и Дженнифер Энистон, 55 лет

© Town & Country / New Line Cinema , Jordan Strauss / Invision / East News Jordan Strauss / Invision / East News Juliett 2 дня назад Энистон не люблю за то, как она яростно доказывала, что не приемлет пластику (три ХА-ХА), а у Хоун фото нереальное, то ли обработано, то ли вообще ИИ нарисовано - - Ответить

Если вам нравится разглядывать фотографии звезд, то у нас еще есть статья о том, насколько по-разному они выглядят на снимках в соцсетях и на обычных репортажных.