Левый имплант выше, похоже, да и контуры неровные какие-то. На Меган Фокс похожа на первом фото. Во всяком случае, на себя не похожа.
16 пар фото, которые были сделаны в один день. Вот только звезды над своими чуточку поколдовали
Как и многие из нас, знаменитости тоже порой не прочь слегка отредактировать свои фотографии для соцсетей. Вот только репортажные фотографы, которые присутствуют на светских мероприятиях, все отснятые кадры, даже иногда и неудачные, выкладывают на всеобщее обозрение без фильтров.
Сальма Хайек
Деми Мур
В соцсетях.
На красной дорожке.
Карен Гиллан
Эмилия Кларк
Разместила сама.
Показал фотограф.
Мэгги Джилленхол
Энн Хэтэуэй
А ничего, что тут в "сама" везде студийные фото, а на "показал фотограф" - фото с улицы?.. Лишь бы высосать какой-то повод. И, кстати, по-прежнему хороша.
Разместила сама.
Показал фотограф.
Шарлиз Терон
Риз Уизерспун
Разместила сама.
Показал фотограф.
Дженнифер Лопес
Фотограф взял взятку ? При всем моем уважении к этой актрисе - в реале она выглядит не так блестяще.
Мег Райан
Выложила сама.
Снял фотограф.
Николь Кидман
В соцсетях.
На красной дорожке.
Зои Дешанель
Джессика Альба
В соцсетях.
На красной дорожке.
Кирстен Данст
Оливия Уайлд
В соцсетях.
На красной дорожке.
Шер
А знаете, что еще способно изменить внешность похлеще фильтров и фотошопа? Время. И в качестве доказательств мы приготовили для вас статью о том, как изменились актеры из культовых фильмов, со времен выхода которых прошло аж 25 лет.
Комментарии
Ах какой секрет - наличие фильтров в инсте, а уж самое злое зло (ну кроме коментов на адми и унитазов в статьях) - это фотографы и их неудачные/нефильрованнные снимки
Часть фоток с разным ракурсом/освещением,часть с фильтрами. Ничего нового🤔
утибоземой, звёзды чутоську поколдовали, айяйяй...звёзды кагбэ лицом и внешинм видом зарабатывают, это у них рабочий инструмент - в том числе. Поэтому респект и уважуха той работе, которая проводится по поддержанию этого инструмента в рабочем состоянии