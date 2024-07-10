16 пар фото, которые были сделаны в один день. Вот только звезды над своими чуточку поколдовали

Как и многие из нас, знаменитости тоже порой не прочь слегка отредактировать свои фотографии для соцсетей. Вот только репортажные фотографы, которые присутствуют на светских мероприятиях, все отснятые кадры, даже иногда и неудачные, выкладывают на всеобщее обозрение без фильтров.