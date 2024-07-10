16 пар фото, которые были сделаны в один день. Вот только звезды над своими чуточку поколдовали

Знаменитости
3 часа назад

Как и многие из нас, знаменитости тоже порой не прочь слегка отредактировать свои фотографии для соцсетей. Вот только репортажные фотографы, которые присутствуют на светских мероприятиях, все отснятые кадры, даже иногда и неудачные, выкладывают на всеобщее обозрение без фильтров.

Сальма Хайек

Scott A Garfitt / Invision / East News

Деми Мур

Zest
15 минут назад

Левый имплант выше, похоже, да и контуры неровные какие-то. На Меган Фокс похожа на первом фото. Во всяком случае, на себя не похожа.

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В соцсетях.

На красной дорожке.

Карен Гиллан

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Эмилия Кларк

Bazzzay.free
2 часа назад

Особо не увлекается. Более выгодный ракурс и отсутствие улыбки.

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Разместила сама.

Показал фотограф.

Мэгги Джилленхол

Francois Mori / Associated Press / East News

Энн Хэтэуэй

FräuleinAlichen
54 минуты назад

А ничего, что тут в "сама" везде студийные фото, а на "показал фотограф" - фото с улицы?.. Лишь бы высосать какой-то повод. И, кстати, по-прежнему хороша.

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Разместила сама.

Показал фотограф.

Шарлиз Терон

Ik Aldama / DPA / East News

Риз Уизерспун

Разместила сама.

Показал фотограф.

Дженнифер Лопес

Vianney Le Caer / Invision / East News
Bazzzay.free
2 часа назад

Фотограф взял взятку ? При всем моем уважении к этой актрисе - в реале она выглядит не так блестяще.

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Мег Райан

Выложила сама.

Снял фотограф.

Николь Кидман

В соцсетях.

На красной дорожке.

Зои Дешанель

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Джессика Альба

В соцсетях.

На красной дорожке.

Кирстен Данст

Luca Bruno / Associated Press / East News

Оливия Уайлд

В соцсетях.

На красной дорожке.

Шер

Vianney Le Caer / Invision / East News

А знаете, что еще способно изменить внешность похлеще фильтров и фотошопа? Время. И в качестве доказательств мы приготовили для вас статью о том, как изменились актеры из культовых фильмов, со времен выхода которых прошло аж 25 лет.

Фото на превью Scott A Garfitt / Invision / East News

Комментарии

Уведомления
Kate
4 дня назад

Ах какой секрет - наличие фильтров в инсте, а уж самое злое зло (ну кроме коментов на адми и унитазов в статьях) - это фотографы и их неудачные/нефильрованнные снимки

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Конфуз
2 часа назад

Уизерспун и Альба прекрасны.

А так, имо, не фото разные, а ретушь.

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Marina El Mapache
2 часа назад

утибоземой, звёзды чутоську поколдовали, айяйяй...звёзды кагбэ лицом и внешинм видом зарабатывают, это у них рабочий инструмент - в том числе. Поэтому респект и уважуха той работе, которая проводится по поддержанию этого инструмента в рабочем состоянии

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