Как изменились актеры из культовых фильмов, со времен выхода которых прошло аж 25 лет

Кино
45 минут назад

1999 год был очень даже «урожайным» в плане качественных фильмов. В тот год вышли такие хиты, как «Матрица», «Бойцовский клуб», «Мумия» и много еще других картин разных жанров. Вот мы и решили не только вспомнить, что классного показывали на экранах четверть века назад, но и заодно выяснить, как изменились сыгравшие в них актеры.

1. Николь Кидман, «С широко закрытыми глазами»

© Eyes Wide Shut / Warner Bros., ANDREA RENAULT / AFP / East News

2. Брэд Питт, «Бойцовский клуб»

3. Эдвард Нортон, «Бойцовский клуб»

© Fight Club / Fox 2000 Pictures, Jordan Strauss / Invision / East News

4. Ребекка Гейхарт, «Королевы убийства»

© Jawbreaker / Crossroad Films, Jordan Strauss / Invision / East News

5. Хьюго Уивинг, «Матрица»

6. Лоренс Фишберн, «Матрица»

7. Джулия Стайлз, «10 причин моей ненависти»

8. Джозеф Гордон-Левитт, «10 причин моей ненависти»

9. Бонни Хант, «Зеленая миля»

10. Арнольд Вослу, «Мумия»

11. Тони Коллетт, «Шестое чувство»

12. Рене Руссо, «Афера Томаса Крауна»

13. Райан Филипп, «Жестокие игры»

14. Бри Тернер, «Мужчина по вызову»

15. Рэйчел Ли Кук, «Это все она»

16. Эмманюэль Сенье, «Девятые врата»

17. Джош Хартнетт, «Девственницы-самойбийцы»

© The Virgin Suicides / American Zoetrope, ADRIAN DENNIS / AFP / East News

18. Миранда Ричардсон, «Сонная лощина»

© Sleepy Hollow / Paramount Pictures, Keith Mayhew / Retna / Photoshot / East News

19. Эван Макгрегор, «Звездные войны: Эпизод I — Скрытая угроза»

20. Софи Марсо, «И целого мира мало»

© The World Is Not Enough / Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), L.Urman / Starface / STARFACE PHOTO / East News

Что и говорить, время меняет лица похлеще фотошопа. Но иногда полностью преобразиться можно буквально за несколько минут — с помощью косметики.

Фото на превью Fight Club / Fox 2000 Pictures, Independent Photo Agency Srl / Alamy Stock Photo, Jawbreaker /Crossroad Films, Jordan Strauss / Invision / East News

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее