Как изменились актеры из культовых фильмов, со времен выхода которых прошло аж 25 лет

1999 год был очень даже «урожайным» в плане качественных фильмов. В тот год вышли такие хиты, как «Матрица», «Бойцовский клуб», «Мумия» и много еще других картин разных жанров. Вот мы и решили не только вспомнить, что классного показывали на экранах четверть века назад, но и заодно выяснить, как изменились сыгравшие в них актеры.