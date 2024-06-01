Скажу честно - так себе получилось.
И собачий ошейник красоты не добавляет)
20 женщин, которые навострились орудовать косметикой так, что хочется взять у них парочку уроков
Считается, что первая косметика появилась 5 тыс. лет назад в Египте. Женщины тогда наносили белила на кожу, чтобы защитить ее от солнца, а затем и черной краской на основе сурьмы начали подводить глаза. Уже давно нет нужды в таких ухищрениях, и макияж превратился в особый вид искусства.
«Мне так нравится, когда в магазинах косметики меня спрашивают, уж не визажист ли я»
«Сделала маникюр, а потом и накрасилась соответствующе»
«Впервые попробовала сделать макияж век в технике „cut crease“, так муж сказал, что я похожа на страшную куклу!»
«Я обычно так не крашусь, но здорово же получилось! Таким макияжем и коллег напугать можно»
«На этот образ меня вдохновила Памела Андерсон»
«Для макияжа на выпускной я использовала кучу кистей и палеток, но все так классно получилось»
«Впервые с рождения сына ярко накрасилась и даже накладные ресницы добавила. Как у меня получилось?»
Скажу честно - так себе получилось.
- Выглядит классно, очень свежо и красиво. © beansoupissoupy / Reddit
«Сама делаю себе свадебный макияж и прошу критики. Как можно его улучшить?»
- Критиковать тут нечего. Ты великолепна! © pensandplanners77 / Reddit
«Всегда щедро наношу румяна, иначе чувствую себя как будто без одежды»
«Я: Ненавижу использовать черные тени для век, их слишком сложно растушевывать! Также я:»
«Макияж на выпускной. Это был лучший вечер в моей жизни»
«Вот как я накрасилась для большого мероприятия, где мне предстояло увидеть свою семью, с которой я почти не общаюсь»
«Этот макияж придавал мне уверенности в течение всех этих крайне некомфортных часов».
«Вдохновлялась бабочками»
«Простой летний образ»
А что у нее на ухе висит, кто-то понял? Сережка в виде мини-телефона?
«Раньше я терпеть не могла разноцветные тени, но сегодня накрасилась сине-зелеными, и мне так понравился результат»
«Коллега спросила, как это я умудряюсь такие идеальные стрелки рисовать. Считаю, это успех»
«Муж говорит, я чутка перестаралась»
Как это не удивительно, но в сочетании с прической, одеждой и маникюром выдержанных цветов получился очень интересный образ.
- Красься так каждый день, классно же получилось! © NotAChameleon / Reddit
«Образ получился именно таким, каким я хотела! Редко так выходит»
Тот редкий случай, когда в подборку Адме случайно попадает действительно хорошо подобранный по цвету, подходящий к строению лица модели и качественно выполненный макияж.
«По советам заменила подводку и тушь на коричневые. Согласна, так намного лучше»
«Естественный сияющий образ, к которому я прибегаю, когда не чувствую себя шикарной»
- Вот что на самом деле имеют в виду мужчины, когда говорят, что предпочитают женщин без макияжа. © call-me-kitkat / Reddit
Кстати, об умении краситься так, будто и не красишься вовсе. У нас есть доказательства того, что это настоящее искусство, которое частенько требует много сил и косметики.