20 женщин, которые навострились орудовать косметикой так, что хочется взять у них парочку уроков

Считается, что первая косметика появилась 5 тыс. лет назад в Египте. Женщины тогда наносили белила на кожу, чтобы защитить ее от солнца, а затем и черной краской на основе сурьмы начали подводить глаза. Уже давно нет нужды в таких ухищрениях, и макияж превратился в особый вид искусства.

«Мне так нравится, когда в магазинах косметики меня спрашивают, уж не визажист ли я»

«Сделала маникюр, а потом и накрасилась соответствующе»

«Впервые попробовала сделать макияж век в технике „cut crease“, так муж сказал, что я похожа на страшную куклу!»

«Я обычно так не крашусь, но здорово же получилось! Таким макияжем и коллег напугать можно»

«На этот образ меня вдохновила Памела Андерсон»

«Для макияжа на выпускной я использовала кучу кистей и палеток, но все так классно получилось»

«Впервые с рождения сына ярко накрасилась и даже накладные ресницы добавила. Как у меня получилось?»

Выглядит классно, очень свежо и красиво. © beansoupissoupy / Reddit

«Сама делаю себе свадебный макияж и прошу критики. Как можно его улучшить?»

Критиковать тут нечего. Ты великолепна! © pensandplanners77 / Reddit

«Всегда щедро наношу румяна, иначе чувствую себя как будто без одежды»

«Я: Ненавижу использовать черные тени для век, их слишком сложно растушевывать! Также я:»

«Макияж на выпускной. Это был лучший вечер в моей жизни»

«Вот как я накрасилась для большого мероприятия, где мне предстояло увидеть свою семью, с которой я почти не общаюсь»

«Этот макияж придавал мне уверенности в течение всех этих крайне некомфортных часов».

«Вдохновлялась бабочками»

«Простой летний образ»

«Раньше я терпеть не могла разноцветные тени, но сегодня накрасилась сине-зелеными, и мне так понравился результат»

«Коллега спросила, как это я умудряюсь такие идеальные стрелки рисовать. Считаю, это успех»

«Муж говорит, я чутка перестаралась»

Красься так каждый день, классно же получилось! © NotAChameleon / Reddit

«Образ получился именно таким, каким я хотела! Редко так выходит»

«По советам заменила подводку и тушь на коричневые. Согласна, так намного лучше»

«Естественный сияющий образ, к которому я прибегаю, когда не чувствую себя шикарной»

Вот что на самом деле имеют в виду мужчины, когда говорят, что предпочитают женщин без макияжа. © call-me-kitkat / Reddit