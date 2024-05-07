12 красноречивых доказательств того, что для создания этой вашей естественной красоты иногда нужно ой как попыхтеть
Научиться наносить макияж так, будто его и нет вовсе, — настоящее искусство. Часто на то, чтобы выглядеть свежо и естественно, уходит куча времени и косметических средств. И героиням нашей статьи это отлично известно. Их главная цель — не рисовать себе новые черты лица, а лишь подчеркивать уже имеющиеся. И им это отлично удается.
1. «На свадьбе хочу выглядеть максимально естественно, будто эти скулы у меня от природы»
2. «В следующий раз, когда мне кто-нибудь скажет, как ему нравятся ненакрашенные девушки, я потрусь щекой об его рубашку»
3. «До и после „макияжа без макияжа“. После многих лет с акне я наконец-то довольна своей кожей»
4. «На то, чтобы выглядеть так, будто я и не крашусь вовсе, я трачу около 20 минут и использую 13 видов всяческой косметики»
5. «Мой „макияж без макияжа“»
6. «Люблю тратить кучу времени на макияж, который выглядит так, будто его и нет вовсе, и сбивать этим с толку мужчин»
Интересно сиотреть, как с утра мужчина, торопливость сгребая свои шмотки, срывается в горизонт, или тебя выпихивает за дверь?
7. «Когда я захотела уточнить название своих румян, то оказалось, что это тени для век. Все время я думала, что использую румяна»
8. «У меня тут свадьба через 2 дня. Вот, тренируюсь делать такой макияж, будто я и не красилась вовсе»
Это морковная маска, я когда-то попробовала, интересовались загорела ли я или больна.
9. «Я обычно использую много косметики, так что это что-то новое для меня!»
10. «Вот как выглядит мой естественный макияж»
11. «Я хочу попытаться быть натурально красивой вместо того, чтобы красиво краситься»
Тут да, разницу видно, но и девушка тут - натуральная рыжая блондинка. За натуральную красоту такого рода приходится платить бровями и ресницами
12. «Цель моего „макияжа без макияжа“ — выйти через час из ванной и заставить всех гадать, чем же я там так долго занималась»
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