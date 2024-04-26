16 женщин, которые так поколдовали над своими волосами, что теперь им и фото в паспорте менять придется

2 часа назад

Заставить глаза казаться ярче и больше, визуально сбросить несколько килограммов и даже лет — все это можно сделать буквально за несколько минут. Достаточно просто сходить в парикмахерскую. Ведь именно благодаря новой прическе можно чуть ли не новую личность себе создать. И героини нашей статьи красноречивое тому доказательство.

«Покрасила волосы»

  • Вау! Как же тебе идет! Я еще ни разу не видела, чтобы карие глаза так светились! © just-a-capybara / Reddit

«Была блондинкой, стала рыжей»

«Сделала себе стрижку пикси»

«Хотела сделать пикси, но меня отговорили. Пришлось пойти на компромисс. Чувствую себя теперь более „зрелой“, но в хорошем смысле»

Genoveva Kolomyceva
1 час назад

На мой взгляд, стрижка исказила овал лица, от этого девушка выглядит старше на пару лет.

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«Подстриглась вчера. Теперь волосы определенно более волнистые и объемные, их очень легко укладывать!»

«Я спрашивала, что такого можно сделать с волосами, чтобы они выглядели не так уныло. И в итоге выбрала многослойный боб»

Genoveva Kolomyceva
1 час назад

Царевна Несмеяна. 😥 Хочется что-то сделать, чтобы на душе у неё не было так уныло.🤗

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«Теперь у меня волосы мечты»

Lilit1313
1 час назад

Свои волосы красивые такие..были. а получился парик..

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«Импульсивно отрезала свои волосы в ванной. Теперь они выглядят намного здоровее»

«Из блондинки в шатенку»

Григорий Юрашку
58 минут назад

Я, заглянув в прошлое, могу с уверенностью уточнить ее путь: "из шатенки в блондинку, из блондинки в шатенку"

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«Давненько у меня не было таких коротких и рыжих волос. Я в восторге»

«У меня очень густые волосы, решила кардинально сменить образ. Очень нравится, как получилось»

Конфуз
1 час назад

Первая прическа, имо, неуклюжий закос под феме фаталь. Ну очень неуклюжий.
Второй вариант как-то поинтереснее, только б макияж сменить

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  • Ваши глаза теперь кажутся просто огромными. Потрясающе, вам так идет. © swoocha / Reddit

«Вышла из салона просто другим человеком»

Конфуз
1 час назад

Высокий лоб скрыли и лицо перестало быть таким вытянутым. Плюс щечки скрыли

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«Я годами боялась стричь все эти сухие волосы, но наконец-то сделала это»

«Стала суперблондинкой!»

«Сделала пикси. Не пойму, идет ли мне эта стрижка или нет»

  • Ты шутишь? Ты выглядишь потрясающе! Твое лицо просто создано для коротких волос. © HumanNonHuman / Reddit

«Недавно перекрасилась в медный»

Lilit1313
1 час назад

Ну да. Дело только в цвете, конечно. Губы вырвали в процессе окрашивания)и лицо прядями прикрыла. Такое милое лукавство)

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  • Цвет классный. А вы как будто похудели. Даже сами на себя не похожи теперь. © nicolempower28 / Reddit

А знаете, кто еще однажды изменился так, что сам на себя стал не
похож? Герои этих статей:

Фото на превью blueberrytrees / Reddit

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