16 женщин, которые так поколдовали над своими волосами, что теперь им и фото в паспорте менять придется

Заставить глаза казаться ярче и больше, визуально сбросить несколько килограммов и даже лет — все это можно сделать буквально за несколько минут. Достаточно просто сходить в парикмахерскую. Ведь именно благодаря новой прическе можно чуть ли не новую личность себе создать. И героини нашей статьи красноречивое тому доказательство.

«Покрасила волосы»

Вау! Как же тебе идет! Я еще ни разу не видела, чтобы карие глаза так светились! © just-a-capybara / Reddit

«Была блондинкой, стала рыжей»

«Сделала себе стрижку пикси»

Ты такая красивая! Тебе очень идет. © crazy_tooth / Reddit

«Хотела сделать пикси, но меня отговорили. Пришлось пойти на компромисс. Чувствую себя теперь более „зрелой“, но в хорошем смысле»

«Подстриглась вчера. Теперь волосы определенно более волнистые и объемные, их очень легко укладывать!»

«Я спрашивала, что такого можно сделать с волосами, чтобы они выглядели не так уныло. И в итоге выбрала многослойный боб»

«Теперь у меня волосы мечты»

Из милой соседской девчонки в горячую штучку. © HotCheetos*** / Reddit

«Импульсивно отрезала свои волосы в ванной. Теперь они выглядят намного здоровее»

«Из блондинки в шатенку»

«Давненько у меня не было таких коротких и рыжих волос. Я в восторге»

«У меня очень густые волосы, решила кардинально сменить образ. Очень нравится, как получилось»

Ваши глаза теперь кажутся просто огромными. Потрясающе, вам так идет. © swoocha / Reddit

«Вышла из салона просто другим человеком»

«Я годами боялась стричь все эти сухие волосы, но наконец-то сделала это»

«Стала суперблондинкой!»

«Сделала пикси. Не пойму, идет ли мне эта стрижка или нет»

Ты шутишь? Ты выглядишь потрясающе! Твое лицо просто создано для коротких волос. © HumanNonHuman / Reddit

«Недавно перекрасилась в медный»