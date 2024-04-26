16 женщин, которые так поколдовали над своими волосами, что теперь им и фото в паспорте менять придется
Заставить глаза казаться ярче и больше, визуально сбросить несколько килограммов и даже лет — все это можно сделать буквально за несколько минут. Достаточно просто сходить в парикмахерскую. Ведь именно благодаря новой прическе можно чуть ли не новую личность себе создать. И героини нашей статьи красноречивое тому доказательство.
«Покрасила волосы»
- Вау! Как же тебе идет! Я еще ни разу не видела, чтобы карие глаза так светились! © just-a-capybara / Reddit
«Была блондинкой, стала рыжей»
«Сделала себе стрижку пикси»
- Ты такая красивая! Тебе очень идет. © crazy_tooth / Reddit
«Хотела сделать пикси, но меня отговорили. Пришлось пойти на компромисс. Чувствую себя теперь более „зрелой“, но в хорошем смысле»
На мой взгляд, стрижка исказила овал лица, от этого девушка выглядит старше на пару лет.
«Подстриглась вчера. Теперь волосы определенно более волнистые и объемные, их очень легко укладывать!»
«Я спрашивала, что такого можно сделать с волосами, чтобы они выглядели не так уныло. И в итоге выбрала многослойный боб»
Царевна Несмеяна. 😥 Хочется что-то сделать, чтобы на душе у неё не было так уныло.🤗
«Теперь у меня волосы мечты»
- Из милой соседской девчонки в горячую штучку. © HotCheetos*** / Reddit
«Импульсивно отрезала свои волосы в ванной. Теперь они выглядят намного здоровее»
«Из блондинки в шатенку»
Я, заглянув в прошлое, могу с уверенностью уточнить ее путь: "из шатенки в блондинку, из блондинки в шатенку"
«Давненько у меня не было таких коротких и рыжих волос. Я в восторге»
«У меня очень густые волосы, решила кардинально сменить образ. Очень нравится, как получилось»
Первая прическа, имо, неуклюжий закос под феме фаталь. Ну очень неуклюжий.
Второй вариант как-то поинтереснее, только б макияж сменить
- Ваши глаза теперь кажутся просто огромными. Потрясающе, вам так идет. © swoocha / Reddit
«Вышла из салона просто другим человеком»
Высокий лоб скрыли и лицо перестало быть таким вытянутым. Плюс щечки скрыли
«Я годами боялась стричь все эти сухие волосы, но наконец-то сделала это»
«Стала суперблондинкой!»
Еще бы макияж глаз поспокойнее, а то слишком грубый контраст с новым цветом волос
- Выглядите потрясающе! © styles_byerika / Reddit
«Сделала пикси. Не пойму, идет ли мне эта стрижка или нет»
- Ты шутишь? Ты выглядишь потрясающе! Твое лицо просто создано для коротких волос. © HumanNonHuman / Reddit
«Недавно перекрасилась в медный»
Ну да. Дело только в цвете, конечно. Губы вырвали в процессе окрашивания)и лицо прядями прикрыла. Такое милое лукавство)
- Цвет классный. А вы как будто похудели. Даже сами на себя не похожи теперь. © nicolempower28 / Reddit
А знаете, кто еще однажды изменился так, что сам на себя стал не
похож? Герои этих статей: