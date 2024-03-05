14 женщин, которые скорее забудут пин-код от банковской карты, чем встречу с невесткой

Отношения невесток и свекровей могут складываться посложнее оригами — бывает так, что мама принимает избранницу своего сына с распростертыми объятьями, а потом выясняется, что девушка полна сюрпризов. Случается и так, что с первой встречи обстановка накаляется, зато потом женщины становятся разве что не лучшими подругами.