17 историй про сантехников, которые не только чинят трубы, но и периодически попадают в приключение

Работа сантехником — это не только менять унитазы и чистить трубы, но общение с разными людьми. Кто-то помогает бабулькам, у кого-то клиенты хотят купить материалы за счет мастера или засыпают во время работы. Каким-то сантехникам приходится исправлять свои же огрехи. А некоторым даже дарят подарки в благодарность за работу.