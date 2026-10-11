Очень некорректный вопрос - сколько не жалко. Я всегда требую, чтоб назвал твердую сумму.
17 историй про сантехников, которые не только чинят трубы, но и периодически попадают в приключение
Работа сантехником — это не только менять унитазы и чистить трубы, но общение с разными людьми. Кто-то помогает бабулькам, у кого-то клиенты хотят купить материалы за счет мастера или засыпают во время работы. Каким-то сантехникам приходится исправлять свои же огрехи. А некоторым даже дарят подарки в благодарность за работу.
Когда сантехник не только чинит трубы, но и несет добро
Иногда попадаются очень ответственные и добродушные мастера. А в ответ на свою доброту — получают приятные подарки.
- Мой муж — сантехник. Хороший. Так сложились обстоятельства, что он решил подработать сантехником по объявлению. Позвонила бабулечка: кран на кухне течет. Муж поехал, подвинтил там что-то, кран течь перестал. Бабулька спрашивает: «Сколько?» Муж смотрит на нее и видит: ну реально на одну пенсию живет. «Ну, сколько не жалко», — говорит он. Она три тысячи рублей протягивает:
— Это очень много!
— Так с меня всегда так брали.
— Давайте двести рублей.
— Спасибо, я на эти деньги хоть розетки отремонтирую!
Он пошел, сделал ей розетки, подтянул двери, плинтус закрепил. Бабуля не верила, все охала. Уехал он в итоге вообще без денег. Через день звонит: кран снова потек. Муж поехал, а она пирогов напекла, за вареньем и медом в гараж ходила — собрала целую котомку! Теперь она звонит ему, когда что-то надо подремонтировать.
- Пришел сантехник, делал стояк в туалете. А я пошла в комнату и уснула. Проснулась — его уже не было, дверь была захлопнута. Он пришел на второй день и попросил больше не засыпать, потому что в прошлый раз не мог меня разбудить!
- Мы не так давно переехали в эту съемную квартиру, в которой до нас никто не жил около трех лет. И вот спустя неделю начали всплывать проблемы: кран в ванной подтекает, на кухне нужно менять какую-то трубку под раковиной, потому что текла вода. Когда я рассказала обо всех этих проблемах хозяйке квартиры, она быстро нашла сантехника, который в тот же день пришел все посмотреть и починить. Он занялся краном в ванной. Оказалось, что и душевую лейку давно пора менять. «Вы же не сможете сами пойти?», — сказал он, увидев у меня на руках дочку, и сам пошел в магазин купить нужные детали. Вернулся, а дома обнаружил, что одну деталь дали не ту. Пошел обратно, взял другую. С ванной разобрались.
Теперь кухня — там все сложнее. Он поменял деталь, но вода все равно текла. В итоге пошел еще раз в магазин, купил новый смеситель и установил его. В общей сложности он провозился около четырех часов, считая прогулки до магазина. И за работу взял совсем немного! Позже хозяйка квартиры вернула мне все расходы — хотя, вроде, и не должна была, нам же тут жить. Меня удивило, что людям не все равно на твои проблемы. В очередной раз убеждаюсь, что хорошие люди есть!
- Стою у подъезда, жду маму. А на лавочке беседуют две пожилые женщины: «Я ведь совсем одна осталась! Кран потек — целая проблема! Что мне делать?! Кран-то новый я сама купила кое-как, а сантехника вызывать боюсь! Кто его знает?! Но починила! Сестра помогла. Говорит: „Пришлю я тебе сантехника нормального, не бойся“. Приходит женщина! Я обомлела! Молодая, в рабочей одежде. Ящик свой поставила и в тапочки переобувается. Она старый кран моментально свернула. Новый вытряхнула, а там железок полная коробка. Она знай их присобачивает и улыбается!
Я спрашиваю: „А много ли у тебя заказов, милая?“ „Да полно, — отвечает. — Пенсионеры, особенно одинокие, всего боятся, никого к себе пускать не хотят, а к женщинам все-таки доверия больше. Мы с напарницей работаем: она стиралки подключает, посудомойки“. Люди их через знакомых находят, объявлений они нигде не пишут. Сделала все хорошо. Одно плохо: я-то даже чаю не предложила, а ведь у меня колбаса была! Так что, если надо, телефончик тебе дам».
- Делал вчера сантехнику. Вызвали, говорят: смеситель поменять надо и фурнитура в бачке отжила свое. Приехал. Встречает дедок лет 75, с палочкой, а дома внучка молодая. Сделал я все — благо, куплено было заранее. Дедок деньги протягивает, а я не беру. Неудобно как-то стало, обстановка не та. Дед настаивает, я — в отказ.
Собираюсь уезжать, и тут он зовет хотя бы чайку выпить. Это дело! За чаем познакомились. Дед всю жизнь тоже слесарил, электрикой занимался, сваркой, плотничал. Спросил, чем занимаюсь кроме работы, и, узнав, что одно из моих хобби — гравировка, победно умчался в комнату. Долго чем-то шуршал там, а потом выносит старый инструмент: «Это — тебе дарю. Мне уже без надобности, а тебе пригодится!»
Неожиданные повороты
Иногда работа мастера может пойти не по плану. Или же хозяин чего-то отчебучит, или мастер чего-то учудит.
Заходишь на кухню во время ремонта, а там
- Вчера меня позвал замуж сантехник, который два дня приходил ко мне домой менять трубы. Увидел меня в хозяйстве и поплыл! Я всю жизнь искала отношения, а оказалось, нужно было просто вызвать сантехника.
- Знакомая рассказала. Забился слив в ванной. Вызвала сантехника. Стоит и смотрит, как он достает огромный ком черных волос! Смотрит она на этот ком и краснет. Сантехник: «Мороки много с длинношерстными! А что за песик?» Песик называется Полина, но она не призналась!
человеческие волосы от животных отличаются, так что чушь какая-то или сантехник хотел познаеомиться
- Забился унитаз. Ну что делать, я же мужик: съездил на строительный рынок, купил трос. Домой приехал, крутил его в туалете, совершал манипуляции — унитазу хоть бы хны. Я уже хотел его демонтировать, но решил сначала в управляющую компанию позвонить. «Да без проблем, 500 рублей такая услуга стоит». Сбегал, оплатил, минут через 30 сантехник пришел.
Попросил мусорный пакет и тазик горячей воды. Куртку от спецовки снял, на кулак ее намотал, а сверху мусорный пакет — получилась эдакая боксерская перчатка. Воду из тазика влил в унитаз и этой своей «перчаткой», как вантузом, резко сработал прямо в слив. Аж звук какой-то чмокающий раздался. На слив нажал — вода уходит! Говорит: «Все, засор устранен». Ничего себе, думаю, супергерой нашелся! Вантузмен, две минуты — пятихатка! Заставил его еще несколько раз процедуру повторить для верности. Уже две недели прошло — полет нормальный.
Стоимость тут не в решении проблемы , а в знании, как решить. И Пятихатка , это не так уж и много.
«Говорили мне работники после монтажа труб: „Это у вас давление маленькое. Это вам в управляющую компанию. До свидания!“»
- Меняли канализационную трубу в пятиэтажке, мы на втором этаже. Перед заменой обошли три этажа сверху и просили ничего не смывать в течение 30 минут. Все соседи согласились, заверили, что понимают, и пожелали удачи. Но сантехники попросили ведро повесить на всякий случай. Прошло минут десять после начала работ, и из трубы полилось! Ведро спасло. Пошли выяснять: оказалось, бабушка с четвертого этажа решили проверить, действительно ли мы меняем трубу, а не просто решили поиздеваться над соседями.
Позвонить бабушке в дверь, а когда откроет, содержимое ведра ей выплеснуть в квартиру.
- С месяц назад съездил в один дом, чтобы отопление сделать. Договорились: завтра утром закупаемся и приступаем. Встреча в 9:00 у магазина. В восемь утра прилетает СМС: «Забыл вчера уточнить: у нас деньги только через неделю будут. Возможно ли купить все на ваши, а мы потом сразу все и отдадим?»
Когда приходится справлять свои же огрехи
Лучше ничего не делать тяп-ляп. Иначе жизнь может повернуться так, что придется спустя года исправлять свои же ошибки, еще и краснеть.
«В одном из детских садиков попросили местного сантехника сделать 2 рукомойника с заменой труб. Собственно результат. В процессе работы вся конструкция ходит ходуном. Как думаете, это инсталляция или перфоманс?»
А при чём сантехник, если денег выделили не на сбивание плитки, штробление стен, прокладку новых труб и установку нормальных смесителей, а сказали: Петрович, ну ты же понимаешь, что денях нет, но ты держись - придумай что-нибудь.
- Несколько лет назад купили квартиру в новостройке. Нанял сантехника на черновую работу по разводке труб. После выполнения работы договорились за отдельную оплату, что через два месяца он придет доделывать уже чистовую часть: подключить полотенцесушитель, смесители и подвесной унитаз.
Через два месяца звоню ему, договариваемся о встрече. Долго ехал, почему-то не мог найти нужный дом. Заходит в квартиру и говорит: «Показывай, где у тебя ванная». Хм, странно, но ладно. Возился он часа три, пытаясь подключить змеевик:
— Что за дундук тебе делал выводы?! Тут смещение! Как так вообще можно было сделать?! Я бы на твоем месте позвонил этому и заставил бы все переделать за его счет! Нет, я не смогу его подключить, это просто нереально! Пусть приезжает и переделывает!
— Окей, сейчас наберу этому горе-мастеру, пусть все исправляет за свой счет. Ни единого рубля ему не заплачу за такую работу! Так?
— Да! А как тут по-другому?! Тут просто коряво сделано. Звони ему и заставь за свой счет все переделать!
Достаю телефон и набираю его номер. В кармане у сантехника заигрывает звонок: «Парень, ты не тот номер набрал!» Я молча открываю на телефоне фото с процесса приемки его же черновых работ, где он попал в кадр, и показываю ему. И тишина...
- Через два года после ремонта вновь начали течь трубы под ванной. Вызвал сантехника, ибо у самого руки не из того места растут. Пришел, залез под ванну, поглядел и говорит уже классическую фразу: «Ну и какой криворукий вам это делал?» Спрятав улыбку, отвечаю: «Так вы мне и делали два года назад!» «А-а, ну это многое объясняет...» — слегка грустно изрек сантехник и уже молча начал исправлять свои огрехи.
- Пришел сантехник. Стою, караулю процесс. Отошла на минутку, возвращаюсь, а он пытается защититься тазиком от воды из прорванного крана. Кричит: «Скотч бери, клеить будем!» Ситуацию удалось исправить, и сантехник попросил расчет. Не на ту напал! В итоге заплатил мне, чтобы я его отпустила.
История от автора, которая теперь не очень-то и хочет приглашать мастеров на дом
- Потрескались у нас старые трубы в туалете и ванной. Соседка дала нам номер знакомого сантехника, мол, с нашей УК. Вызвали. Пришел с утра, натоптал везде, оставил кучу грязи в ванной. Ну вроде все ок. Потом муж вернулся с работы. Посмотрел на эту его работу, повозмущался и пошел в магазин — за новыми трубами. Короче, как оказалось — там все криво и косо сделано было. А я-то в том ничего не понимаю. Так муж еще до ночи все переделывал за этим горе-мастером. Хорошо, хоть он все делал бесплатно.
А вот еще подборка мастеров по ремонту, у которых что ни объект — то история на годы вперед.