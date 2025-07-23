15+ человек, которые побывали в Азии, а кажется, что на другой планете

Истории
14 минут назад

Наверное, с каждым случалось такое, что какая-то вещь терялась на улице. И можно бегать вокруг, искать, но все без толку. А теперь представьте, что эта вещь на самом деле лежала на том же самом месте 4 месяца и ее никто не трогал. А в Японии даже представлять не нужно, именно так там и живут. И это лишь одно из открытий, доказывающих, что Азия — словно другая планета.

  • Живем в Японии. Когда сыну было три с половиной месяца, мы заказали ему резиновую игрушку для десен. Именно эту игрушку он обожал, только ее из рук не выпускал. Через неделю мы потеряли игрушку — видимо, где-то выронили во время прогулки. Сегодня утром, выйдя на утреннюю прогулку, мы зашли в супермаркет рядом с домом. Заметила, как муж указывает в сторону лавочки. На ней была маленькая желтая штука. Я не сразу поняла, что это, но подошла ближе и увидела, что это та самая игрушка. Сейчас сыну семь месяцев, и игрушка пролежала там почти четыре месяца. Получается, что мы выронили ее именно там, а кто-то нашел и положил. Это было очень мило. Я забрала игрушку и выбросила ее в мусор, так как она уже непригодна. Оставлять ее смысла не было — японцы чужое не возьмут, а я не хотела мусорить. В Японии потерянные вещи часто находят и оставляют на видном месте. © laobanka
  • Ездили в Корею. На четвертый день пребывания сорвался с сыном на море. Пошли купаться. На пляже куча корейцев сидят в палатках — отдыхают они так. Купались только я, сын и еще мужик с девушкой. Даже не подходя, понял, что они не местные. Оказывается, корейцы не купаются почти, да и сейчас не сезон. Это при средней температуре воздуха в 27 градусов. © Подслушано / Ideer
  • Я, конечно, слышала, что в азиатских странах типа Китая и Японии белые девушки вызывают интерес. Но я никак не ожидала, что в аэропорту Шанхая в транзитной зоне меня начнет преследовать пухлый китаец лет 16 и будет пытаться говорить со мной на китайском. © Не все поймут / VK

«Увидела такой хлеб в булочной Китая и не смогла пройти мимо. Там клубника и кусочки белого шоколада. Почувствовала себя прямо диснеевской принцессой»

  • Была во Вьетнаме. Столько всего нового узнала о жизни. Например, то, что у них там вообще нигде нет кошек. Потому что «мяу» переводится как «бедность» и люди их боятся. Мир везде такой разный, а путешествовать так интересно! © Подслушано / Ideer
  • Я уже 25 лет живу в Японии. Здесь почти нереально достать вкусную копченую рыбку. Понимаете, чтобы такая, как дома была! Мне папа часто отправляет ее по почте, но мне этого мало, я готова есть ее каждый день. Поэтому я решила попробовать коптить и сушить свою рыбку. Отправилась на местный рынок, нашла рыбку, все сделала нужное, сейчас вот у нас дома рыба висит на веревках, всю кухню завоняла. Муж и дети думают, что я сошла с ума, ну а я надеюсь, что у меня все получится! © Не все поймут / VK
  • Поехала одна в Сеул однажды летом. Сняла для себя комнату в частном доме с садом рядом с центром. Летела около девяти часов, не спала, устала как собака. Жара, тащу чемодан по метро, по улицам в пекло. С трудом нашла дом. Прихожу, все закрыто, никого нет. Что делать — неясно, на звонки хозяин не отвечает, интернета нет. Расплакалась на нервах, пошла в полицейский участок. Там меня успокаивали с помощью переводчика, пошутили немного, напоили водой. Я была в шоке. © Подслушано / Ideer

«Я заказал бургер в Корее. И обнаружил, что внутрь положили ананас»

  • Живу в Китае, а язык знаю плохо. Однажды с другими иностранцами пошли в ресторан, а там порции всегда огромные. Решили по полпорции супа заказать, ну и говорим им «Панфе» («половина») и руками показываем, типа мы пополам делим. Принесли суп, а там обычная огромная порция, только фрикадельки пополам разрезаны. Так мы еще не смеялись. Интересно, а если бы мы лапшу заказали, они тоже ее порезали бы? © Не все поймут / VK
  • Несколько лет назад была в Таиланде. Едем в машине, а на дороге люди фрукты продают. Ну мы и купили много чего, включая бананы. Какого было мое удивление, когда нам в бананах попались косточки! Косточки в бананах! Моя жизнь больше никогда не будет прежней. © Палата № 6 / VK

«В Корее есть день переработки. И тогда можно увидеть вот такие аккуратно сложенные коробки»

  • Пришла в банк во Вьетнаме за 30 минут до закрытия, нужно было поменять деньги, а у них оказалось, что поменять нельзя. Так сотрудница помогла мне найти другой банк, я заказала при ней такси, стою, жду у дороги. И тут она выбегает и сует мне сумму, которая как раз на такси. Я отказывалась, конечно, но она была такой милой, что я приняла и поблагодарила, улыбались все сотрудники и охранники. © ella_shamina
  • Приехала я как-то в Китай, смотрю на достопримечательности. А вскоре спина заболела, решила на массаж сходить. Записалась, прихожу, меня отводят за ширму, наливают чай. Начинаю раздеваться, и тут забегает массажист в панике и давай руками махать, мол, не то что-то делаю. Оказалось, что там массаж делают сквозь одежду. А на меня подумали, что я какая-то странная.

«Мы прогуливались по Сеулу и увидели такой закат»

  • Когда я только приехала в Японию, компания меня поселила в обычный многоквартирный дом с тонкими стенами и соединенным балконом с соседней квартирой. Оказалось, там сосед. Молодой. Он приводил вечером друзей и они там развлекались так громко, что я спать не могла. Ну а что, по старинке пошла стучать в дверь сразу, как я сделала бы дома. Прямо в пижаме. Сначала все стихло. Потом я слышу смешки, перешептывания и топот ног прям у двери: они по очереди подходили к глазку посмотреть на «чудо заграничное». Дверь мне так и не открыли, я попросила быть потише и в шоке вернулась к себе. © ana.sensei
  • Как-то раз нашла в китайском интернет-магазине свеклу. Купила. И, конечно же, приготовила борщ! Это был мой первый борщ, приготовленный в Китае. Честно говоря, я тогда вообще впервые его готовила. Но по рецепту из интернета получилось вкусно. В общем, налила я мужу тарелку борща, а он добавил туда рис. Я была немножко в шоке: борщ с рисом — это вообще как? Это же какое-то другое блюдо получается. Но потом смирилась. Ну не могут китайцы без риса, что поделать. Если им так вкуснее, пусть едят так, а я буде есть, как мне вкусно. © dinavkitae

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