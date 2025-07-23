15+ человек, которые побывали в Азии, а кажется, что на другой планете

Наверное, с каждым случалось такое, что какая-то вещь терялась на улице. И можно бегать вокруг, искать, но все без толку. А теперь представьте, что эта вещь на самом деле лежала на том же самом месте 4 месяца и ее никто не трогал. А в Японии даже представлять не нужно, именно так там и живут. И это лишь одно из открытий, доказывающих, что Азия — словно другая планета.