9 необычных привычек жителей Азии, которые помогают им в быту, да и нам могут пригодиться

Азия — кладезь необычных привычек. И хотя некоторые из них вызывают вопросы, другие могут стать настоящей палочкой-выручалочкой в быту и упростить жизнь.

В статье использованы изображения, полученные с помощью ИИ.

Приключения итальянского полотенца в Корее

Вместо привычных губок и мочалок корейцы повсеместно используют специальные рукавицы из вискозы. Их используют для пилинга тела: дома и в местных банях. Название этих вещиц совершенно неожиданное — итальянские полотенца. Все потому, что ткань для них импортировалась из Италии. А изобрел их Ким Вон-Джо — генеральный директор Hanil Textile. Кто же знал, что спустя несколько десятилетий это ноу-хау станет популярным по всему миру и покорит интернет.

Горячий чай — лучший санитайзер?

tama 23 часа назад То, что в Китае называют чаем, я пить не могу . Мне не нравится. Еще холодным со льдом как-то пьется, но если назвать напиток. Для меня это не чай. - - Ответить

В Азии горячий чай — не просто напиток, но и универсальное средство в быту. Его часто используют для дезинфекции посуды, столовых приборов и даже лица. Поэтому у некоторых местных людей остались яркие воспоминания из детства: как мама протирала их полотенцем, смоченным в горячем чае.

Рис вместо клея

Рис — неотъемлемая часть азиатской кухни. Например, в Китае, многие его едят ежедневно. Но также рис — это натуральный клей, который может пригодиться для чего угодно: взрослым в хозяйстве и детям для скрепления школьных поделок. Рис использовался даже при строительстве Великой Китайской стены, тогда его смешивали с известью и скрепляли этой смесью каменные блоки.

Искусство мытья посуды

Ольга Курпякова 1 день назад Мочалки для мытья тела из люффы знаю, использую, но их надо часто менять, так как лохматятся и рвутся, а вот для мытья посуды - не знаю, замучаешься их менять. - - Ответить

В Азии нашлась замена поролоновым губкам не только для тела, но и для посуды. Вместо них используют тканевые альтернативы или, например, люфу. Этот натуральный материал очень удобен для очистки сковородок и кастрюль. Кстати, если поменять привычные губки на натуральные, на кухне может стать уютнее. О других тонкостях организации интерьера на кухне мы писали в этой статье.

Яркие тапочки для ванной комнаты

Во многих азиатских странах дома ходят в тапочках. А в Японии в ванную комнату ставят еще одну пару, чаще всего яркого цвета. После использования их нужно обязательно оставить на прежнем месте. Cчитается большой бестактностью и даже оскорблением, если гость пройдет в них в другие комнаты.

Помидоры во фруктовом салате

© hotdoggodoggo / Reddit Александр ф 22 минуты назад Попробовал бы но мне сахар нельзя а так помидоры 🍅 я люблю, хотя я ел помидоры без шкурки залитые томатным соком и тоже сладковатый - вкусно.

И знаю людей который любят огурцы с мёдом. - - Ответить

В дорогом китайском ресторане подают очищенные помидоры с посыпкой. © hotdoggodoggo / Reddit

В Азии помидоры можно запросто увидеть во фруктовом салате. Например, в Китае их и вовсе едят со сладкой посыпкой или обмакивают в сахар. Если учесть, что технически помидор - это ягода, то такой способ сервировки кажется даже довольно логичным.

Грецкие орехи для массажа рук

Евга 1 день назад Муж любит иногда пальцы размять именно грецкими орехами. Пыталась ему спец шарики/мячики подсунуть, говорит - не то. Орехи уже ну ооочень гладкие стали - - Ответить

В Азии орехи используют не только в кулинарии, но и в практиках ухода за телом. В Китае пожилые люди часто делают массаж рук, катая их по ладоням. Считается, что они улучшают кровообращение и даже могут принести удачу.

Пачка бумажных платков важнее, чем кажется

Светлана БМВ 1 день назад Надо поехать в Японию, запастись бесплатными бумажными платками 😀 А вообще, глупость какая-то, бесплатно раздавать н.а улицах платки, а в туалетах не иметь их. - - Ответить

Упаковкой бумажных платков в сумке никого не удивить, но в Японии привычка держать их под рукой связана еще и с тем, что в местных городских туалетах нет бумажных полотенец и даже сушки для рук. Кстати, такие платки часто раздают на городских улицах совершенно бесплатно.

Горячая вода — залог здоровья

Китайцы считают, что горячая вода помогает справиться со множеством недугов, поэтому предпочитают ее холодной. Многие люди носят термосы с горячей водой и даже в жару напитки из холодильников местных супермаркетов пьют только туристы.

К нам на 6 месяцев приезжали тренироваться несколько наших китайских коллег. Они не пили воду целый день. Оказалось, что наша вода была для них слишком холодной. В итоге пришлось отключить один из кулеров. © OldTimeyWizard / Reddit

Когда я работал в Китае, испытал культурный шок. Сидел в офисе — жарища жуткая и влажность 95%. Секретарша увидела, что я сильно потею, вскочила и сунула мне стакан горячей воды. Я понятия не имею, зачем человеку может понадобиться горячая вода в жаркий день. © IAmTheNightSoil / Reddit