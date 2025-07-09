18 метких комиксов о том, как изменилась наша жизнь после появления смартфонов

Сейчас уже кажется, что жизнь со смартфоном и другими гаджетами существовала всегда. И порой мы даже не помним, что когда-то узнавали прогноз погоды по телевизору или из газеты, а вечером можно было час звонить подруге по городскому, пока ее мама болтала с соседкой. Мы в два клика заказываем продукты, общаемся в режиме реального времени с людьми, которые живут в другом полушарии, смотрим кино с одной и той же рекламой на любимом сайте. Давайте вместе сравним, как же оно было тогда, без смартфонов, и как стало сейчас.