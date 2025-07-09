18 метких комиксов о том, как изменилась наша жизнь после появления смартфонов

Интересное
1 час назад

Сейчас уже кажется, что жизнь со смартфоном и другими гаджетами существовала всегда. И порой мы даже не помним, что когда-то узнавали прогноз погоды по телевизору или из газеты, а вечером можно было час звонить подруге по городскому, пока ее мама болтала с соседкой. Мы в два клика заказываем продукты, общаемся в режиме реального времени с людьми, которые живут в другом полушарии, смотрим кино с одной и той же рекламой на любимом сайте. Давайте вместе сравним, как же оно было тогда, без смартфонов, и как стало сейчас.

В статье содержатся иллюстрации, созданные ИИ.

На концертах теперь можно не только на артистов посмотреть, но и себя показать

В сфере обслуживания научились договариваться с потребителем

Теперь мы не гадаем о местоположении близких

Холёная Выхухоль
22 часа назад

Прошли десятилетия, сменилась эпоха, и только состарившийся Вова по-прежнему ходит в школу и прогуливает уроки, чем весьма огорчает старушку-мать...

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Многие вещи мы теперь узнаем из соцсетей. Иногда даже о самых близких

Теперь любимый сериал гораздо доступнее, а еще он может стать поводом для знакомства

Мы теперь сию минуту можем узнать прогноз погоды или расписание транспорта

Расставания с любимыми проходят иначе

Найти нужный рецепт со смартфоном гораздо сложнее. Мы серьезно: сложнее

Кошачья прислуга
1 день назад

Даааа!
250%!
Рулят домашние рецепты, проверенные поколениями!
Хотя иногда усовершенствование с помощью интернет-советов бывает на пользу, особенно салатам.

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Иногда смартфоны помогают нам в трудную минуту

Значимые фотоснимки уже не кажутся чем-то уникальным

У нас всегда под рукой есть энциклопедия. Даже с картинками

Анастасия
1 час назад

У нас в Екатеринбурге в парк зайдёшь чуть подальше и интернет уже пропадает. А тут прям в лесу будет он вам советы раздавать, ага-ага.

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Объяснять некоторые вещи стало гораздо проще

Благодаря смартфонам мы готовы пробовать новое

Анастасия
1 час назад

Вот за что я люблю смартфоны, это за онлайн переводчик. Сейчас стало гораздо проще покупать иностранную косметику или технику, можно без проблем прочитать состав или инструкцию по применению.

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У нас появилось больше шансов получить желаемое

Мы начали по-другому относиться к прогулкам

Теперь иногда мы считаем себя специалистами в сфере, о которой ничего не знаем

Обмануть родителей теперь практически невозможно

Поводов волноваться стало больше

Как изменилась ваша жизнь с появлением пиликающих и звенящих из каждого кармана смартфонов? Отказались бы вы от этого гаджета на недельку? Мы с нетерпением ждем ваших ответов. А пока вы не решили вспомнить прошлое и не закинули смартфон в дальний ящик, почитайте несколько интересных статей:

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