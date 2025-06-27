20 курьезных историй о том, что животные — те еще затейники
Истории с участием животных — кладезь для голливудских сценаристов. В каких только ситуациях они ни оказывались. А уж как здорово у зверей получается ставить в неловкое положение нас, людей. Иногда свой собственный кот может подставить хуже злейшего врага, а на отдыхе можно оказаться в комичной ситуации благодаря совершенно постороннему животному.
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- У моего кота появилась подруга. Мы живем в частном доме и кормлю я его на улице. Кот уже привык: иногда даже домой не заходит, просто орет под дверью, а я выношу еду. После трапезы он идет гулять. Однажды пришел, я его покормила. Но он снова орет. Ладно, дала еще одну порцию. Кот опять орет. Вынесла ему еще немного еды, а сама в окно смотрю: из-за цветов выходит кошечка, кушает и уходит. Только на четвертый раз мой кот поел сам. Джентльмен! © Подслушано / Ideer
- Сосед торгует птицами. И вот мужик из соседней деревни пришел купить селезня. Люди они деревенские, простые: впихнули селезня в мешок от картошки, рассчитались. Идти мужику до дома было километров 5. Решил он немного передохнуть и поставил мешок на землю. Птиц недолго думая вырвался и улетел в неизвестном направлении. Мужик поплевался и пошел обратно за другим селезнем. Приходит к соседу, они обсуждают ситуацию, и тут на провода усаживается тот самый селезень. Согнать его с высоты не получилось. Поэтому мужик забрал свои деньги и пошел искать счастья в другом месте.
- Подругу в Турции укусил кот. Позже она пишет в общий чат: «Меня утром укусил кот на пляже. Врач попросил его показать. Кто-нибудь поможет?» Добрые люди присылают снимок: возле шезлонга — кот, вот только он был в окружении еще 10 котов. Спрашивают: «Какой именно вам нужен?» В результате безобразника все же вычислили, и все разрешилось благополучно.
- У нас в окне есть встроенная дверца для котов, чтобы они могли самостоятельно выходить на прогулку. Один из котов без проблем ходит туда-сюда, когда ему вздумается. А вот кошка Ханако слишком для этого ленива. Она скорее будет громко орать у обычной двери, чтобы ее выпустили. Как-то мне все же удалось выпихнуть ее в специальную дверку. На это Ханако демонстративно вернулась внутрь, прошла к входной двери и начала орать. © damclub-hooligan / Reddit
- У моей подруги была очень вредная собака Хлоя. Поводок тянет, со стола таскает. От занятий с кинологом толку нет. И повадилась она красть шоколад и конфеты. И главное — непонятно как она вообще туда залезает: мелкая она, чтобы до полок доставать. Поставили камеру. Выяснилось, что по шоколаду у них специализировалась идеальная и послушная вторая собака — ретривер Рокси, которая даже никогда не попрошайничала за обедом и всегда вела себя идеально. Бедная Хлоя полгода отгребала за чужие провинности.
- Моя кошка обожает играть в догонялки. Серьезно, она просто приходит и начинает убегать. Планировка моей квартиры позволяет нам полноценно наворачивать круги. Все было хорошо до стрижки когтей. После процедуры она дулась некоторое время, а потом решила снова поиграть. Вот только киса не учла нюанс: ковров у нас нет, так что без коготочков ее все время заносило на поворотах. Она врезалась во все, что можно. Либо вовсе бежала на месте, скользя по полу. И знаете, что? Кошка совсем не расстраивалась. Она так и не сделала выводов, что после стрижки когтей нужно некоторое время подождать. В остальном она была очень умной кисой. © Elyria13 / Reddit
- Я работаю гидом в Африке. У нас принято всегда провожать туристов до их домиков. Но как-то вечером одна пожилая леди пришла к нам и сказала, что в ее комнате геккон. Мы не предали этому значения, ведь эти ящерицы безобидны. Более того, они отлично справляются с комарами, так что от геккона даже могла быть польза. Успокоившись, женщина ушла, но через 15 минут вернулась и сказала, что этот геккон мешает ей спать и с ним нужно что-то сделать. В конце концов управляющий отправился с этой дамой проверить, что такого вытворяет небольшая ящерица. Оказалось, что под кроватью сидел огромный варан, который непонятно как пробрался в домик и запутался в москитную сетку. Конечно, он нервничал и активно бил своим хвостищем по полу. В такой ситуации и правда сложно уснуть. © selkieseas / Reddit
Иллюстрация прям как из времен "Хижины дяди Тома". Пожилые леди уже лет сто как не одеваются так.
- Как-то моя крыса решила угоститься леденцом, который я ела. Судя по всему, ее ожидания не оправдались, потому что она разозлилась и начала бить леденец своими маленькими лапками. © jarnisjaplin / Reddit
- История знакомого дальнобойщика. Остановился он на специальной парковке. Стирка, готовка и все в этом духе. Вдруг слышит топот, оборачивается, а там стоит группа смеющихся коллег и утка с утятами. Выяснилось, что птичья семья бродила от машины к машине и просила еду. Так находчивая птица обеспечила своих детей завтраком, обедом и ужином.
- Когда холодает, моя кошка начинает двигать свою миску с кормом по кафельному полу кухни в коридор, потому что там лежит ковер и гораздо теплее трапезничать. © DancesWithElectrons / Reddit
- У моего кота своеобразный характер. Как-то ко мне приехал друг с маленьким котенком и мой любимец всячески пытался запугать эту мелочь. То шипит, то прыгнет. Один раз зажал его в углу и не давал пройти. А котенок взял и чихнул. Мой кот так испугался, что убежал в спальню и не выходил сутки. © Externica / Reddit
- Есть у моей мамы очень завистливая подруга. Причем она этого даже не скрывает. Зашла она к нам как-то, а мама окна мыла. Вдруг влетает в квартиру ворона. Подруга удивилась, а мама совершенно спокойной ответила: «Не бойся, она у нас домашняя». После этих слов подруга поспешно удалилась. Ворону мы быстро выгнали. А через неделю ночью врывается та подруга и возмущается, что у нее птица всю мебель расклевала, обои разодрала, вечно орет и гадит, где попало. В итоге оказалось, эта женщина где-то достала ворону и пыталась ее дрессировать. С тех пор подруга с нами больше не общается. © Подслушано / Ideer
- У меня два кота. Один из них все время ковыряется в сливном отверстии и достает комки шерсти, а вторая кошка научилась своими мягкими лапками отключать мой будильник. © flower***4940 / Reddit
- Вечером иду в душ, а муж собирается сделать пару рабочих звонков. В ванной увидела пустые флаконы и решила сразу выбросить. Иду на кухню и слышу голос мужа: «Девочка моя любимая, потерпи, скоро я возьму тебя на ручки и поцелую. Потерпи, сейчас жена успокоится». Это он так с кошкой разговаривает, которую я наказала, закрыв во втором санузле. © Подслушано / Ideer
- Моя кошка Люсия была так себе охотницей. Но как-то ей удалось поймать жука. Она была очень горда своей добычей, но вдруг отпрянула от нее и начала нюхать свою лапу и трясти ею. Проблема в том, что такие жуки при прикосновении начинали вонять ни на шутку. Вот так Люсия и бегала по квартире, пытаясь стрясти с себя это зловоние. © Chastity-Miau / Reddit
- В детстве у меня была собака Монтана, помесь сенбернара и ньюфаундленда. Как-то мы взяли ее с собой в кемпинг. Понятное дело, пока мы ставили палатку, нужно было Монтану чем-то занять. Отец пытался закрыть ее в машине, но там собака сильно нервничала. И папа решил ее привязать к чему-нибудь. Несколько минут мы спокойно обустраивались, пока вдруг не услышали странный шум. Монтана резвилась на лужайке, а за ней волочился огромный чемодан. Мой отец решил, что если он с трудом затащил чемодан в машину, то и Монтана вряд ли справится с таким грузом. Что же, папа точно недооценил способности нашей собаки. © throwaway083638 / Reddit
Когда работала в зоомагазине, у нас был магазинный кот. Часто садился на прилавок возле кассы. Когда люди протягивали деньги - кот лапой пытался купюры отобрать! Всех это здорово смешило, а постоянные покупатели даже начали отдельно давать ему. Так кот "чаевые" забирал и прижимал к прилавку другой лапкой. Короче, зарабатывал сам себе н.а корм. 😆
- Мой бывший муж имел привычку заводить несколько будильников на каждые 5 минут в течение часа. При этом он просто отключал один будильник и продолжал лежать до следующего. Это бесило не только меня, но и нашего кота. Однажды после нескольких громких сигналов подряд мой кот одним движением сбил будильник с комода прямо на лоб бывшего. Тот от злости выдернул будильник из розетки. Кот сидел на комоде и наблюдал. На следующее утро будильник сработал дважды, прежде чем кот повторил процедуру. В этот раз бывший просто ставил будильник на место, а кот продолжал сбрасывать ненавистный предмет на мужа. Еще парочка таких тренировок, и человек уже вставал по первому звуку будильника. Я уже пережила развод и у меня появился новый кавалер. В первую же ночевку у меня, он завел будильник. Когда утром прозвучал сигнал, а мой ухажер перевел его еще на 5 минут, кот при первых же звуках повторного будильника продемонстрировал свой старый трюк. Моему нынешнему парню хватило одного раза, чтобы вставать вовремя. © jinxlover13 / Reddit
- Я всегда думала, что моя кошка не очень умная. Особенно, когда дело касалось еды: при виде вкусняшки ее мозг просто останавливался. Кисе никогда не удавалось что-то украсть со стола. И вот однажды она попыталась пробраться к курице на плите. Конечно, мы это заметили, на что кошка быстро скинула один кусок собакам и, пока мы пытались отобрать еду у них, удалилась с лакомым кусочком для себя. © Sabhira / Reddit
- Как-то мой дядя заметил, что владельцы собак слишком балуют своих питомцев, мол, их костями кормить, а не это вот все. Мой йоркширский терьер внимательно послушал это заявление и не раздумывая написал на моего родственника. © Unknown author / Reddit
- Чтобы наши черепахи могли безопасно гулять, мы оградили им небольшой участок в саду. Одна из них все же хотела выкарабкаться на волю и в итоге перевернулась на спину. Другая черепаха посмотрела на это все дело и тоже предприняла попытку побега. Так они обе и лежали на спинах. © SalamanderSylph / Reddit
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Комментарии
У нас было двое черепах, которых мы летом н_а даче держали в просторном тазу, бортики которого были слишком высокими, чтобы через них перелезть. Но более старшая таки-научилась сбегать, предвариельно забираясь н_а спину младшей.
Как то раз дочка принесла домой белую крыску с розовым хвостиком. Я разрешила оставить её. Интересно было наблюдать как крыска держит маленькими лапками орешки и грызёт. Причём она любила жареный арахис больше сырого. Конечно, жареный вкуснее. Но как она чувствовала это? Или у крыс такое же чувство вкуса, как у людей?
Вообще, животные видимо тоже эволюционируют, особенно домашние. Такие "умные" порой бывают, что диву даёшься.