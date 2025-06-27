20 курьезных историй о том, что животные — те еще затейники

Как то раз дочка принесла домой белую крыску с розовым хвостиком. Я разрешила оставить её. Интересно было наблюдать как крыска держит маленькими лапками орешки и грызёт. Причём она любила жареный арахис больше сырого. Конечно, жареный вкуснее. Но как она чувствовала это? Или у крыс такое же чувство вкуса, как у людей?

Вообще, животные видимо тоже эволюционируют, особенно домашние. Такие "умные" порой бывают, что диву даёшься.