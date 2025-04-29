19 человек поделились фотографиями питомцев: у каждого своя фишка

Наши милые питомцы не упускают возможности порадовать чем-нибудь эдаким: у кого-то идеальные лапы и хвост, кто-то нелепо машет крыльями, другие обладают идеальным голосом, а некоторые смешно булькают в аквариуме. Они такие разные и непредсказуемые. И как же иногда хочется трубить об особенностях своего любимца на весь белый свет.

«Я просто сфотографировал своего кота снизу»

«У моей овчарки двухцветные глаза. Создается ощущение, что она их все время возмущенно закатывает»

Мне кажется, что ваша собака просто устала от постоянных фотосессий: «Что? Ты меня опять снимаешь?» © iamdew802 / Reddit

«Я сошел с ума или у моего кота человеческие черты?»

Он клянется говорить правду, и ничего, кроме правды. © aksnowraven / Reddit

«Она будто из Диснеевского мультфильма: только посмотрите на эти глаза»

«У моего кота Леви грандиозные брови. А его сестра Аврора обладает забавными усиками»

«Уши моего щенка странно завернуты в разные стороны»

Это может быть признаком того, что ваш щенок совершенно очарователен. © Tonyhawkprohater2 / Reddit

«У моей кошки разноцветный нос»

«У этой кошки глаза похожи на драгоценные камни»

«У моей кошки будто бы стеклянный разбитый глаз. Это врожденный дефект, который, к счастью, не влияет на зрение»

«К сожалению, моя малышка снова облысела»

Бедняжка! Возможно, это вирусное заболевание клюва и перьев: вам стоит сделать тест. А пока можно приодеть ее в комбинезон. © chantillylace9 / Reddit

Надеюсь, у нее скоро отрастут перья. а если нет, то она все равно прекрасна. © ccteach / Reddit



«Фису котенком нашли волонтеры: один глаз был в ужасном состоянии и полностью восстановить его не вышло. Теперь это ее маленькая особенность»

«Королева возлегает на любимом троне»

Как идеально разделена ее мордочка! Это так красиво. © pochaccomalandro / Reddit

«Многие спрашивают, чем болен Дональд. Это естественные наросты: просто он — индоутка»

«Ума, тебе точно так удобно?»

«У этой австралийской овчарки полтора голубых глаза»

«У моей кошки бывают приступы тревожности. Ветеринар посоветовал надевать на нее в такие моменты свитер. И знаете, действительно помогает»

«Мне пришлось смириться с этим постоянным пренебрегающе-уничтожающим взглядом»

«У нас с кошкой идентичные родинки»