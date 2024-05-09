15+ оригиналов, которым плевать на эту вашу моду с высокой колокольни
В этой подборе мы собрали вещи, которые не каждый решится примерить на себя и выгулять в свет. И поверьте, карман на спине — это еще цветочки. Смотрим и любуемся.
Когда ищешь кроссовки, но в душе ты ковбой
Еще одна модель для истинных ценителей ковбойского стиля
Красота работе не помеха
Дизайнерские ботинки с верблюжьим пальцем всего-то за каких-то жалких $ 980
«Моя коллега сегодня пришла в этом костюме. Жаль, она не дала нам завершить начатое»
Умеет же кто-то обувь выбирать
«Девушка, умоляю, если увидишь этот пост, расскажи историю своих тапок».
«На День благодарения моя девушка надела наряд, в котором она была похожа на индейку»
Офтальмолог на выезде. Проверка зрения на дому, в метро, в магазине. Низкие цены
«Прислал своей девушке фото в этом пиджаке, на что она ответила: „Ты ведь не собираешься его покупать?“ Но разве можно устоять перед этим великолепием за $ 6,98?»
«Сначала мне показалось, что это чулки в сеточку, а потом я как пригляделась... Хочу такие же носки!»
На носках с напечатанной (а не вытканной) картинкой такое часто встречается)
«Целый час сканировал, но ответа так и не дождался»
«Хотя мы и договаривались нарядиться в уродливые новогодние свитера, я все же считаю, что на вечеринку нужно приходить одетым с иголочки»
У природы нет плохой погоды
Что ж, вам почти удалось сделать кроксы брутальными. Почти
«Оторвал в комиссионке этот свитер со Сквидвардом за $ 4»
«В новом платье моей жены есть 2 кармана, и вот где располагается один из них»
Этот парень приклеил к своей кроссовке фотографию другой кроссовки
«Подруга решила своим платьем суету навести»
- Во имя всего святого, только не снова! © Sbotkin / Imgur
- Я до сих пор не могу понять, какого цвета платье. Как ей это удалось?! © anxiously / Imgur
«Только что столкнулся в местной забегаловке с парнем в этом костюме»
Пожалуй, самая беспощадная по отношению к ногам обувь
Долго не могла понять, что там за принт такой. Потом кааак дошло. Силиконовые🤦♀️🤦♀️
Вот что еще у нас есть:
Комментарии
Дама с последнего фото напомнила мне эпизод, виденный как-то на остановке.
Идет мимо габаритно-возрастная мадам, типаж, как бы помягче сказать - отставная бандерша.
Белые лакированные ботфорты, атласные бордовые мини-шортики, алый с золотыми шнурами топик, бюст параллельно земле лежит в корсаже, выбеленные волосы с завивкой "вермишель" 🔥
Рядом с ней идет юноша бледный, даже не мамин пирожок, а бабушкин - рубашечка застегнута до горла, брючки, носочки, сандалики. По возрасту - между младшим сыном или старшим внуком.
Проплывают так неспеша, и до меня доносится обрывок фразы, сказанный томным голосом поздней Раневской: "-Ты не представляешь, КАК они мне все завидуют!"