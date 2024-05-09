15+ оригиналов, которым плевать на эту вашу моду с высокой колокольни

В этой подборе мы собрали вещи, которые не каждый решится примерить на себя и выгулять в свет. И поверьте, карман на спине — это еще цветочки. Смотрим и любуемся.

Когда ищешь кроссовки, но в душе ты ковбой

Еще одна модель для истинных ценителей ковбойского стиля

Красота работе не помеха

Дизайнерские ботинки с верблюжьим пальцем всего-то за каких-то жалких $ 980

«Моя коллега сегодня пришла в этом костюме. Жаль, она не дала нам завершить начатое»

Умеет же кто-то обувь выбирать

«Девушка, умоляю, если увидишь этот пост, расскажи историю своих тапок».

«На День благодарения моя девушка надела наряд, в котором она была похожа на индейку»

Офтальмолог на выезде. Проверка зрения на дому, в метро, в магазине. Низкие цены

«Прислал своей девушке фото в этом пиджаке, на что она ответила: „Ты ведь не собираешься его покупать?“ Но разве можно устоять перед этим великолепием за $ 6,98?»

«Сначала мне показалось, что это чулки в сеточку, а потом я как пригляделась... Хочу такие же носки!»

«Целый час сканировал, но ответа так и не дождался»

«Хотя мы и договаривались нарядиться в уродливые новогодние свитера, я все же считаю, что на вечеринку нужно приходить одетым с иголочки»

У природы нет плохой погоды

Что ж, вам почти удалось сделать кроксы брутальными. Почти

«Оторвал в комиссионке этот свитер со Сквидвардом за $ 4»

«В новом платье моей жены есть 2 кармана, и вот где располагается один из них»

Этот парень приклеил к своей кроссовке фотографию другой кроссовки

«Подруга решила своим платьем суету навести»

Во имя всего святого, только не снова! © Sbotkin / Imgur

Я до сих пор не могу понять, какого цвета платье. Как ей это удалось?! © anxiously / Imgur

«Только что столкнулся в местной забегаловке с парнем в этом костюме»