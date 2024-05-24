15 мужчин, которые просто сменили прическу, а будто переродились в другого человека
Народное творчество
5 часов назад
Одних людей хлебом не корми, дай поэкспериментировать с прическами. Другие же годами остаются верны любимому образу и долго не могут решиться на перемены. Зато уж если решились, окружающим остается лишь рот открыть от изумления. Мы отыскали снимки мужчин, которые отважились сменить имидж и будто заново родились.
«Я пожертвовал свои волосы на парики больным детям»
«Мне лучше с длинными или короткими?»
- Дружище, ты был оборотнем, а с короткой стрижкой стал вампиром. © TheCay04 / Reddit
«В кои-то веки решился на стрижку и донельзя доволен результатом»
«Только что вернулся из парикмахерской. Я 6 месяцев собирался с духом и очень нервничал в процессе стрижки. Но в итоге я доволен»
Отращивал волосы более 2 лет, а теперь остриг. Результат воодушевляет!
«Думаю, я принял правильное решение»
«Состриг волосы. Новая прическа мне нравится больше»
«Почти килограмм волос — фонду помощи детям на парики»
«Отращивал волосы 1,5 года, а сегодня решил постричься»
Избавился от кудрявых волос и, кажется, стал выглядеть импозантнее
«Очень боялся расставаться с волосами, но потом стал получать много комплиментов»
«Надоело носить длинные волосы — вечно просыпался в поту. Решил сделать стрижку, как у Джеймса Хэтфилда»
«Все. Длинных волос больше нет»
Убрал челку наверх — и совершенно другой человек
«Какой образ мне больше идет?»
- Ты решил пошутить и думал, мы не заметим? Тут разные люди! © Kaitydid179 / Reddit
А здесь можно полюбоваться крутыми преображениями женщин:
Фото на превью Desperate_End9811 / Reddit
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