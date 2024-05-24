15 мужчин, которые просто сменили прическу, а будто переродились в другого человека

Одних людей хлебом не корми, дай поэкспериментировать с прическами. Другие же годами остаются верны любимому образу и долго не могут решиться на перемены. Зато уж если решились, окружающим остается лишь рот открыть от изумления. Мы отыскали снимки мужчин, которые отважились сменить имидж и будто заново родились.



«Я пожертвовал свои волосы на парики больным детям»

«Мне лучше с длинными или короткими?»

Дружище, ты был оборотнем, а с короткой стрижкой стал вампиром. © TheCay04 / Reddit

«В кои-то веки решился на стрижку и донельзя доволен результатом»

«Только что вернулся из парикмахерской. Я 6 месяцев собирался с духом и очень нервничал в процессе стрижки. Но в итоге я доволен»

Отращивал волосы более 2 лет, а теперь остриг. Результат воодушевляет!

«Думаю, я принял правильное решение»

«Состриг волосы. Новая прическа мне нравится больше»

«Почти килограмм волос — фонду помощи детям на парики»

«Отращивал волосы 1,5 года, а сегодня решил постричься»

Избавился от кудрявых волос и, кажется, стал выглядеть импозантнее

«Очень боялся расставаться с волосами, но потом стал получать много комплиментов»

«Надоело носить длинные волосы — вечно просыпался в поту. Решил сделать стрижку, как у Джеймса Хэтфилда»

«Все. Длинных волос больше нет»

Убрал челку наверх — и совершенно другой человек

«Какой образ мне больше идет?»