17 ситуаций из жизни, которые взбодрили сильнее, чем пять чашек эспрессо

Когда жизнь течет гладко, без сюрпризов — это просто сказка! Но, конечно, вселенная любит разнообразие: то родственники решат устроить реалити-шоу, то друзья внезапно вдохновятся сценами из ситкома. Мы собрали для вас 17 историй, в которых каждый может найти себя.