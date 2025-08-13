17 ситуаций из жизни, которые взбодрили сильнее, чем пять чашек эспрессо
Истории
2 часа назад
Когда жизнь течет гладко, без сюрпризов — это просто сказка! Но, конечно, вселенная любит разнообразие: то родственники решат устроить реалити-шоу, то друзья внезапно вдохновятся сценами из ситкома. Мы собрали для вас 17 историй, в которых каждый может найти себя.
- Однажды в час ночи получила сообщение от моего парня. Написал, что бросает меня. Тогда как раз были каникулы и мои друзья, которые учатся в разных уголках страны, оказались со мной в одном городе. Увидев в соцсетях мои страдания, они захватили всяких вкусностей и втроем приехали ко мне без всякого предупреждения. Так ужасная ночь превратилась в одну из лучших, которые я могу вспомнить. © aliceoutofwonderland / Reddit
- Отец дружил с богатым испанцем на почве увлечения старыми машинами. У моего отца была одна, у богатого чувака — много. Так вот, в той семье была горничная. Родителей парня никогда не было рядом, поэтому именно она воспитывала его. Кормила, водила в школу, делала все, что обычные родители делают для своих детей. Она проработала в этом доме более 30 лет, а другие сотрудники приходили и уходили. Мы думали, что она была там чуть ли не как член семьи. Но однажды богатый парень решил переехать и продать дом. Что он сделал с горничной? Уволил ее по телефону. Он даже не попрощался с женщиной, которая его вырастила! © KalzK / Reddit
- В подростковом возрасте я год сходила с ума по одному знакомому парню. Часто переписывались, но все больше о всякой ерунде. В один день я наконец-то решилась признаться ему в чувствах, вся на нервах. Еще даже не начала писать, как приходит от него сообщение: «Прости, но я вижу тебя только как друга». Я сижу в шоке, спрашиваю: «Что это значит?», а он отвечает: «Ой, случайно. Не тебе отправлял». © Карамель / VK
- В универе мне очень нравился один парень, который меня особо не замечал. Никогда не писал первым и в целом общался без интереса. Однажды я решила, что нужно брать ситуацию в свои руки, и позвала его к себе. Сказала, что у меня начал плохо работать компьютер, мол, надо посмотреть. Он согласился, пришел, что-то покопался, сказал, что все вроде нормально и просто ушел. Мне стало так обидно, что я окончательно на него забила, перестала писать, а через несколько дней заметила, что комп у меня действительно начал зависать. Старший брат приехал, посмотрел и сказал, что кто-то забрал мою новенькую видеокарту и установил вместо нее убогую и дешевую. © Карамель / VK
- Есть у меня знакомая, 68 лет от роду. Замужем не была. Сдала жилье мужчине 43-х лет. Вчера звонит: влюбилась! А этот хитрюга за квартиру не платит, а она его еще и кормит, одевает. Ну альфонс же! Я пыталась объяснить, а та выдает: «Он так смотрит на меня, что обо всем забываю!» © Подслушано / VK
- Муж «забыл» сказать, что у него есть ребенок от первого брака. Вместе мы уже три года, свадьбу недавно сыграли, а тут внезапно выясняется, что у него есть дочка. Самое интересное, что он даже и не думал мне об этом говорить, решил своим прошлым не грузить. А теперь вдруг бывшая решила, что пора пробудить его отцовские инстинкты, и решила нам отдавать ребенка. Чувствую себя обманутой, а он не понимает, что вообще случилось и почему я в шоке. © Карамель / VK
- Рассказала племяшка. Будучи юной оторвой, она дома старалась сохранять приличное лицо. Пошла племяшка якобы готовиться к экзаменам с подругой, а сами компанией отправились на танцы. Было весело, и они озаботились: мы тут зажигаем, а Машка дома сидит. Отправляет той СМС, мол, что ты дома штаны просиживаешь, топай к нам. Пацаны классные, музон — отрыв башки. И отправляет сообщение. Отчет о доставке гласил, что сообщение маме доставлено. © Akatcia / Pikabu
- Когда мы с бывшим жили вместе, я однажды нашла коробку с одним набором посуды под его кроватью. Когда я спросила его, мол, что это, он заявил, что хранит комплект на всякий случай, если вдруг решит расстаться со мной, чтобы в любой момент можно было уйти по-быстрому. © room_temp_butter / Reddit
- Стою я на остановке, жду свою маршрутку. Тут из ниоткуда, появляется кошка, пробегает мимо меня, выбегает на дорогу и садится прямо посередине. Сидит и смотрит на меня. Я испугалась, ведь вот-вот загорится красный свет. Я стала ее подзывать, она ни в какую. Загорается красный свет, я бегу к кошке и переношу ее на другую сторону улицы. Буквально через пару секунд прямо в остановку, на которой я стояла, на полной скорости въезжает машина. Отказали тормоза. Я стою в полнейшем шоке, опускаю взгляд, а кошки будто и не было. © Не все поймут / VK
- В один из дней, взяв телефон своего мужа, я обнаружила, что он ведет переписку с моей подругой. Они обменивались кокетливыми сообщениями и встречались тайком от меня. Как выяснилось, это продолжалось уже более шести месяцев. Я не стала устраивать скандал, а просто наблюдала. Мое терпение иссякло, когда «подруга» решила пожить у нас, пока я буду в командировке, чтобы «присмотреть» за моим мужем. Я просто выставила его из квартиры, залив все его вещи майонезом и зеленкой. Пусть его новая пассия занимается стиркой. © Мамдаринка / VK
- Долго встречались с парнем, дело шло к свадьбе. Одно смущало — очень уж был привязан к маме. Но я думала, что это и хорошо. Ведь совсем неплохо, когда мужчина мать любит и уважает. Потом получилось так, что я сильно заболела, температура под 40, попросила его пожить у меня недельку, пока не поправлюсь, реально сил не было даже шевелиться. Он согласился, пробыл один день, а на следующий уехал, потому что: «Мама спала плохо из-за того, что не привыкла, что я не дома, она нервничает, а это плохо сказывается на ее здоровье. Я лучше уйду». На мои возмущения гордо заявил, что девок много, а мать одна! Я психанула и бросила его, напоследок пожелав ему всегда быть со своей мамочкой. Спустя 10 лет встретила его — с мамочкой ходили по супермаркету. Видимо, некоторым мальчикам не суждено повзрослеть. © Карамель / VK
- В молодости я работала официанткой. Был один очень богатый парень, который хотел встречаться со мной, но я не соглашалась. Отказывала ему, даже после его чаевых в $500. Однажды я пришла на работу, а он был там с адвокатом — и выкупил весь стейк-хаус и бар, где я работала. Затем заявил: «Теперь это мое заведение, так что мы будем встречаться». Видимо, он не принимал «нет» за ответ. Он всегда говорил мне: «Деньги решают, а болтовня — в сторону» и что у каждого человека или вещи есть своя цена. Он возил меня в путешествия, купил машину и небольшую квартиру. Был очень нетерпеливым человеком — мог, например, оплатить покупки всей очереди в магазине, только чтобы пройти без очереди. Незабываемые безумные поступки, я могу перечислять их долго! Но когда все закончилось, стало плохо — он платил людям, чтобы они следили за мной, и это было ужасно. © Generous_Hustler / Reddit
Ха! То есть она купилась на то, что он выкупил ресторан, и начала с ним встречаться?)))
Получается, он прав. Бабло решает))
-
-
Ответить
- Лучшая подруга попросила найти ей сайт, на котором я купила себе одежду. Она отдает свой телефон и уходит принимать доставку. В этот момент ее парень присылает сообщение: «Какой ей театр, она себя видела?» Понимаю, что речь идет обо мне, ведь вечером меня пригласили на спектакль, о чем я ей и рассказала. Открываю переписку, листаю, а там во всей красе идет обсуждение моего спутника, личной жизни, «облезлой» шубы и того, какой ужасный торт ела у меня в гостях пару дней назад. Молча убрала телефон и ушла. © Подслушано / Ideer
- Я работаю в банке, и однажды на меня поступает жалоба. Вызывают к руководству: клиент утверждает, что я не выдала ему карту, из-за чего он не смог вовремя оплатить кредит. Я категорически отрицаю, работаю уже давно и не могла забыть о карте. Мы запрашиваем записи с камер видеонаблюдения, и они подтверждают, что я положила карту в конверт. Мы связываемся с клиентом и сообщаем ему об этом. Он удивленно заявляет: «А, так карта была в конверте? А я думал, там какие-то бесполезные брошюры». © Не все поймут / VK
- Моя младшая сестра сейчас беременна, ей скоро рожать. И именно в этот момент ее бабушка с дедушкой торжественно предъявили ей блокнот, в котором записаны все расходы на нее с рождения. Подарки, лекарства, одежда, оплата обучения, которую они сами и предложили. Там и на меня есть записи, но так как я неродная, то сильно они не тратились на меня. Мы с сестрой в шоке. © Подслушано / Ideer
- Позавчера звонит мне подруга, говорит, что живот болит так, что дышать невозможно. Вдруг аппендицит, срочно в больницу надо. Ну ладно, я недалеко, на машине, подбираю ее у подъезда. Смотрю, вроде все нормально, только, кажется, немного округлилась за последнее время. Ну, думаю, праздники, оливье, все понятно. Приезжаем в приемный покой, я ее сдаю врачам, она говорит: «Подожди немного, вдруг быстро отпустят». Ну я сижу, жду, час, потом второй, а в голове все прокручиваю ее жалобы, уже начинаю переживать. И тут выходит медсестра, вручает мне ее одежду и спокойным тоном говорит: «Поздравляю, у вас будет сын». У меня буквально минус мозг в этот момент. Какой сын? Чей сын? Вы чего? Оказалось, подруга на шестом месяце, и только сегодня узнала, что беременна! Говорит: «Просто думала, поправилась немного». Теперь сижу, думаю, как можно носить ребенка 6 месяцев и не заметить. © Карамель / VK
- Жили с бывшим на съемной квартире. Днем он куда-то собрался и ушел, пока я принимала гостей. Не было его пару часов. Приходит бледный, спрашивает, видела ли я его СМС. Достаю телефон, а там непрочитанное сообщение, отосланное ровно во время его ухода: «Когда я вернусь домой, чтобы ни тебя, ни твоих вещей в квартире не было». По-моему, план миссии «бросить даму без последствий» был какой-то сыроватый. © Подслушано / Ideer
Надеемся, эти истории заставили вас улыбнуться и, возможно, даже вспомнить свои собственные. Ведь в конечном счете, именно такие моменты и делают нашу жизнь по-настоящему живой и яркой.
Советуем также не пропустить:
- 20 историй, после которых хочется подойти и молча обнять каждого, кто работает с людьми
- 20+ курьезов из примерочных, от которых и смешно, и немного неловко
- 10+ эпичных историй из поездок, которые туристы вспоминают и смеются до слез
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
12+ случаев, когда соседи превратили жизнь в сериал без перерыва на рекламу
Истории
4 месяца назад
16 ярких историй продавцов, которые от выходок покупателей буквально выпали в осадок
Народное творчество
2 года назад
12 человек, которые опрометчиво ответили на звонок, и понеслось
Истории
2 месяца назад
Я впервые улетела отпуск без мужа и даже не могла представить, чем обернется мой отдых
Авторские колонки
10 месяцев назад
17 человек, которые прокачали свое чувство юмора до уровня "мастер"
Истории
9 месяцев назад
15 историй о неожиданных открытиях, в которых замешаны хвосты и усатые морды
Истории
3 месяца назад
10 мифов о женском старении, которые давно пора выбросить на свалку истории
Авторские колонки
3 года назад
17 человек, которые с помощью остроумия выходят из любой передряги
Народное творчество
9 месяцев назад
19 женщин, которые будут еще долго вспоминать то, что им вручили на 8 марта
Народное творчество
5 месяцев назад
17 человек, которым так повезло с родней, что нам аж немножко завидно
Истории
11 месяцев назад
15 человек, которые отправились в путешествие и не подозревали, чем оно им запомнится
Истории
6 месяцев назад
20+ ситуаций, в которых людям круто повезло
Истории
7 месяцев назад