А там, где муж мерил одежду и быстро сбежал по рабочим вопросам, я вообще сначала подумала, что он в новой одежде сбежал не заплатив.
20+ курьезов из примерочных, от которых и смешно, и немного неловко
Примерочные раньше были проще — кусок картонки на асфальте. Топчешься на ней, смущаешься, пока продавец с мамой решают, что ты будешь носить ближайший сезон. В наши дни покупка вещей — это совсем другое дело. Примерочная бывает и в подсобке, а бывает и в элитном бутике. Однако, это не страхует от ситуаций, которые могут там приключиться. Я собрала подборку таких историй, чтоб и ужаснуться, и посмеяться можно было — все как мы любим. Почитайте пока, а если нужен другой размер, в конце статьи принесу.
- Пришла в магазин, взяла несколько пар обуви, пошла все мерять, и в какой-то момент поняла, что среди этого всего потеряла ботинки, в которых пришла. Я почему-то начала сильно паниковать, чуть ли не расплакалась, начала по магазину бегать, спрашивать у консультантов, а охранник, наверное, еще бы 2 минуты посмотрел на этот цирк и выставил бы меня. Оказалось, я не заметила, как кто-то взял мою обувь и пошел на кассу спрашивать, есть ли размер побольше и не верил, что тут такую модель не продают. Кажется, это самая тупая ситуация в жизни. © Карамель / VK
- Живу в маленьком городе. Поехали с мужем как-то купить одежды. Магазин очень большой. Когда муж мерил вещи, ему позвонили с работы и попросили поскорее приехать. Муж оставил одежду в примерочной. А когда выходил, там уборщица спрашивает: «Вы еще мерить будете?» Мы сказали, что не будем. Так на нас наехали, что мы должны были вещи на свои места убрать. Там было 5 девушек-консультантов. Они для чего?! @ Подслушано / Ideer
- Ситуация: работаю в пункте выдачи интернет-магазина. Приходит женщина с сыном лет 9. Сын одет в полосатую сине-зеленую куртку. Женщина: «Ой, у нас там много». В заказе около 40 шапок и шарфов разных оттенков синего и зеленого, которые она начинает к этому мальчику прикладывать, в попытке найти идеально подходящий. Как мне было жалко этого ребенка. Пишу об этом в рабочий чат, а мне отвечают коллеги из соседнего магазина, что она только что от них, и там было то же самое. © victoria21t
«В этой примерочной есть такие крючки-категории: что примерить, что купить, что отложить и крючок для сумочки»
- Торговый центр, магазин одежды, примерочная. Много народу, играет какая-то музыка. Слышу, в соседней примерочной парень разговаривает по телефону. И вдруг заиграла песня Битлз — «Yellow submarine», только кавер—версия. И тут парень говорит: «Мам, прости, тут Битлз играет, я пойду слушать это божество, пока», — и начинает подпевать, вернее, орать на весь магазин. Я не выдержала, тоже начала подпевать. © Подслушано / Ideer
- Еще до появления разных маркетплейсов, всегда покупала капроновые колготки в одном магазинчике в ТЦ. У меня рост 172, вес 74, всегда беру размер 3. Так вот тетка—продавец постоянно навязывала мне четверку. Каждый раз она мне говорила:
— Да вы что, с вашим ростом вам 4-ку надо брать!
Однажды я уже не выдержала и ответила ей, что она уже столько лет торгует колготками, а размерную сетку на упаковках даже не удосужилась изучить. Для размера 4, кроме роста и другие показатели совпадать должны, а я, если капрон тоньше 40 ден, и 2-ку легко надеваю на себя. Губы поджала, обиделась, но больше не лезла ко мне со своим ценным советом. © Alla / Dzen
- Муж рос в деревенском доме. На восемь лет старше меня. Все особенности деревенской жизни знает не понаслышке: дрова колоть умеет, в доме починит что угодно, растопить печь может. Я же с рождения жила в городе. Были все удобства: туалет в квартире, электрический чайник, батареи обогревали квартиру. Недавно я забеременела, а нам на свадьбу к брату идти. Пошли с мужем мне наряд искать. Стою в примерочной в платье, открываю шторку и говорю: «Я в этом платье как баба на чайнике!» Муж смотрит на меня удивленными глазами и спрашивает, что такое «баба на чайнике». Почувствовала себя очень странно от того, что деревенскому парню стала объяснять, как в деревенских домах чай горячим сохраняли. © Подслушано / Ideer
«Обожаю примерочные! Кто-то оставил 31 бюстгальтер в одной кабинке»
- Я очень непривередливый человек. На прошлый Новый год заказала себе платье в онлайн-магазине. Пришла забирать, там еще подарки друзьям, суета. Ну и быстренько в примерочной надела, понравилось, забрала. А потом, дома, когда я уже надела его правильной стороной вперед, понравилось еще больше. © Подслушано / Ideer
- Пишет мне парень: «Любимая, подойди к рынку». И вот стою у ворот, он бежит, хватает меня за руку и ведет к платьям. Показывает три, мол, какое. Я указала на понравившееся, он его забирает. Подходим к примерочной, а там вдруг я вижу его маман! Так он нас и познакомил. © Подслушано / Ideer
- Однажды в обеденный перерыв решила пройтись по магазинам и поискать платье к Новому году. Нашла. Стою в примерочной и думаю — надену через верх, чтобы не разуваться. И застряла! Руки над головой, платье застряло где-то посредине тела, головы не видать. Меня тут же настигла паника, и я начала верещать. Выбежала из примерочной и рухнула посреди зала. Тут-то платье на мне и треснуло. © Подслушано / Ideer
«Не самое худшее, что клиенты оставляли в примерочных магазина, где я работаю, но определенно входит в пятерку лучших»
- У Рапунцель была плохая примерка. © LogicalTexts / Reddit
- Зашла в магазин, направилась в примерочную и решила примерить стильное платье. Консультант утвердительно кивнула: «Берите 42-й. Вообще идеальный крой. И тут: «Это последний». В этот же момент в примерочную зашла другая девушка. Услышав «последний», она резко окликнула меня и начала кричать: «Зачем вообще мерить? Я бы сразу купила!» Справедливо ли это? Я не знала, что она прицелилась на этот образ. Честно собиралась купить, но не имела права лишить ее возможности. © ailin.wins__
- Просто обычный день на работе в примерочной. Клиент приходит, и я даю ему бирку с количеством его одежды. Он выходит с одеждой и без вешалок, я спросил его, есть ли вешалки в комнате, чтобы я мог их забрать. Он говорит: «Да, и вся остальная одежда, которая мне не нужна». Разворачиваюсь в примерочную и вижу: вешалки повсюду, одежда на полу. Но кроме вещей из магазина, на полу лежат его грязные носки. Я говорю: «Сэр, вы оставили свои носки в примерочной». А он отвечает: «Да, они мне больше не нужны, вы можете их выкинуть». © beeeezintrap / Reddit
- Нужно было купить купальник для бассейна. В примерочной в каждом фоткалась для сестры — чтобы помогла выбрать. Короче, случайно послала фотки не сестре, а коллеге. Я в панике: работаю в юридической фирме! И у коллеги явно был шок. А потом пишет такой: «Я всегда знал, что между нами есть какая-то искорка!» На работе троллил меня еще неделю. © Подслушано / Ideer
«Двери примерочной в комиссионном магазине, куда я зашел»
Я бы не стала отдавать платье той девушке, особенно если оно понравилось.
- Как-то помогала с выбором на шопинге подруге. Все, что ей я подобрала, расценивала «идет/не идет», честно все взвешивала, дело я это люблю. Тут она меряет юбку, она очень красивой оказалась. Я и говорю, бери, нет сомненья, как влитая на тебе. На что та засомневалась и сказала: «Ты ведь меня уговариваешь взять ее не для себя? Чтобы в дальнейшем ее у меня брать?» © Подслушано / Ideer
- Были в торговом центре с женой. Она набрала кучу шмоток, и выходила из примерочной с вопросом: «Ну как?» Уткнувшись в свой телефон, я мельком поднимал голову и отвечал: «Нормально», — до того момента, пока она не надела одно платье, несвойственное ей. Она прошла, красуясь, вдоль остальных примерочных, покрутилась у зеркала, собрала все взгляды и, повернувшись ко мне, спросила: «Ну, как?» А я ответил, что ей такие вещи надевать не нужно. Она расстроилась, не стала больше ничего мерить, и мы вышли из магазина. А я на самом деле приревновал ее, когда заметил, как два парня, которые тоже зашли с женами, резко оторвались от своего телефона и наблюдали за каждым ее движением, да еще и кивали одобрительно. © Подслушано / Ideer
- Ненавижу шопинг. Вечно все мало, сидит криво, жмет или денег жалко. Хожу по магазинам лишь со своим парнем. Это его дар — он никогда не ноет, что я очень долго что-то выбираю, что он устал, или подобное — ною я. Зато он безошибочно во всем ассортименте выбирает именно то, что мне нравится, заставляет мерить, убеждает купить. И все вещи, купленные с ним, потом становятся моими любимыми и действительно мне идут. © Подслушано / Ideer
- Страшная сила — шопинг! Была в Европе, увидела магазинчик, который меня очень заинтересовал, побежала к нему и уже даже вижу, что буду мерить! Бегу — удар, и я лежу. Очнулась, возле меня муж, работники этого бутика и скорая. Оказывается, не заметила, что витрина и вход стеклянные, да такие чистые — только мое лицо отпечаталось. Итог: трещина в переносице и два фингала. Какие же были лица у работников этого магазина, когда я все-таки через час там появилась! Получила скидку! © Подслушано / Ideer
«Примерочная моего любимого магазина»
Шопинг — это всегда авантюра: где найти подходящие вещи, подойдут ли они по размеру и стилю, никто не знает сразу наверняка. Но что абсолютно точно — без историй не обойдется. Отправляясь за покупками, можно заполучить не только любимую блузку или идеальный купальник, а еще и воспоминания, над которыми потом можно посмеяться с друзьями. Так или иначе, с помощью этих историй мы подглядели чужими глазами за шторку примерочной и совершенно точно приобрели впечатления. А если хочется еще походить-посмотреть, то вам сюда:
