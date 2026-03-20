15 детей, чья логика легко и задорно «взломала» взрослую систему координат

Моя трехлетняя дочь не может есть яблоки, если на тарелке не лежит арахисовое масло... Нет, оно не должно быть намазано на дольки. Нет, дочь не обмакивает яблоки в масло. Она просто съедает сначала яблоки, а потом арахисовое масло. Когда я спросил ее, в чем смысл, получил логичный ответ: «Яблоки не хотят быть съеденными в одиночку, поэтому арахисовое масло составляет им компанию. Оно достаточно смелое, чтобы остаться со мной один на один».