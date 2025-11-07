19 историй о детях, которые не упустят случая дать джазу

19 историй о детях, которые не упустят случая дать джазу

У детей есть уникальная способность подмечать интересные вещи, иметь свое собственное мнение и иногда совершать неординарные поступки. А нам, взрослым, приходится лишь немного удивиться и посмеяться от души. Мы собрали несколько примеров того, как дети умеют смотреть на жизнь нестандартно, и в то же время — очень логично.

  • Говорим с дочкой о том, что папа меня женой выбрал, потому что я самая красивая и умная. Дочь не задумываясь выдает: «Как так? Папа же не всех других видел». Ну что сказать... © initra123
  • К моей дочке в садике неравнодушен один мальчик по имени Никита. Прям прохода ей не дает. И вот приходит моя красотка из садика и говорит: «Знаешь, мама, если бы у меня была волшебная палочка, я бы сразу сделала так, чтобы исчез Никита, а потом бы вылечила всех животных».
  • Сегодня моя дочь в почти 3 года встала раньше меня. Я просто проснулась и поняла, что ребенок уже не спит, а никакого шума нет. Испугалась, сразу бегу на кухню, а там на полу моя крошка ест яблоко и собирает пазлы, а на столе стоит закрытый кефир, рядом с холодильником стул. Смотрю на это все, и начинаю хвалить дочку, какая она молодец. Она мне говорит: «Мама, я дала тебе поспать, хотела взять кефир, но он был высоко, подставила стульчик, достала, но открыть не смогла». © story.live._
  • Вчера на детской площадке услышала, как один парниша (лет 12) сказал другому во время игр в прятки: «Сударь, вас видно!» Меня всегда в момент очаровывают такие дети. Хочется им руку пожать и выдать за что-нибудь медаль. © yuliyashest

«Это новое любимое выражение лица моей дочки. Всякий раз, как вижу его, не могу не рассмеяться»

  • Отдыхали мы на море: три подруги и два ребенка. Моей дочке тогда 4 года было. Лежим на пляже, говорю подругам: «Пойду в номер посплю, Ксюшу оставлю с вами, ладно?» Договорились. Сплю и слышу, как дверь открывается. Ну, думаю, значит, все уже вернулись, а подруги — в соседнем номере. Сплю дальше, ребенок играет, и тут с балкона доносится крик дочки: «Я здесь». Через минуту залетают взъерошенные подруги: «Ксюша, ну зачем же ты ушла?» Оказалось, дочь тихой сапой свалила с пляжа и пришла в номер. В общем, как бы я ни доверяла своим подругам, после того случая ни разу ни с кем ребенка не оставляла. © levinzon_elena
  • В 8-м классе поменяла школу. В первый же день подружилась с девочкой, которая была не в ладах с математикой. Говорю: «У тебя когда день рождения?» Отвечает: «10 ноября, а у тебя?» Я: «Ровно через месяц после твоего». Чуть подумав, она выдает: «40 ноября?» © Sakshi Jain / Quora
  • Диалог с дочкой, которой 4,5 года:
    — Настя, идем погуляем перед сном.
    — Гулять? Нет! Это опять одеваться...
    — Ну а что? В магазин заодно сходим.
    — Так я же там еще фигню какую-нибудь попрошу купить. Не пойдем. © katiy6ka_89
  • Оказалось, что дочка (12 лет) вообще ничего не слышала про Ромео и Джульетту. Ни одного спойлера. Прочитали. Ходит и возмущается: «Ромео — это просто кошмар! Сначала он страдал по Розалине. Потом он страдал по Джульетте. Потом страдал, что не может жениться. Потом страдал, что в изгнании. Мам, да он просто эмо!» © vetandko
  • Складываю продукты в пакеты, а тут подходит ко мне очаровательный мальчик лет шести и говорит: «Мне нравятся ваши туфли и платье». Благодарю его, а он такой: «Вы красивая! Часто тут бываете?» Тут подоспели родители и увели маленького Ромео. © Rachel Cook / Quora
  • Сын-подросток проговорился, что у него есть свой собственный канал. Я попросила дать ссылку, чтобы подписаться. Он отказал, сказал, мне это не надо. Но не зря я 25 лет в интернете живу, нашла. Подписываться не буду, но почитать интересно. Там уже за тыщу подписчиков у него, обалдеть можно. © luckyluda
  • Сыну пять. Вечером обнимает меня и говорит: «Мамочка, ты самая красивая!» Я таю и отвечаю: «Спасибо, сынуля, ты мастер комплиментов!» Он доволен. Утром муж отводит его в сад и наш «мастер» в раздевалке с восхищением выдает няне: «Вы же словно дуб, такая же большая!» Муж в шоке не может подобрать слов, а няня, действительно крупная женщина, смеясь, успокаивает: «Это ничего! У детей фантазия хорошая, но врать они не умеют. Кто ж виноват, что дуб у парня — любимое дерево». © storyline_life_
  • Когда сыну было 2-3 года, у нас в парке гуляла мама с такого же возраста тройняшками-девочками. Они часто рассредотачивались по площадке, и мой сын не понимал, что их трое. Однажды играет он с машинкой — она вся мигает, поет, короче — дискотека. Ставит ее на тротуар, включает, и эти тройняшки резко бегут к нему с трех сторон. Никогда больше он не убегал с такой скоростью. Еле догнала, беднягу. © valentyna_2015

«Моя дочка обожает сидеть у зеркала и корчить забавные рожицы»

  • Сыну было годика три тогда. Мы в магазине закупались и я посадила его в тележку для продуктов. В руках у меня была огромная упаковка туалетной бумаги. Сын такой: «Мамуль, клади сюда». Я ему объясняю, мол, тебя же завалит продуктами, места нет, а он помочь хочет и тянет упаковку на себя. Ну, я подумала, что бумага мягкая, нестрашно, и отпустила ее. Накрыло сынулю с головой, и повисла пауза — прямо как в комедийном сериале. А потом из-под бумаги послышалось: «Признаю, был не прав!» — и все покупатели, включая меня, разразились громким хохотом. © Samantha Rodwell / Quora
  • У сына (13 лет) в оркестре сейчас прикольная тенденция. Они обращаются друг к другу на вы и полными именами. Даже когда выходят в перерыве на улицу, стиль общения сохраняют.
    — Николай, вы не могли бы убрать свою ягодичную мышцу с моих нот?
    — Виктор, зачем вам ноты, вы в этой пьесе одинаково фальшивите что с ними, что без них.
    © laptenoke
  • Дочке 8 лет. Подхожу и говорю:
    — Ты моя красавица! Ты знаешь, что ты очень красивая?
    Ее ответ меня просто сразил и в то же время показал, что я все делаю правильно:
    — Знаю. Я же себя в зеркале вижу!
    Вот так выглядит здоровая самооценка. © kris_malyukova

«Любимое развлечение детей — делать мою голову на всех фотках непропорционально большой»

  • Сын говорит: «Я увидел в своей комнате таракана». Я в шутку отвечаю: «Ну, поймай его и выкинь в мусор». Через минуту сын несет таракана за ус: «Его в органику или в обычный мусор?» Бесстрашные дети пошли. © tagir_valeev / X
  • Дочь говорит: «Бабушка у нас настоящая звездочка, дедушка — самый любимый, а папа просто лучше всех!» Я такая: «А я?» Дочка отвечает: «А ты, мамочка, алмаз, только еще не ограненный». Ну, спасибо, наверное... © Julie Hume / Quora
  • Сегодня чуть не упал от смеха. Бабушка на остановке кричит внуку: «Надень кепку, а то мозги расплавятся!» Он молча берет и надевает ее на бабушку. © kenjy_73682
  • Сын из садика пришел, говорит: «Ежик уже из группы ушел...» Ежик — это его друг, ему 6 лет. Я спрашиваю: «А почему ушел? Что случилось?» Сын тяжело вздыхает: «Списали, вырос». © purrr1805

Если вам тоже есть что рассказать, милости просим в комментарии: детских изречений и поступков никогда не бывает много. Еще больше уморительных историй о детишках и не только можно найти здесь:

