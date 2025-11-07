19 историй о детях, которые не упустят случая дать джазу

У детей есть уникальная способность подмечать интересные вещи, иметь свое собственное мнение и иногда совершать неординарные поступки. А нам, взрослым, приходится лишь немного удивиться и посмеяться от души. Мы собрали несколько примеров того, как дети умеют смотреть на жизнь нестандартно, и в то же время — очень логично.