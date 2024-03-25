20+ смышленых детишек, на фоне которых любой взрослый себя дураком почувствует

Роман Кинга "Противостояние" 4 раза в садике. По Википедии - полное издание более 1 000 страниц. Садик - до 6 лет, ка я понимаю. Или ребенок сверх гениальный, или просто любил картинки на обложке и сокращенную версию родителей, или я с любимыми "Ночной сменой" и "Адовой кошкой" в первом классе сильно отставала от жизни