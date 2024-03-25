Роман Кинга "Противостояние" 4 раза в садике. По Википедии - полное издание более 1 000 страниц. Садик - до 6 лет, ка я понимаю. Или ребенок сверх гениальный, или просто любил картинки на обложке и сокращенную версию родителей, или я с любимыми "Ночной сменой" и "Адовой кошкой" в первом классе сильно отставала от жизни
20+ смышленых детишек, на фоне которых любой взрослый себя дураком почувствует
Народное творчество
1 час назад
Каждый родитель считает своего ребенка совершенно гениальным или как минимум уникальным созданием. Но некоторые дети действительно отчебучивают такое, что даже другим взрослым остается только глазами хлопать и дивиться детской смышлености.
- Когда сынуля еще в садик ходил, мы с ним часто решали примеры. Я прошу что-то сложить или вычесть, а он считает. Помню, рулим куда-то, и я случайно ляпнула: «Сколько будет 3 минус 5?» Бедный ребенок аж подвис. А потом неожиданно выдал: «2, но с другой стороны от нуля». Я чуть по тормозам не вдарила. Сыну было всего 5, а он уже раскусил значение отрицательных чисел, пусть и не знал, как правильно оформить ответ. © Theresa Showen / Quora
- Дочка, ей тогда годика 2 было, попросила у меня конфет. Я был занят и перенаправил ее к маме. Ребенок честно поплелся в соседнюю комнату у мамы сладости канючить. Захожу к ним через несколько минут, у дочурки все мордаха шоколадом перемазана, а жена преспокойно дрыхнет на диване. На мой немой вопрос чадо невинно хлопает глазами и выдает: «Ну ты же сказал у мамочки спросить!» Действительно, о том, что мама должна что-то ответить, я не упоминал. © skwert99 / Reddit
- Муж как-то делал омлет. Кучу яиц в миску вбухал, взбивает вилкой, а брызги во все стороны летят. К нему подходит наш 7-летний сын и спрашивает: «А почему ты их просто в шейкер для протеина не выльешь?» (Это такая чашка с пружинкой внутри). С тех пор мы только так омлет и готовим. © holybuntcakebatman / Reddit
- Мою девятилетнюю дочь тут включили в специальный школьный проект. Вроде как совместная работа должна была научить детей кооперации. После особенно утомительного дня дитя приползло домой и назвало проект «коопестрофой». Я теперь сам это слово часто использую. © piecenick / Reddit
- Мой четырехлетней сынуля бьется в форменной истерике по поводу какой-то ерунды. Орет, бесится, вдруг на секунду замирает. Смотрит на своего годовалого братика и выдает: «Только не вздумай повторять ничего из того, что я здесь делаю!» — и продолжает рыдать. © PM_ME_OK_B****S / Reddit
- Директор садика, в который ходит мой сын, вызвала меня на ковер. Мол, детишки играли с конструктором, и мне теперь нужно серьезно поговорить со своим ребенком. Я в ужасе, что же мое чадо натворило. Обидел кого-то? Так нет же! Оказывается, сынок сложил из блоков кота. Домик тоже сложил, но кот воспитателей впечатлил больше. И теперь они просят, чтобы он показал другому мальчику, как в конструктор играть, потому что у бедняги ничего не получается. Я уж было разволновалась, что с тем мальчуганом что-то не так, пока мне наконец не обяснили — мальчик абсолютно нормальный, просто мой сын близок к гениальности. © Janice Ernster / Quora
- Отвела племяшку на ее первый урок по плаванью. Залезла она в лягушатник, стоит в воде и заявляет: «Так мне не надо учится плавать, я и ходить в воде могу». © VolcanoB***Soup / Reddit
- Были тут с сыном на пляже. Возвращаемся, и я решил ноги от песка отмыть. Душ на выходе почти не работал и я прилично намаялся, пытаясь нужного напора добиться. И вдруг сынуля спрашивает: «Пап, а почему ты их просто в луже не помоешь?» Мне это даже в голову не пришло. © kThanks / Reddit
- Десятилетний сын вел себя просто отвратительно перед праздниками. Меня все это достало. Заявил ребенку, что не отдам ему заказанный подарок, пока он не придет в чувство. Сынок уставился на меня и неожиданно заявил: «Да можешь его хоть год мне не отдавать, а я буду продолжать наслаждаться жизнью!» © mikevago / Reddit
- Сынишка (ему 6) тут весь день по дому в исподнем бегал. И так и этак пыталась его заставить одеться, пока чадо не заявило, что «живет в мечтах». © Nikkinicole57 / Reddit
- Дочка обожает считать. Ей всего 2, и мы с мужем часто используем счет, чтобы прекратить очередное безобразие, которое она творит. И вот она в очередной раз что-то затеяла, и муж начал отсчет, чтоб призвать ее к порядку. Говорит: «Один». А дочь тут же в ответ точно таким же тоном: «Два!» Я чуть не задохнулась от смеха. © AMLeBeau / Reddit
- Наша воспитательница велела всем деткам принести из дома свою любимую книжку. А потом звонит мне и заявляет, что мой ребенок не пойми что читает. Оказывается, сынуля притащил в детский садик «Противостояние» Кинга. Сын, между прочим, этот роман 4 раза прочитал. Я воспитательнице сказала, что если уж он готов осилить такую книжищу и не единожды, то я ему запрещать это точно не буду. © Angela Hoy / Quora
- Как-то за ужином жена пыталась накормить дочку кукурузой, а та ни в какую. Супруга воркует: «Ну скушай, солнышко. Видишь, вот мамочке нравится». А наша трехлетка смотрит на нее внимательно и выдает: «Мамуля, тогда ты ее и кушай!» © SeaTie / Reddit
- Дочка-подросток целый день выеживалась, вела себя хуже некуда. Наконец я не выдержала и заявила, что она ходит по тонкому льду. На что ребенок ответил: «Не волнуйся, я хорошо плаваю». © MrsRossGeller / Reddit
- Мой 8-летний ребенок как-то заявил: «А вы замечали, что родители никак не могут дождаться, когда же их лялечка заговорит? Но после этого только и думают о том, как заставить ее замолчать!» © 664_BeastsNeighbor / Reddit
- Забирала свою дочурку из садика. Неожиданно меня страшным шепотом подзывает воспитательница и заявляет, что кое-что хочет показать. Дескать, ребенок тут с глиной играл, пока они книжку читали. Ну, думаю, дело пахнет керосином. Подхожу к столу дочки, а там стоит скульптура раскрытых ножниц, выполненная во всех деталях. Я аж выдохнула. Объяснила, что дочка обожает лепить и постоянно такие штуки делает. Это проблема? Воспитательница сказала, что просто впервые за время своей работы встречает 4-летнего ребенка, который мог бы такое сделать. © Kathryn Babcock / Quora
- Когда старший сын пошел в детский садик, младшенькая просто бесилась, что ее дома оставили. Выучила все цвета, формы, цифры, даже писать свое имя научилась. И вот настал ее первый день в садике. Ну она и стала с порога воспитательнице свои знания демонстрировать. Написала имя, рассказала, что на плакатах в классе изображено. Когда женщина спросила ее, может ли она прочитать подписи под картинками, ребенок моментально выдал: «Ну вы ведь здесь учительница. Может, это вам стоит все это прочитать?» © Bratbabylestrange / Reddit
- Пели тут на два голоса с мужем, я начала, а он заканчивал. Потом супруг спрашивает сынулю, как ему наше исполнение. Ребенок вздыхает и самым нежным голосом говорит: «Папочка, боюсь тебя разочаровать, но это было совсем не круто!» На редкость обескураживающее заявление от четырехлетки. © gorimem / Reddit
- Моя 11-летняя дочка просто гений. Говорю ей, что хотел бы изобрести какую-нибудь штуку, чтобы она банки с содовой протирала до того, как их открываешь. А ребенок мне в ответ: «Поздравляю, папочка. Ты только что изобрел бумажные полотенца». © zombie_overlord / Reddit
- Мой трехлетка расшвырял все свои игрушки по комнате, настоящий кавардак устроил. Жена обычно спокойно к такому относится, но тут прям взъелась. Велела немедленно все убрать, иначе она игрушки просто выкинет. А сынуля в ответ на это просто медленно высыпал еще одну корзину игрушек на пол и заявил: «Ну и хорошо». Сильный ход. © coaubry / Reddit
Кстати, есть несколько признаков, по которым можно быстро вычислить гениального ребенка.
Комментарии
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Какие гениальные дети, умеют одновременно лепить, собирать конструктор и читать Кинга. Наверное в следующий раз изобретут лекарство от всех видов рака
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