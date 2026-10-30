12 историй и фото о первых поездках за границу, когда чемодан собирали всем домом
Первая поездка за границу — дело волнительное: нужно собрать чемодан и ничего не забыть. А еще не потеряться на узких улочках и не попасть впросак с заказом еды в ресторанах. Помню, что я перед первой поездкой от волнения вообще ночь не спала. Впрочем, все неудобства забываются, стоит лишь приехать и увидеть красоту.
Азия: здесь серфинг и закаты на Бали, изумрудные холмы Вьетнама и Великая китайская стена
Азия для меня — синоним экзотики. Здесь ультрасовременные небоскребы соседствуют с древними храмами, а местная кухня — это феерия вкуса, причем как еда из ресторана, так и копеечный стрит-фуд. Следующим летом надеюсь, что все-таки слетаю в Китай или Вьетнам, а пока давайте посмотрим на эти красочные фотографии.
- Моя племянница Аня поехала в Китай. Не одна, конечно, а с парнем. В первый же день Антон совершил классическую ошибку новичка. Ребята пошли в небольшое кафе поесть и Антон ткнул пальцем в красивую картинку. Ну, вроде курица нарисована. Ему принесли огромную порцию, стал он ее наминать, первые секунды — вкуснятина неимоверная, пища богов! А потом он распробовал перец! И у него слезы из глаз брызнули. Официант мигом среагировал и принес Антону стакан молока. Так он узнал фразу «була» (не остро). А Аня, умная девочка, заказала еду с помощью переводчика.
Умная, но с гнильцой. Не могла помочь парню со своим переводчиком, дождалась, пока ему плохо будет.
Так странно видеть родные помидорки-огурцы с креветками и еще какими-то экзотическими блюдами
«Друг поехал в отпуск впервые — во Вьетнам. Да, ему понравились достопримечательности, море, доброжелательные люди... Но с какими эмоциями он говорил про местную еду! Он рассказывал так вкусно, что мне тоже туда очень захотелось».
Чамские башни Понагар, Вьетнам. Мой друг побывал здесь буквально месяц назад и поделился фото. Башни построены из красного кирпича без цемента или другого связующего раствора. Высота — около 25 метров
- Знакомые — парень и девушка — этим летом были на Шри-Ланке. Там везде ездят на тук-туках. Так вот, пара историй. Девушка захотела сфоткаться на фоне тук-тука, дала телефон своему парню. Кое-как объяснилась с ланкийцем. Тот кивнул, мол, можно, но не отошел в сторонку, а встал с ней рядом и приобнял. Хе-хе. А в другой раз они ехали на тук-туке и девушка забыла в нем свой телефон. А он новенький и дорогой! В общем, парень бегом побежал на стоянку тук-туков и на другом водителе гнался за тем извозчиком, у которого забыли телефон. К счастью, догнал, извинился и нашел телефон.
Средиземноморье: воздух здесь пропитан солью, ароматом нагретой солнцем хвои и спелого инжира
Одни едут сюда погулять по древним улочкам и позавтракать в тени античных колонн. Другие — поесть свежайших морепродуктов, только что выловленных местными рыбаками. Жаль, мне нельзя есть рыбу, но я бы с удовольствием посидела в шезлонге у моря и просто отпустила все заботы.
- В 19 лет впервые поехала за границу — в Турцию. Мама собирала меня так, будто я уезжаю на необитаемый остров. В аэропорту прохожу досмотр, и сотрудник вдруг спрашивает: «А что это у вас за железный банан?» Я понятия не имею. Открываем чемодан, я ахаю — мама в последний момент сунула кипятильник. Как же я краснела, пока сотрудник с серьезным лицом разглядывал этот привет из дома.
Почему-то итальянские города звучат для меня особенно музыкально и романтично. Флоренция, Венеция, Верона... А потом поняла, что мне нравятся старые фильмы-пьесы, такие, как «Слуга двух господ», ну и «Ромео и Джульетта» конечно
- Было это лет 15 назад. Подруге исполнялось 30 и она сделала себе подарок: полетела в Испанию одна. Что ее поразило: утром люди идут на работу, кто-то на улице начинает петь. Эту песню подхватывают незнакомцы. Вот так они идут, поют, потом расходятся по своим делам. И незнакомцы в автобусах болтают, как будто они соседи. А еще ехала она на поезде и наблюдала семейную пару: жена всю дорогу читала деловую газету, а муж сидел с младенцем и заботился о нем. Чувствую, нашла бы она себе испанца, но вскоре, вернувшись домой, встретила своего будущего мужа.
Скальная крепость Учхисар в Кападокии — готовые декорации для съемок фэнтези-фильмов
- Дело было в Италии. В молодости я слетала туда супербюджетно: жила в хостеле, питалась как придется. Очень хотелось посмотреть Рим. Вылет обратно был в семь утра, и последнюю ночь в хостеле я бронировать не стала: решила сэкономить и заночевать в аэропорту. Но не тут-то было. Оказалось, что аэропорт закрывается на ночь! Я не смогла до него доехать: автобусы вечером уже не ходили, а самый первый был рано утром — под мой рейс. И я слонялась по ночному Риму, сидела на ступеньках вокзала. Тогда я впервые в жизни узнала, что не все вокзалы и аэропорты круглосуточные.
Старый Свет: история осязаема, здесь можно прикоснуться к камням, которые помнят рыцарей и королей
Камней, которые помнят рыцарей и королей там нет. Это реконструкции, чаще 19 век.
Табличка про 13 век, например, означает, что историки считают, что на этом месте было какое-то сооружение 13 века. И, возможно, несколько камней (наприм. в фундаменте одной из пристроек) относятся к 13 веку.
Никто, это и не скрывает, читайте внимательно таблички.
Когда я была в туре по Чехии, то частенько отбивалась от группы. Остальные туристы очень любили поесть и фототкать себя красивых. А я ходила по Праге, съездила в тамошний зоопарк и была на ночной экскурсии, где нам расказывали всякие байки и легенды.
- Мне было 25, мама переживала, что я еще не замужем и ни с кем не встречаюсь. И тут она меня познакомила с сыном коллеги. Ну, вроде ничего так. У меня отпуск, у него отпуск. Оба не были за границей, почти спонтанно решили слетать в Прагу. Я уже билеты купила, а он пишет, извини, мол, друзья пригласили с ними в палатках в лес на шашлыки. Ну, я думаю, скатерью дорога. А билеты-то уже куплены. Ну, полетела одна. И прямо в самолете познакомилась в будущим мужем!
Какой разумный парень! В лесу с друзьями гораздо интереснее, чем в "пластиковом" туристическом диснейленде.
В Праге советую попробовать вафли, приготовленные на воде из Карловых Вар. Это словами не обяснить — вкуснотища!
- Больше всего мне понравилась ночная экскурсия по Праге. Нас водили по городу и на английском рассказывали всякие местные байки. Но самое удивительное, что гид-американец какое-то время жил в моем родном Пскове и дружил с моим преподавателем английского — Денисом. Мир тесен!
Была в Праге в катакомбах на экскурсии. Присоединилась к англоязычной группе. Гид узнал, что я русская, и дублировал мне рассказ на русском, хотя я ему сказала, что в этом нет необходимости, я прекрасно понимаю английский.
- Моя одноклассница по какой-то программе по обмену поехала в Англию. Как мы ей все завидовали! Вернулась и рассказывает: едет она в метро, а напротив девушка знакомая сидит. Она и удивилась: откуда в Лондоне знакомые лица в метро? И только через минутут до нее дошло, что это девушка — Гермиона Грейнджер! То есть, пардон, Эмма Уотсон. Одноклассница собиралась с силами, чтобы подойти и попросить автограф, но актриса вышла. Но даже без автографа мы вдвойне завидовлаи однокласснице.
Блин, круто, завидую! Увидеть Эмму Уотсон! Моя полруга до сих пор считает. Что Дэниэл Рэдклифф должен был жениться на ней😅
Если я поеду в Лондон, то обязательно побываю в местах, связанных с Гарри Поттером. Например, на Мосту Тысячелетия. Если помните, это мост, который разрушают Пожиратели смерти в фильме «Гарри Поттер и Принц-полукровка»
- Я люблю путешествовать, но еще больше, я люблю встречать знакомых из своего маленького города в разных частях света. Однажды в Праге прям в центре встретила одногруппницу по курсам английского. В Чехии столкнулась в бывшим парнем. Но самое забавное, когда я стояла в Будве (в Черногории) в последний день, снимала закат на телефон. Мне мешалась сумка, поэтому я сунула ее какому-то парню рядом подержать. А потом разворачиваюсь — а там моя одноклассница, которая после школы уехала сначала в столицу, а потом за границу. А тем парнем оказался ее муж!
Побывать здесь — мечта любого фаната Гарри Поттера
А какие ваши первые впечатления от заграницы?