12 историй и фото о первых поездках за границу, когда чемодан собирали всем домом

Первая поездка за границу — дело волнительное: нужно собрать чемодан и ничего не забыть. А еще не потеряться на узких улочках и не попасть впросак с заказом еды в ресторанах. Помню, что я перед первой поездкой от волнения вообще ночь не спала. Впрочем, все неудобства забываются, стоит лишь приехать и увидеть красоту.