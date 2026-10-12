18 историй о детском садике — с манкой, утренниками и поделками в 11 вечера
Сейчас многие шутят, что десткий сад — это не жизнь, а мечта. Мол, приходишь, поел, поиграл и поспал днем. И не надо ничего решать и ходить на работу. Как жаль, что в детстве мы этого не понимали. Кто-то помнит из сада манную кашу с комочками, кто-то — строгую воспитательницу, а кто-то — свой костюм на новогодний утреник. А когда мы вырастаем и ведем своих отпрысков в сад, в нашу жизнь тоже добавляется толика веселья.
Иногда дети вспоминают про поделку в 11 вечера к «радости» родителей, но здесь явно не тот случай. Такую поделку и в музей можно
«Захотелось поделиться поделкой, которую мы с дочкой сделали в садик. Конечно, идея была моя, но дочь участвовала во всех этапах реализации, от сбора и засушки листьев и шишек до наклеивания их на картон и последующей позолоты. Не закидывайте тапками — мы старались».
- В детстве ходила в садик. Был понедельник, и я очень не хотела туда идти. Тогда мама сказала, что если я похожу 5 дней, то она устроит мне целых 2 выходных. В общем, я обрадовалась и пошла в садик.
- В этом году мы впервые пошли в детский садик. Сильно волновалась за своего ребенка. Заходим мы в группу, там нас встречает воспитательница, которая говорит: «Привет, меня зовут Надежда Леонидовна, а вторую воспитательницу — Екатерина Викторовна. А тебя как зовут, принцесса?» Моя дочь отвечает: «Аполлинария Сергеевна, очень приятно!»
Такое красивое имя - Аполлинария! В "Ашане" около моего дома работала кассир Аполлинария, молодая женщина, в честь бабушки назвали. В быту - Полина. Так рассчитываться я ходила к ней, лишь бы прочитать на бейджике такое удивительное имя.
Дед Мороз, как можно догадаться, воспитательница
«Это самый-самый конец 80-х. Я здесь в белом платье. Тогда в продаже появились вот такие короны. Поэтому мама не заморачивалась мне с костюмом на утренник — я была снежинкой».
- Знакомая недавно рассказала. С утра, как обычно, ведет дочку в садик, и та с любопытством спрашивает:
— Мам, а где ты работаешь?
Мама:
— В банке.
Дочь, наморщив лоб:
— Хомяком, что ли?
А маму случайно не Розой зовут? Как в анекдоте:
-Как Вас зовут?
-Роза!
-А где вы работаете?
-В банке.
-Как романтично - Роза в банке!
Выпускной из детского сада. Далекий 1977 год
«Вот мой выпускной. Нам в группе торжественно выдали портфели, зачитали речь. Помню, меня прямо зацепили слова, что мы „больше не вернемся в детский сад“. Пожелали удачи в школе и в жизни, и мы сфоткались на память. Фотку я обработал, была черно-белая».
- Пришла за дочкой в садик. Уже закрываем шкафчик, а тут подлетает воспитательница с тревожным лицом и просит задержаться: «Вы бы поговорили с Дашей. Она сегодня на полном серьезе рассказывала группе, что вы каждый вечер снимаете с себя старое лицо!» Я аж застыла от такого. Начала перебирать все, что делаю дома, а воспитательница рассмеялась и говорит: «Не волнуйтесь, мы уже все выяснили. Просто она так живописно описала ваши косметические маски!» И тут я вспомнила про свою коллагеновую новиночку, которая превращается в тонкую пленку.
Мальчик с папой смотрят программу про дикие племена, и мальчик спрашивает.
-Папа, а почему они красят свои лица разноцветными красками?
-Сынок, это они на войну собираются.
Вечером мальчик заорал на весь дом:
-Папа, скорее! Там мама тоже на (войну) работу собирается!
- Пришел забирать сына, захожу в группу и зову его: «Мирон, пошли домой!» Слышу реакцию воспитателя, которая также отправляет Мирона к выходу, там «папа пришел». Выходит Мирон, начинает собираться. Однако это не мой Мирон, и я говорю об этом воспитателю.
— Точно не ваш?
— Точно.
— Тогда забирайте второго Мирона.
Понимаю, что в группе 30 детей, с ними к концу дня и своего не узнаешь. Хорошо, что я помню, как выглядит мой сын. С тех пор забирал ребенка со словами «Дайте мне моего Мирона».
5 Миронов, 4 Мии, 2 Ефросиньи и один мальчик со странным именем Валентин
«Доченька пошла в садик, выдали список необходимого. Как вам? Делитесь своими»
- Говорим с дочкой по дороге в детский сад.
— Мам, поговори сегодня, чтобы я в обед на прогулку не ходила.
— Холодно тебе, может, стоит теплее одеваться?
— Нет, я просто хочу, чтобы они все ушли и чтобы я хоть час могла побыть в тишине.
Некоторые детки вечером только играть нормально начинают. Когда почти всех разобрали. Некомфортно им в толпе и шуме.
- Когда дочь не хотела идти в сад, мне помогали красивые платья. Говорю доче, мол, ну как-то грустно в таком платье дома сидеть, давай сходим? В садик шли как на праздник. Со стороны смотрелось странно, возможно. Но она так гордо шла.
В детском саду, в который я ходила, было две воспитательницы - одна добрая, а другая излишне строгая, которая меня есть заставляла, а я в детстве есть, вообще, не любила, особенно, детсадовскую еду. Так вот, когда была строгая воспитательница, то я просила маму заплести мне в косу чёрные банты или сделать хвост с чёрными бантиками, платья надевала тоже или тёмно-синие, коричневые или чёрные. Переубедить меня в этом никто не мог.
- Когда мне было три года, меня забыли забрать из детского сада. И это случилось в пятницу, а значит, на следующий день садик не работал. Мама была на дежурстве, так уж вышло. В итоге меня забрала домой воспитательница. Утром мама примчалась к ней домой и увидела такую картину: я сижу за столом с тремя детьми воспитательницы, ем кашу и с улыбкой говорю: «Привет, мам, можно я еще тут побуду?»
А кто ещё забыл? На каком дежурстве была мама? Как Катя Маслова? Или людей спасала?
Родители с дочкой сделали такую поделку в садик на Новый год
- Вспоминаю пик своей карьеры в театре. Детский утренник, мне лет шесть. И досталась мне, значит, роль косолапого. Зацените мой текст:
— Рррр, бррр, аа-а-а-рррр!
Моя роль заключалась в том, чтобы я в костюме медведя в назначенное время вышел из-за кулис и медленно сделал круг по сцене, а потом побрел обратно. В итоге воспиталки проморгали, и я вышел вообще не в свое время, то есть абсолютно не в тему. Но вот это были овации! Я стал гвоздем программы. Родители хохотали и аплодировали.
- У нас дочка не хотела ходить в сад. Сказали ей, что она типа зарплату получает: чем больше ходит, тем больше «зарплата» потом в квитке об оплате за садик. А потом идем и покупаем вкусняшек или едем в детский центр. Если начинает капризничать, то говорим, что у других будет больше зарплата, чем у нее, — и тогда она бежит в садик.
Неловко получится, если однажды девочка начнёт других детей расспрашивать, какая у них зарплата. Будет море слёз и обид на родителей, что всё это время их зарплату те себе молча забирали
Вроде бы и просто, но как здорово придумано
- Чтобы дети ели, есть такая хитрость. У нас в садике манная каша — это горячее мороженое. А сына есть хурму я заставила, сказав, что это еда Человека-паука и от нее прыгучесть повышается. Скакал как коняка.
Меня в дет.саду пару раз пытались заставить есть
😆😆😆
Рвотный рефлекс срабатывал с первой ложки
🤢🤢🤢
Больше не заставляли
🤗🤗🤗
Выпускной в детском саду
«Я прекрасно помню это платье с фотографии. Меня позвала воспитательница и сказала, что мне дано ответственное задание: играть Мальвину. Выступить нам нужно было перед малышами, и я преисполнилась важности. Меня переодели в синее платье, распустили косу, расчесали, на голове завязали бант. Самое забавное, что сейчас я играю в театре».
А что вы помните из своего детского сада?
Комментарии
Ой, у нас в детском саду был вредный мальчик Колька - всех обижал.
А еще на тихом часу одна девочка, Катя, бегала по кррвптям от нянечки, тк не хотела спать
Помню что я, всем завязывала шнурки, и прятала брата и ещё одного мальчика от прививок. Оч не любила садик. Страшно мне там было. Но защищала брата. И помню как перевели в старшую группу в новый садик как я боялась туда идти! Но как зашли а там куча всяких новых интересных игрушек как в сказке! Садик так и назывался "сказка" И все осталась играть. Оч понравилось в новом садике. Жаль что 1 год там были.
Я в детский сад пошла в 5 лет. Как я не хотела туда идти, и, вообще, детский сад не любила - нужно было рано вставать, а я люблю спать, играть и заниматься вместе со всеми, а я с детства ярый индивидуалист, потом есть, а это я в детстве яро не любила, потом спать на неудобной кровати. Короче говоря, сад я не любила всеми фибрами души, и когда нужно было идти в первый класс, то очень этому радовалась, а многие плакали, покидая детсад. В школе мне нравилось гораздо больше, хотя тоже всяких заморочек и неприятностей хватало.