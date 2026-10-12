18 историй о детском садике — с манкой, утренниками и поделками в 11 вечера

В детском саду, в который я ходила, было две воспитательницы - одна добрая, а другая излишне строгая, которая меня есть заставляла, а я в детстве есть, вообще, не любила, особенно, детсадовскую еду. Так вот, когда была строгая воспитательница, то я просила маму заплести мне в косу чёрные банты или сделать хвост с чёрными бантиками, платья надевала тоже или тёмно-синие, коричневые или чёрные. Переубедить меня в этом никто не мог.