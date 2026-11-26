Зимний сад — это не обязательно целая теплица с кучей наворотов. Иногда это просто несколько домашних растений, которые цветут, пока за окном метель и холода, или одна-единственная клубничина, которая выросла зимой. В этой подборке есть и скромные уголки с фикусами, и целый огород с редиской и помидорами.