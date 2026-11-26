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Народное творчество
27.10.2026
Зимний сад — это не обязательно целая теплица с кучей наворотов. Иногда это просто несколько домашних растений, которые цветут, пока за окном метель и холода, или одна-единственная клубничина, которая выросла зимой. В этой подборке есть и скромные уголки с фикусами, и целый огород с редиской и помидорами.
Легче и быстрее всего выращивать редиску и мизуну — листовую капусту, которой не страшны даже небольшие заморозки. А вот перцу дома не понравилось. Она подчеркнула, что растениям должно хватать света. А еще домашний огород — это скорее хобби, и ждать от него большой выгоды не стоит.