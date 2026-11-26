Письма классиков рассказывают о них порой больше, чем все биографии. Читаешь их и в красках представляешь, какими они были. За знакомыми нам со школы фамилиями проступают люди, которые щедро сдабривают свои письма к любимым не только нежностью, но и шутками. К примеру, придумывают женам прозвища вроде «лошадка», «теленочек» и «Кукочка».