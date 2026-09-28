Сосед хоть нормальный был? Не из тех, кто до 3 ночи гоняет шансон на полную громкость и улыбаясь захлопывает у тебя перед носом дверь подъезда, когда ты в зубах прёшь 2 сумки и коробку с хрусталём?
16 историй из отпуска, в которых слышен плеск волн и чувствуется запах горячей кукурузы
Летний отпуск — это всегда не только долгожданный отдых, но и неожиданные встречи, забавные недоразумения и моменты, о которых потом рассказываешь друзьям годами. Одни узнают, что в Египте светлые волосы трогают на удачу, другие неделю гуляют на чужой свадьбе в горах, а третьи с удочкой в руках гоняются по берегу за улетевшими ковриками. Эти мгновения доказывают, что самые счастливые воспоминания рождаются там, где все пошло не по плану.
- Поехала на пирамиды. Муж остался в отеле. Приезжаю обратно и вижу муженька в кафе. Да не одного, а с красавицей брюнеткой! Она нежно держит его руку в своей, а он смотрит на нее и улыбается. Я подлетаю: «Что тут происходит?!» А потом ахаю, ведь муж решил сделать мне подарок. Эта девушка оказалась мастером мехенди, она нанесла на его руку рисунок хной с моим именем. Муж хотел сделать мне сюрприз к ужину, но не успел, пока рисунок сох.
- Подруга поехала в санаторий по путевке за 1000 км от дома. Поселили ее в номер с женщиной из Ставрополя. Та бегала каждый день на дискотеки, познакомилась с мужчиной с Урала. Он пригласил ее на мероприятие в свой санаторий и попросил прийти с подругой, так как сам будет с соседом по комнате. Уговорила. Пошли. Пришли, сели за столик, а там сидит этот парень с Урала с соседом по комнате. А этот сосед оказался соседом моей подруги по дому.
Этот красавец отдыхает на пляже «Стекляшка» во Владивостоке
- Муж на годовщину в Черногории загадочно бросил: «Собирайся, поедем встречать закат». Я надела белое льняное платье с кружевом, соломенную шляпу, помаду цвета спелой вишни. Муженек повез нас на лодке в уединенную бухту, я уже жду ужин при свечах, а этот оболтус достает две удочки. «Помнишь, ты говорила, что ни разу в жизни не ловила рыбу?» Я сначала надулась, а через 20 минут вытащила здоровенного тунца. Вечером нам его пожарили в ресторане, и это был лучший ужин в моей жизни.
Ну я тоже ни разу в жизни не ловила рыбу, не ходила за грибами. И муж об этом знает. И я не горю желанием сидеть с удочкой на берегу или шастать по лесу пятой точкой кверху. Мне это неинтересно. А понаблюдать закат на море - это прям мечта.
- Дело было лет 30 назад. Моя подруга с родителями поехала во Францию. Ее мама была очень красивая блондинка, а папа — сотрудник известной компании за полярным кругом (руководящая должность, северные зарплаты). Гуляют они по Елисейским полям, заходят в какой-то бутик, ее мама разглядывает товар и слышит, как одна из продавщиц другой говорит: «И все-таки француженки красивые!» Мама подруги не стала портить им впечатление и вместе с дочкой молча удалилась из магазина. Зато потом от души посмеялись!
- Во время отдыха в Турции появилась привычка плавать по утрам, часов так в 7-8. И вот однажды плыву я и смотрю — рыбки, песочек, ракушки, все как всегда, но тут я решила посмотреть, что же вокруг меня. Поворачиваю голову и вижу огромную морскую черепаху! Я смотрю на нее, она смотрит на меня. Я была ей абсолютно безразлична, но так быстро я еще никогда не плавала.
Такой вот кусочек янтаря из Балтийского моря
Солнце красно с вечера — моряку бояться нечего, солнце красно поутру — моряку не по нутру©
- Мой друг приехал на море отдыхать. Долго бродил в поисках жилья, ничего ему не нравилось. Тут он увидел симпатичный садик с домом за забором, рядом стоял мужчина. Друг спросил: «Можно у вас поселиться?» Мужчина ответил: «Да, пожалуйста! Там в глубине сада сарайчик. Вот тебе ключи, остаешься один. Я в горы на свадьбу уезжаю». И тут вдруг неожиданно спросил: «Хочешь со мной?» Мой друг ответил согласием, тогда он был тем еще искателем приключений. Подумал, мол, погуляем пару дней и вернемся. В общем, вернулись они через две недели. Моему другу ничего не оставалось, кроме как схватить нераспакованный чемодан и рвануть на вокзал.
- Возили нас встречать рассвет на Ольхоне. Ехали часа полтора на «буханке» по темнотище. Выгрузили, сказали идти «вон туда». А «там» — Байкал, за ним, действительно, разгорается восход. Народ это увидел и побежал на лед. А я стою и думаю: зачем нас сюда везли так долго? Восход над Байкалом можно было посмотреть и из окна отеля. Оборачиваюсь, а там — мама дорогая! Вся скала розовая от лучей! Красота неимоверная, нас к ней и везли. А народ, как я потом понял, ничего этого и не увидел. Все фоткали восход над Байкалом.
- С утра пораньше пошли на пляж. Муж тренировался, а я рассматривала ракушки, выброшенные на песок. Подходит женщина, начинает диалог. Сообщила ей, что я не говорю по-португальски, она перешла на английский. Спросила о моей беременности, погладила животик. Это было так мило! Женщине 71 год, выглядит она ну просто потрясающе! Подошел муж, мы пообщались вместе на смешанном португальском и английском языках. Болтали с час примерно. Прощаясь, она обняла меня и поцеловала в животик. Бразильцы очень простые в таких милых вещах. Они не стесняются, абсолютно открыты, жизнелюбивы и общительны.
Художнице на пляже понадобился лишь бюджетный набор акварели, кисти с водяным резервуаром, вода и два бутерброда с курицей. И такая красота вышла!
- Год 2008-2009. Гран-Канария. Живем в местечке Сан-Агустин, но поехали в Маспаломас. А там куча заведений и зазывалы. На Майорке зазывал тогда не было. Выбрал тактику: «No hablo ingles, no hablo aleman, no hablo espanol» (пер. — «Не говорю на английском, не говорю на немецком, не говорю на испанском»). И это работало. До одной таверны. Там зазывала спросил, мол, какой язык. Я и говорю: «Финландес» (пер. — «финский»). Хотя финский я вообще не знал. И этот парень берет и отодвигает панель с меню на английском, немецком, французском, а там меню на финском, шведском и норвежском. Но мы все равно туда не пошли.
- Как-то были в Египте. Стоим с мужем в магазине, общаемся с продавцом. Тут чувствую, будто муха по мне сзади ползает. Обернулась, а это молодая египтянка меня трогает за волосы. С ней была женщина постарше, она объяснила, что для них такие волосы потрогать «на счастье». Волосы у меня светлые с рыжеватым оттенком, длинные и идеально прямые.
- Отдыхали с подругой на море. Наступил день отъезда. В 10 утра спустились на ресепшен ждать свой автобус. Администратор сказала, что автобус приедет в 11. Ждем в холле. В 11 часов автобуса не было, в 12 тоже. Администратор звонит водителю узнать, где он. Он говорит, что из-за пробок приедет не раньше 14 часов. Ну, ок. Оставили администратору свой номер, чтобы, если вдруг он приедет раньше, она нам позвонила. Сами отправились гулять по территории. Время уже 13:30, а администратор не звонит. Говорю подруге, мол, пошли потихоньку обратно. Заходим в отель, а в холле подозрительно пусто. Подходим к администратору: «Автобус наш казанский не приезжал?» Ответила, что нет. А рядом сидели люди, которые ждали автобус до Нижнего Новгорода, и одна женщина нам выдает: «А казанские уже все уехали минут 40 назад!» Администратор начала извиняться и звонить нашему водителю, мол, возвращайся, не все люди в автобус сели. Но он сказал, что уже не поедет обратно, так как пробки, мол, пусть девушки берут такси и едут сами, а мы их тут дождемся.
Расходы на такси за чей счёт? 🤔
ЗЫ: вот поэтому терпеть не могу групповые трансферты!
Млечный Путь над океаном на Мальдивах
- Как-то в детстве я деловито прогуливался по пляжу между другими отдыхающими, поедая сочный персик. Сок тек по рукам, но жажда приключений отодвигала сей дискомфорт на второй план. Позади следовала мама, присматривая. Я остановился у места, где расположилась компания. Женщины умилились мелкому гостю и спросили, как меня зовут. Я деловито представился полным именем. Они поинтересовались, откуда же я такой важный. Невозмутимо сообщил: «Из Ленинграда». Это вызвало удивление, а мама возмутилась: «Янек, почему из Ленинграда? Мы же из поселка (название)». Я, не колеблясь: «Вы из „поселка“, а я из Ленинграда!» Отдыхающие стали ржать. Почему именно Ленинград? Не знаю! Ведь его переименовали еще до моего рождения! Наверно, что-то в разговорах взрослых или какая-то информация из телека, но в моем мозгу отпечаталось, что Ленинград — лучший город на земле.
- Отдыхали с семьей на море. Жена на надувном матрасе плавает в море, дочь собирает красивые ракушки, а я в сторонке ловлю рыбу. Резкий порыв ветра — и наши коврики-лежаки уже парят над пляжем. И вот картина: мы с дочерью несемся за этими ковриками по пляжу, причем у меня в руках удочка, на которой болтается пойманный бычок, у дочки в руках пакет с ракушками, в воде у берега барахтается жена, пытаясь встать с матраса с криками: «Подождите меня». Поймав эти коврики и прижав их по углам камнями, мы очень долго хохотали, представляя эту сцену со стороны.
- В последний день отпуска в Египте у нас закончилась мелочь в долларах. Так что мы утром оставили нашему «горничному» горсть мелочи в турецких лирах. И что же вы думаете? Наш затейник вместо крокодилов и лебедей подвесил нам при входе обезьяну из полотенец и рулончиков туалетной бумаги!
Когда заканчиваешь неделю правильно
- Дело было в Риме. Стою в районе Колизея, залипаю в телефон и тут рядом останавливается экскурсионная группа. Гид на моем примере начинает в подробностях рассказывать, как выглядит классический итальянец, ну и римлянин в частности. Начала с черт лица и закончила одеждой, причем подробно все так расписала, что я аж заслушался. А затем, подойдя ко мне поближе, бегло заговорила со мной на итальянском. Вы бы видели ее лицо, когда я ответил на ее родном языке, что совсем ничего не понимаю. Говорит, что 30 лет работает экскурсоводом в Италии и впервые ошиблась.
сайт на русском языке, но всё равно мы пишем "на ее родном языке". у меня один вопрос: накуа?
- Уезжали всей семьей в отпуск и толком не успели прибраться: собирались впопыхах, дети разбросали вещи по всему дому. Возвращаемся — а там порядок, все разложено, и на столе открытка: «Спасибо за гостеприимство!» Я молча смотрю на мужа, а он краснеет и смущенно говорит, мол, забыл предупредить, что его троюродная сестра с двумя детьми решила «переждать ремонт» у нас в квартире, пока нас не было.
Наша семья, в целом, любит и привечает гостей, будь то друзья или родственники.
Для нас не проблема, если кто-то останавливается у нас на несколько дней, благо, площадь позволяет.
Но блин, я не могу себе представить ситуацию, когда я или муж "втихую" пустит кого-то пожить у нас, пока мы в отъезде. Такие вещи в семье всегда должны согласовываться, или, как минимум, озвучиваться!
Иначе это "крысятничество" и серьезный звоночек, что в отношениях не все в порядке, один партнёр пренебрегает мнением другого
Отпуск заканчивается, чемоданы разбираются, а истории с отдыха на море остаются с нами навсегда. Каждое такое путешествие доказывает, что самые светлые воспоминания рождаются из простых и нелепых ситуаций, в которых проглядывает искренняя доброта.