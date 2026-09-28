16 историй из отпуска, в которых слышен плеск волн и чувствуется запах горячей кукурузы

Наша семья, в целом, любит и привечает гостей, будь то друзья или родственники.

Для нас не проблема, если кто-то останавливается у нас на несколько дней, благо, площадь позволяет.

Но блин, я не могу себе представить ситуацию, когда я или муж "втихую" пустит кого-то пожить у нас, пока мы в отъезде. Такие вещи в семье всегда должны согласовываться, или, как минимум, озвучиваться!

Иначе это "крысятничество" и серьезный звоночек, что в отношениях не все в порядке, один партнёр пренебрегает мнением другого