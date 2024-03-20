16 загадочных историй, развязка которых даже Шерлока Холмса сбила бы с толку
Чтобы пощекотать себе нервы, мы обычно ходим в кино или парк аттракционов. Но жизнь — еще та проказница. Порой она может подкинуть такие истории, что только и думаешь, как бы теперь пульс успокоить.
- Ночью просыпаюсь. Вижу в темноте — муж лежит, на меня смотрит. Пару мгновений все было нормально, а потом тревога начала накрывать: и смотрит как-то не так, и улыбается жутко. Тут поняла, что пошевелиться не могу. Только потом осознала, что это был сонный паралич. В один момент я смогла зажмуриться, глюк пропал. Муж спокойно храпел с другой стороны кровати. Я вообще к нему спиной лежала (и храп почему-то не слышала). До утра потом в телефоне сидела. © Mr.KoticK / Pikabu
- Когда я был маленьким, наша собака залезала под мамину кровать, и мне приходилось ее вытаскивать. Она была довольно крупная. Как-то раз я почти вытащил собаню из-под кровати, но тут что-то очень быстро затащило ее обратно. Я убегал оттуда дальше, чем видел. © Unknown author / Reddit
- Когда мне было лет пять или около того, мне ставили пломбу и дали наркоз. Посреди процедуры я отвожу взгляд и смотрю в окно. Мимо проходит клоун и машет мне рукой. © Kateharu / Reddit
- Подарили дочери говорящую куклу. Но интерес к ней, как впрочем и ко всем игрушкам, у доченьки скоро угас. Забросила она ее в темный дальний угол. Это была предыстория... А вот сама история. Вечером пьем с мужем на кухне чай при свечах. Дома мы вдвоем. Свет включен только на кухне. И вдруг голос из темноты:
— Здесь есть кто-нибудь? Мне страшно.
Сказать, что мы были в шоке — ничего не сказать! А это была всего лишь кукла, которую дочь просто не выключила. © Tatumama / Pikabu
- Было много работы, я три месяца света белого не видел. Пошел в книжный магазин с сестрой. Она спросила, слышал ли я о «50 оттенках серого». Я не слышал, поэтому взял книжку, чтобы прочесть краткое содержание. И как только я потянулся к ней, из ниоткуда появился парень, выдал: «Не делай этого, дружище», — и ушел. Потом сестра сама рассказала мне о книге. Интересно, он проходил мимо и решил спасти меня? Или это дело его жизни — предупреждать всех, кто попытается притронуться к этой книге? © jake55555 / Reddit
- Возвращался из командировки, меня высадили в безлюдном месте. Жена должна была забрать на авто. Стою и замечаю, что бежит мужик, причем бежит в мою сторону. Уже темнеет, до меня от него где-то 1 км. Сперва не придал этому особого значения, потом стало не по себе, людей-то других нет рядом. Я начал выдвигаться в направлении места, где должна была появиться супруга, и уже через минуту садился на пассажирское сиденье. Когда я обернулся посмотреть на бегуна, он вдруг перешел на шаг. Не знаю, чего он хотел, и знать не хочу. © nupic / Pikabu
- Как-то спал на полу в комнате приятеля. Там был очень высокий потолок, больше 4 метров. Проснулся утром, а рядом валялись разбитые светильники. Ни я, ни друг, ни его родители не слышали, как они падали с потолка. © Kermitsfinger / Reddit
- Еду в машине, играет музыка. Остановился на светофоре и слышу сквозь музыку детский голос. Слов разобрать не могу, это просто лепет. Выключаю музыку, пытаюсь прислушаться, понять, откуда голос — тишина. Включаю музыку, через какое-то время опять лепет слышу. Начинаю переживать за свое здоровье. На стреме доезжаю до нужного места, в голове бардак. Достаю телефон, чтобы позвонить, и вижу, что на нем запущена игра, которая повторяет тонким голосом все, что ты говоришь. Дочь брала телефон поиграть и вернула его, не выйдя из игры. Когда играла музыка, телефон пытался пародировать звучание, чем серьезно подорвал мою уверенность в собственной адекватности. © Machaeon / Pikabu
Обидно, если бегуну была нужна помощь, и он тупо бежал до первого увиденного человека
- Были в гостях у тети, у нее полугодовалая дочка. Мы спокойно общались, но в какой-то момент мама и тетя вдруг замолчали, переглянулись и рванули наверх, в детскую. Малышка как раз в эту минуту перестала дышать. Им удалось восстановить ее дыхание, именно поэтому у меня все еще есть двоюродная сестра. © LozNewman / Reddit
- Слышал скребущийся звук у себя на чердаке как минимум год. Как-то ко мне зашел приятель, мы решили проверить, что там. Поднялись на чердак, и тут во всем доме отрубилось электричество. Испугались и пошли к нему домой. Вернулись на следующий день — электричество уже было. А я больше никогда не слышал, чтобы кто-то скребся на чердаке. © Jimmyjamz44 / Reddit
- Пошла ночью в туалет. Сижу на унитазе, слышу, муж тихонько пробежал на кухню. Причем почему-то на носочках, а шаги делал быстрые-быстрые. Выхожу, свет на кухне не горит. Думаю, чудак-человек, чего он там в темноте делает, точит, наверное, что-то. Ну ладно, иду обратно в кровать. А там муж спит как ни в чем не бывало... © Подслушано / Ideer
- Бабуля рассказывала, что мои прадед и прабабка ненавидели, когда кто-то грязно выражался. И вот как-то я ушиб палец на ноге и выругался. В тот же момент все двери в доме открылись и резко захлопнулись. © VividCash76329 / Reddit
- Из-за работы живу сейчас очень далеко от дома, каждый день разговариваю с родителями по телефону. Вот и сегодня шла с работы, спокойно болтала с мамой. Останавливаюсь у пешеходного перехода, а она вдруг как заорет мне в трубку: «Назад!» Я не знаю, что это было, мама потом тоже не смогла это объяснить, но если бы я не сделала машинально шаг назад, то вылетевший из-за угла мотоциклист проехался бы по мне. © Подслушано / Ideer
- Приехала к нам в гости подруга моей мамы с ребенком на пару дней. Девочке было 5 лет. И вот однажды она у меня спросила: «Как зовут твоих детей?» Я стою в недоумении, ведь мне только 17. Сказала, что деток у меня нет. Девочка спросила: «А что тогда за маленькие мальчики к тебе ночью приходят и разговаривают?» Вторую ночь не сплю. © Подслушано / Ideer
- У моей знакомой есть ручка-талисман. Когда ею писали неверный ответ, она переставала писать. Так знакомая удачно сдавала экзамены в школе и институте. И черт ее дернул принести эту ручку на регистрацию своего брака. И конечно, когда надо было расписаться, ручка решила, что не надо. Брак заключили, а через три месяца муж начал издеваться над женой. Когда подписывали документы о разводе и разделе имущества, ручка не заела ни разу. © Подслушано / Ideer
- Ехала на работу, в метро стало плохо. Люди помогли, вывели на свежий воздух. Меня тошнило. Возле метро есть кабинки биотуалетов, меня ведут туда, кто-то платит, кто-то вытаскивает салфетки. А бабулька-работник туалета взяла меня за подбородок, подняла мое лицо к себе и сказала: «Кто у нас тут? Мальчик! Поздравляю, мамочка, у вас будет мальчик!» На тот момент я даже не знала, что беременна! Жаль, что убрали биотуалеты, не удалось навестить ту бабулю. Сын у меня родился. © Подслушано / Ideer
Если вам хватило историй, которым сложно найти объяснение, то держите подборку обычных житейских ситуаций, к которым жизнь людей вообще не готовила.
Комментарии
Как в анекдоте: "Завел себе кота, чтобы списывать на него все странные звуки. Когда на кухне что-то прошуршало, а потом упало, мы с котом испуганно переглянулись."
Красивые истории, жаль что многие пи... враньё. А так хочется прикоснуться к чему-то сверхъестественному.
Про 50 оттенков смешно).
Я скептик, но пару историй похожих на мистику (или совпадение) есть.
Одно время ходила на массаж слепых. Очень нравилось). И массажистка после сеанса какие-то практики бесконтактные надо мной проводила. Руками плохую энергетику из головы очищала. Попробовала первый раз по фану, плюс массажистка очень классная, и мы подружились, ну и интересно. После сеанса голова была легкая и пропадала тревожность и всякие депрессняшки. Массажистка меня часто троллила, мол. Я Веном, и чего только в моей дурной головушке нет).
Однажды делала практику, и надо мной взорвалась лампочка. Мы поржали, но она сказала, что чет плохое и большое вытащила из меня.
Я решила, что Венома и вытащила 😁
Скорее всего совпадение. Но от этих практик реально был ощутимая польза. Это состояние легкости длилось много дней подряд.
Ну и массажистка очень Крутая, медицинское образование есть, очень много помогает детям с ДЦП и вообще невероятная девчонка. И слепота ее не останавливает