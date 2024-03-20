16 загадочных историй, развязка которых даже Шерлока Холмса сбила бы с толку

Про 50 оттенков смешно).

Я скептик, но пару историй похожих на мистику (или совпадение) есть.

Одно время ходила на массаж слепых. Очень нравилось). И массажистка после сеанса какие-то практики бесконтактные надо мной проводила. Руками плохую энергетику из головы очищала. Попробовала первый раз по фану, плюс массажистка очень классная, и мы подружились, ну и интересно. После сеанса голова была легкая и пропадала тревожность и всякие депрессняшки. Массажистка меня часто троллила, мол. Я Веном, и чего только в моей дурной головушке нет).

Однажды делала практику, и надо мной взорвалась лампочка. Мы поржали, но она сказала, что чет плохое и большое вытащила из меня.

Я решила, что Венома и вытащила 😁

Скорее всего совпадение. Но от этих практик реально был ощутимая польза. Это состояние легкости длилось много дней подряд.

Ну и массажистка очень Крутая, медицинское образование есть, очень много помогает детям с ДЦП и вообще невероятная девчонка. И слепота ее не останавливает