17 мам, которые придумали такой гениальный способ решения детских проблем, что хочется аплодировать
Мамам приходится быть одновременно педагогами, психологами и фокусниками. Иногда именно их находчивость помогает решить детскую проблему — найти способ его успокоить, уложить спать или даже победить «плюшничество». Эта подборка — яркое доказательство того, что смекалка мамочек способна двигать горы и вдохновлять даже опытных родителей.
- Во время нытья я спрашиваю: «А теперь моя очередь поплакать?» — и это сбивает моего сына с толку. Он улыбается и говорит: «Да», и я устраиваю настоящую драму, несколько секунд театрально рыдаю, потом вытираю слезы и говорю: «Теперь твоя очередь». Он берет «ход». Потом снова я. И так по кругу. © Cakehead89 / Reddit
- Я мама, которая категорически против «старых» методов воспитания. Поэтому для своего ребенка выбираю другие способы. Один из них: когда сын шалит или начинает проказничать, я не кричу, не наказываю «по классике». У нас теперь такой метод: если есть силы на ерунду, найдутся и на зарядку. Приседания, отжимания, планка — по ситуации. Он уже понял логику: раз дурью маешься, будь добр, подкачайся. И дисциплина есть, и польза для тела. И мне спокойно, и он в тонусе. С тем, как он косячит, думаю через пару лет, есть все шансы на Олимпиаду поехать. © Мамдаринка / VK
- Дочка была жуткой барахольщицей — много сокровищ, по типу ракушек, камушков, старых журналов, всяких брелочков, шнурочков, коробочек и прочего. Но вот ей исполнилось 14 лет, и все эти сокровища уже не могли помещаться в ее комнате, и все чаще замечались спрятанными в общих комнатах. Посоветовала мне подруга почитать книгу Кондо Мари «Магическая уборка». Слушайте, прочитали ее вместе с дочкой за три дня — так вовлекает, вдохновляет, и заставляет полюбить минимализм. А также осознать то, что в нашей жизни хватает ненужных вещей, которые захламляют наше пространство и мешают сосредоточиться на главном. Дочка после этого почти неделю выбирала все ненужное и избавлялась от него. Мало того — даже я пересмотрела свою комнату и поняла, что у меня хоть и не так много, но тоже присутствует ненужное всякое. © Мамдаринка / VK
- Если моя малышка начинает сильно капризничать или плакать, я начинаю нарочно называть цвета неправильно: синие яблоки, розовые бананы, фиолетовые собаки и так далее. Она не может удержаться, чтобы не сказать: «Нет, мама!» — а потом мы обе начинаем смеяться, потому что все превращается в веселую игру. © HornetJumpy5430 / Reddit
- Когда ребенок сильно плакал без особого повода, я начала превращаться в «монстра нытья»: махать руками, издавать звуки, как у Чубакки. В итоге малыш начинает смеяться и напрочь забывает, из‑за чего вообще злился. А вчера, например, это было из‑за того, что полотенце не так вытерло ему руки. © Obvious-Inspector58 / Reddit
- Два моих любимых приема. Я сказала своему ребенку, что у меня аллергия на нытье, и каждый раз, когда он начинал ныть, я начинала чихать (а я умею очень правдоподобно притворяться). Он всегда сразу прекращал и начинал извиняться!
Иногда, когда я пыталась вывести ребенка из дома, и уже начинала нервничать и кричать, я начинала говорить на манер пиратов, чтобы сменить настроение и вернуться к своему любимому — спокойному и веселому — стилю воспитания. Когда я просто кричала, ничего хорошего не выходило. © Merry_Pippins / Reddit
- Я горжусь тем, что я научила свою шестилетнюю дочь заботиться о личной гигиене с помощью мультфильма «Шрек». Мы с ней пару раз его посмотрели, ей он очень понравился, но она немного боялась самого огра. Мы еще потом поговорили, что если не стричь ногти, не мыться, не чистить уши и зубы, то можно превратиться в такого же зеленого монстра. Теперь она с удовольствием следит за гигиеной, потому что не хочет, чтобы из ее ушей доставали свечи, и чтобы зеркало лопалось от ее зубов. А еще говорят, что мультфильмы не бывают полезными! © Мамдаринка / VK
- Моя шестилетка никак не хотела засыпать. Каждый раз она то хочет попить, то потом болтает, то хочет в туалет, то вспомнила, что не рассказала нечто важное связанное со школой. И вся вот эта мелочь занимает около часа. Месяц назад стала замечать, что она засыпает почти моментально от звука дождя. Купила ей ночник, который еще и звуки природы издает. И что вы думаете? Теперь ложиться спать наше любимое дело! Мы с мужем нарадоваться не можем, она даже стала сама себе его включать, и когда я прихожу, чтобы уложить ее, она уже спит. © Мамдаринка / VK
- Когда моя дочь была малышкой, и она начинала сильно капризничать, я наклонялась к ней и начинала шептать. Конечно, сначала она не слышала, но как только замечала — сразу замирала. Ведь нужно же перестать реветь, чтобы понять, о чем это мама шепчет. Как только она прекращала все вопли и визг, я уже могла обычным голосом перевести ее внимание на что-то другое. © Yeah_Im_Gonna_Pass / Reddit
- Я вожу с собой машинку для мыльных пузерей на батарейках, и когда мой малыш начинает капризничать в автокресле, я просто пускаю ему пару пузырей на заднее сиденье — и он тут же счастлив до потолка! © princesscorgi2 / Reddit
- Мои дети уже подросли. Установка популярного у молодежи месседжера и создание семейного чата стали настоящим прорывом. Мы туда выкладываем домашние задания и объявления (например, «ужин готов!»), а также меню на неделю, расписание и так далее. Больше не нужно орать по всему дому, чтобы что-то донести до детей. Кроме того, мои дети отлично реагируют на дедлайны. Вместо того чтобы говорить: «Иди и помой посуду прямо сейчас», мы говорим: «Посуду нужно вымыть до 16:00» — заранее, чтобы у них была свобода спланировать свой день. © WinchesterFan1980 / Reddit
- Столкнулась с тем, что мои дети (мальчик и девочка 8 и 7 лет соответственно) крайне неохотно идут спать, ибо хотят до победного смотреть мультики. Обмолвилась об этой причине я случайно в присутствии своей 15-летней племяшки. На что она что-то быстро погуглила в телефоне и вдруг выдала: «Вечером, когда они вновь скажут, что не пойдут спать, включи им какой-то их любимый мультик на иностранном языке и скажи, что они устали и потому ничего не понимают, а утром потом включи на родном». Я зависла. Минут на 5. А потом как прозрела. Это же гениально! И реально помогло! Рекомендую! © Мамдаринка / VK
- Раньше сын ворочался и не мог долго уснуть, и все порывался то водички попить, то телевизор с папой посмотреть, то на кухню зайти посмотреть — как там дела без него. И как-то я ему начала включать аудиокниги. Когда ходил в садик — начинали со сказок. Когда в школу пошел, начала ему уже школьную программу включать. Потом сыну это вошло в привычку, и он уже сам начал слушать аудиокниги ко сну. В итоге уже в пятый класс пошел, а перед тем как уснуть слушает литературу из программы восьмого класса. Хорошо он это дело схватил — по литературе одни пятерки. © Мамдаринка / VK
- Я создаю особую атмосферу за столом. У нас есть меню, как в закусочной — для больших завтраков по выходным. На ужин мы всегда зажигаем свечу, выключаем свет и включаем лоуфай-джаз или музыку из итальянских кафе. Моей дочке очень нравится «накрывать ресторан», и в итоге мы действительно садимся и едим всей семьей — без телевизора и телефонов. © triangles13 / Reddit
- Утром, во сколько бы ни встала, выходим из дома все равно поздно и, в детский сад с сыном приходится бегом бежать. Трехлетние дети, да еще и с вредным характером не любят ходить быстро, особенно, рано утром, поэтому придумала с ним игру: начинаем издалека — как кошечка крадется за мышкой? Он показывает. Как кошечка прыгает, чтобы поймать мышку? Показывает. А как мышка убегает? Сын бежит. А как кошечка ее догоняет? После кошечки можем показать, как бежит тигр, летит орел или воробей. Так и ходим быстро и весело. Правда, вчера, уже возле сада мне выдал: «А давай покажу, как стоит дерево?» © Мамдаринка / VK
- Впервые за 30 лет жизни я встретил девушку, которую по праву готов лично наградить медалью «Лучшая мать года». Дело было в маршрутке. На руках у девушки ребенок лет четырех, напротив них женщина в белых брюках. Мальчишка невольно мотыляет ногами, на замечание мамы задает вполне логичный вопрос: «А если я испачкаю тетю, то что?» Но вот такой ответ, как дала эта мама, я слышал впервые и готов был аплодировать: «Миша, если ты испачкаешь брюки, то нам придется денежки, отложенные тебе на сладости, отдать этой женщине на стирку». Это же верх адекватности — мамы, берите на заметку. © Карамель / VK
- Мне было лет 5-6, и мы с мамой гуляли по ярмарке. Мне бросился в глаза огромный плюшевый мишка. Чтобы его получить, нужно было сбить банки шариками. Мама показала чудеса меткости, но две банки совсем не хотели падать — явно были приклеены, чтобы не дать людям приз. И тут мама сделает ход конем — снимает сапог и кидает прямо в одну из этих банок, и та снова устояла. Ошарашенный владелец был вынужден замять конфликт и отдать медведя.
