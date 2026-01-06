Не соглашусь, извините, но нет. Да можно найти точки соприкосновения и пообщаться и с более старшим и с младшим поколением, но нет..
13 ироничных комиксов о том, как иначе мы смотрим на жизнь после 40 лет
Каждый возраст прекрасен по-своему, и 40+ в том числе. Это время, когда комфортные кроссовки, здоровый сон и рутина радуют больше, чем тусовки и острые ощущения, а в сумочке всегда найдется все необходимое на любой случай жизни. Мы подготовили серию добрых и метких комиксов о том, как полярны наши приоритеты в 20 и в 40 лет.
В статье используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
С возрастом с радостью принимаешь то, что предлагают, и не отнекиваешься, ведь знаешь — все предложенное пригодится сразу после того, как откажешься
В юности в спортзал ходят только отъявленные фанаты здорового образа жизни. А с возрастом мы начинаем уделять разумным физнагрузкам гораздо больше времени
В 40+ понимаешь, что и 5, и 10, и даже 15 лет разницы между мужем и женой — ерунда. Главное — любовь и уважение
Круто, когда с детьми можно обсудить не только последнюю серию мультика, но и свои любимые фильмы и книги, да и просто поговорить о жизни. Но и это тоже ближе к 40
Мне кажется "Ма" на первом фото старше, чем на втором. Тут она выглядит как его однокурсница, просто нерасчёсанная
Зато с опытом приходит способность расставлять границы в общении с коллегами. И если хочется оградить себя от чужого любопытства, можно смело это делать
Отношение ко вторым половинкам тоже становится более спокойным, потому что с вероятностью в 90% можешь предугадать, в чем дело
Отношение к браку в 20 лет и в 40 лет тоже абсолютно разное. Наряжаться в 40 лет в белое и играть шикарную свадьбу уже кажется лишним
Здоровье, правда, уже обычно не позволяет танцевать всю ночь напролет. Спать хочется больше, чем веселиться до упаду. Но заботиться о себе — это нормально и правильно
Многие любят осуждать молодежь за откровенные наряды или слишком вызывающий вид. Когда тебе за 40, вряд ли кто-то осмелится критиковать твой вкус
"А че, троих родила, может уже и пофорсить, скоро ж в клуб пенсионерок вступит, вместе с нами на лавочке тусить будет, и цистит сказочкой покажется"
Раньше в сумке был целый ассортимент из магазина косметики, а теперь там все, кроме нее. И бахилы, и салфетки, а иногда и отвертка
Плоскогубцы! Незаменимая вещь. А отвёртку часто можно хорошей металлической пилкой заменить))))
Многие женщины с годами прекрасно прокачивают свою могучесть. Если в 20 они еще многого не умеют, то к 40 могут и картину повесить, и кран поменять
А вы заметили, что сейчас в 40 лет найти работу, пожалуй, проще, чем в 20? И не только из-за хорошего стажа. Ведь тот, кто справился с ролью мамы, справится с чем угодно
Романтические мечты о принце с годами приобретают более реальные черты. И вдруг понимаешь, что принц-то вообще не такой, какого мы рисовали себе в юности
