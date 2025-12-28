15 комиксов о том, что когда-то было у всех, а теперь стоит целое состояние

Знали бы 20 лет назад, что бабушкин интерьер и привычка хранить вещи десятилетиями станут главным трендом года. Сегодня мы платим бешеные деньги за то, что раньше считалось само собой разумеющимся. Вот 15 комиксов о вещах, которые прошли путь от обыденности до «дорогого винтажа», вызывая у нас легкую улыбку и вздох: «Эх, было же время!»
Тогда ретро‑фотоаппарат был просто игрушкой, а теперь за такую пленочную камеру дают целое состояние
Чайный гриб когда-то стоял на каждом подоконнике. Теперь это комбуча в банке с яркой этикеткой
Техника была проще — и служила дольше. Сейчас все умное, но ломается сразу как заканчивается гарантия.
Раньше это были рисунки на асфальте, а теперь почти такие же творения иногда становятся частью выставок
Бабушка часами сидела с вязанием, а мы только хмурились: «Опять носки?» А теперь смотрим на ценник в магазине и вспоминаем: а ведь не ценили, а это было даром