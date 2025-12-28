15 комиксов о том, что когда-то было у всех, а теперь стоит целое состояние

Знали бы 20 лет назад, что бабушкин интерьер и привычка хранить вещи десятилетиями станут главным трендом года. Сегодня мы платим бешеные деньги за то, что раньше считалось само собой разумеющимся. Вот 15 комиксов о вещах, которые прошли путь от обыденности до «дорогого винтажа», вызывая у нас легкую улыбку и вздох: «Эх, было же время!»

Тогда ретро‑фотоаппарат был просто игрушкой, а теперь за такую пленочную камеру дают целое состояние

Чайный гриб когда-то стоял на каждом подоконнике. Теперь это комбуча в банке с яркой этикеткой

Техника была проще — и служила дольше. Сейчас все умное, но ломается сразу как заканчивается гарантия.

Раньше это были рисунки на асфальте, а теперь почти такие же творения иногда становятся частью выставок

Бабушка часами сидела с вязанием, а мы только хмурились: «Опять носки?» А теперь смотрим на ценник в магазине и вспоминаем: а ведь не ценили, а это было даром

Мебель делали из натурального дерева — на века. А мы выбираем между фанерой и ценником, от которого зашатается даже шкаф

Раньше письма писали от руки и отправляли по почте. Теперь такое письмо — почти реликвия, и получить его — целое событие

Авоська была в каждом доме. Теперь это модный аксессуар от какого-нибудь экологичного бренда

Семейное фото было событием. Теперь щелкаем все подряд, но собрать всех вместе можно разве что на фотосессию

Мамы и бабушки вязали свитера и никого это не удивляло. Теперь вязаные вещи это хендмейд и шик

У многих были дачи или родня в деревне — свежие продукты не считались чем-то особенным. А с нас за огурчик с экофермы просят как за деликатес

Шить умели почти все. Теперь индивидуальный пошив — редкость и удел дизайнеров

Танцевать учились прямо на танцплощадках. Теперь, чтобы блеснуть, отправляемся на мастер-классы

Раньше готовили по одному проверенному рецепту. А теперь ищем идеальный среди тысяч