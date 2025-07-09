15 комиксов, объясняющих, почему родительство сейчас и тогда — две разные вселенные

Помните, как раньше растили детей? А теперь оглянитесь вокруг. Кажется, это совсем другой мир! Вот и мы так подумали и попробовали отразить это в комиксах, которые наглядно показывают, как с годами изменился подход к воспитанию малышни и подростков. Приготовьтесь улыбнуться и, возможно, немного поностальгировать.

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1. Многие бабули раньше не упускали случая «поучить» молодую маму, а в наши дни бывает и по-другому

2. В детстве мы не хотели заходить домой, а подрастающее поколение еще попробуй выгнать на улицу

3. Как же скучно было тащиться следом за мамой, которая должна обойти все магазины, чтобы купить продукты. А сейчас, кажется, этой проблемы практически не существует

4. Ну что, прошло время, когда бабушка была хранителем кулинарных рецептов? Сейчас дети сами могут дать ей полезный совет

5. Вот как объяснить нынешнему поколению, что мы обводили карандашом мультики в газетной телепрограмме, а потом боялись пропустить заветное время?

6. Кажется, многие современные родители определились, кто им дороже — посторонние люди со своим мнением или собственный расстроенный ребенок

7. Торт, вазочка с конфетами и компания друзей — вот и весь день рождения в нашем детстве. А сейчас родители готовы выложить кругленькую сумму на крутой праздник

Конфуз 3 минуты назад Ага. Закатывать прием для годовалого "ради него", хотя только для почесывания своего самолюбия. - - Ответить

8. В детстве многие из нас старались не жаловаться на разбитые коленки, зато нынешним детям достается не в пример больше сочувствия

9. Как было раньше? Сказал: «Мама!» — и молодец. Собрал пирамидку — вообще гений. А сейчас родители иногда перегибают палку со всевозможными развивашками

Jul 42 минуты назад Бассейн и коврик - это перегибать палку? Я понимаю, если уже в один год учить китайскому языку. - - Ответить

10. Внезапно оказалось, что не всякая еда полезна, а на грядке не каждая соринка — витаминка

11. Наши родители всегда были на стороне учителей. Возможно, именно поэтому мы теперь не торопимся ругать своих детей и стараемся выслушать обе стороны

12. Годы назад посиделки дома с друзьями были привычным делом, а сейчас подросткам проще собраться компанией где-нибудь в торговом центре

13. Пожалуй, наши мамы и бабушки меньше переживали бы за детей, если бы у них были современные телефоны и приложения с геолокацией

14. Не важно, что грустных событий в жизни будет еще немало. Подросток переживает это впервые. Современные родители знают, как важна поддержка в такие моменты

15. Иногда кажется, что лет 20 назад ребенку было проще притащить домой бездомного котенка или щенка

Мы ни в коем случае не хотели бы критиковать наших родителей, которые с любовью растили нас в реалиях своего времени. На долю современных мам и пап тоже приходится множество вызовов — попробуйте, например, отправить погулять на улицу залипшее в телефоне чадо. Понятно, что нашим детям тоже найдется, что рассказать своему психологу, но мы верим, что делаем все возможное для того, чтобы они выросли достойными людьми.