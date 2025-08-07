20+ комиксов о разнице поколений, которые поймут и бабушка, и внучка

У каждого поколения — свои герои, свои привычки и свои странности. Но если присмотреться, становится ясно: все это не мешает нам понимать друг друга. Особенно когда можно просто вместе посмеяться — например, над этими комиксами.

Когда чего-то не хватало, выручали соседи. А теперь на помощь приходит экспресс-доставка

И раньше, и сейчас старшие волнуются, чтобы молодежь не сидела без дела

Покупка одежды стала проще и комфортнее

Meg 18 часов назад Слишком радостное лицо у ребёнка на первой картинке. Штаны то может действительно нравятся но мерить на газетке или картонке никогда не было приятным. Хотя возможно ребёнок сильно радуется что примерка закончилась - - Ответить

Забота о пушистых друзьях не вышла из моды — просто теперь котика можно найти не только во дворе, но и в соцсетях

Кинотеатры уступили пальму первенства стримингам. И как же сложно стало выбрать фильм на вечер!

Meg 18 часов назад Оо отсылки к оригинальным "друзьям" и "звездным войнам" прям порадовали - - Ответить

В любую эпоху дети ищут, чем впечатлить друзей — только способы меняются

Многочасовые разговоры с подружками стали выглядеть совсем иначе

Записочки сменились мессенджерами, но школьные секреты все те же

Вся музыка мира теперь у тебя в кармане, но трек под настроение можно искать часами

Времена меняются, а таксисты — нет

Любовь девчонок к бойз-бэндам вечна, но сейчас на пике группы из Южной Кореи

Почти никто больше не приходит в гости без приглашения, даже родственники

Meg 18 часов назад Моя бабушка очень радуется новым технологиям и новой этике, говорит что теперь намного удобнее когда соседка звонит и спрашивает дома ли бабушка и можно ли к ней зайти, а то соседка пару раз не дозвонилась в дверь пока бабушка была на базаре или в душе - - Ответить

Школьная форма больше не обязательна, но дети все равно стремятся носить одинаковые вещи

Meg 17 часов назад Че то вспомнилась история, с школой где была очень строгая форма. Я живу в казахстане но при этом я рыжая, пришлось некоторым учителям объяснять что я не крашусь а действительно родилась такой. (причем родилась не в ирландии😅)

(В моем классе было не очень много людей с таким ярким цветом волос, все натуральные брюнеты, русые один блондин и шатены) - - Ответить

Кажется, что люди стали больше заботиться об экологии. Но так ли это на самом деле?

Meg 17 часов назад В 90 (в сша точно) предлагали использовать пластик что бы спасти деревья от вырубки а сейчас призывают использовать бумажные приборы и пакеты что бы спасти от загрязнения. Всем миром ждем когда изобретут биоразлагаемые возобновляемые ресурсы для всего 🥲 - - Ответить

Раньше к детским дворовым развлечениям относились куда проще

Даже на праздник все чаще готовят более здоровую еду и не накрывают так, чтобы стол ломился

В тренде совсем иные профессии, чем было раньше

Вредина 18 часов назад При этом обществу все равно нужны врачи и пожарные, а не блогеры и коучи. - - Ответить

Поводов выходить из дома становится все меньше

Бабули освоили современные технологии, но к добру ли это?

Meg 17 часов назад К добру. Развлекайтесь ставками какую открытку бабуля пришлет сегодня поздравит с днем дня или с днем пня)) - - Ответить

Раньше в конце учебного года устраивали просто чаепития в классе, а теперь — полноценные праздники