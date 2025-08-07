20+ комиксов о разнице поколений, которые поймут и бабушка, и внучка
У каждого поколения — свои герои, свои привычки и свои странности. Но если присмотреться, становится ясно: все это не мешает нам понимать друг друга. Особенно когда можно просто вместе посмеяться — например, над этими комиксами.
Когда чего-то не хватало, выручали соседи. А теперь на помощь приходит экспресс-доставка
И раньше, и сейчас старшие волнуются, чтобы молодежь не сидела без дела
Покупка одежды стала проще и комфортнее
Слишком радостное лицо у ребёнка на первой картинке. Штаны то может действительно нравятся но мерить на газетке или картонке никогда не было приятным. Хотя возможно ребёнок сильно радуется что примерка закончилась
Забота о пушистых друзьях не вышла из моды — просто теперь котика можно найти не только во дворе, но и в соцсетях
Кинотеатры уступили пальму первенства стримингам. И как же сложно стало выбрать фильм на вечер!
В любую эпоху дети ищут, чем впечатлить друзей — только способы меняются
Многочасовые разговоры с подружками стали выглядеть совсем иначе
Записочки сменились мессенджерами, но школьные секреты все те же
Вся музыка мира теперь у тебя в кармане, но трек под настроение можно искать часами
Времена меняются, а таксисты — нет
Любовь девчонок к бойз-бэндам вечна, но сейчас на пике группы из Южной Кореи
Почти никто больше не приходит в гости без приглашения, даже родственники
Моя бабушка очень радуется новым технологиям и новой этике, говорит что теперь намного удобнее когда соседка звонит и спрашивает дома ли бабушка и можно ли к ней зайти, а то соседка пару раз не дозвонилась в дверь пока бабушка была на базаре или в душе
Школьная форма больше не обязательна, но дети все равно стремятся носить одинаковые вещи
Че то вспомнилась история, с школой где была очень строгая форма. Я живу в казахстане но при этом я рыжая, пришлось некоторым учителям объяснять что я не крашусь а действительно родилась такой. (причем родилась не в ирландии😅)
(В моем классе было не очень много людей с таким ярким цветом волос, все натуральные брюнеты, русые один блондин и шатены)
Кажется, что люди стали больше заботиться об экологии. Но так ли это на самом деле?
В 90 (в сша точно) предлагали использовать пластик что бы спасти деревья от вырубки а сейчас призывают использовать бумажные приборы и пакеты что бы спасти от загрязнения. Всем миром ждем когда изобретут биоразлагаемые возобновляемые ресурсы для всего 🥲
Раньше к детским дворовым развлечениям относились куда проще
Даже на праздник все чаще готовят более здоровую еду и не накрывают так, чтобы стол ломился
В тренде совсем иные профессии, чем было раньше
При этом обществу все равно нужны врачи и пожарные, а не блогеры и коучи.
Поводов выходить из дома становится все меньше
Бабули освоили современные технологии, но к добру ли это?
К добру. Развлекайтесь ставками какую открытку бабуля пришлет сегодня поздравит с днем дня или с днем пня))
Раньше в конце учебного года устраивали просто чаепития в классе, а теперь — полноценные праздники
Теперь рецептом можно поделиться не только с подружкой, а поведать его на весь интернет
Прошлое не вернешь, но можно к нему ненадолго вернуться — через фото, истории и смех. Вот еще немного таких мгновений:
