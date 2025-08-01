16 фото, на которых бабушки и дедушки еще молоды, а нас еще и в проекте нет

Старые фотографии хранят в себе целые эпохи. На них — наши бабушки и дедушки в молодости: стильные, живые, настоящие. И хоть нас тогда и в помине не было, разглядывать эти снимки — как заглянуть в чужую, но удивительно близкую жизнь.
«Моя бабуля в 1970-х годах» «Это фото бабули в 1940-х, где-то примерно 80 лет назад. Сегодня ей исполнилось 99 лет» «На фото моя бабушка в 1950-х» «В 2018 году бабушка с дедушкой отметили годовщину — 70 лет вместе. А вот их свадебное фото в 1948 году» «Это мои дедушка с бабушкой в день свадьбы и 60 лет спустя. Вот такая длинная история любви. Дедушка умер недавно» «Моя бабуля со своей машиной в 1978 году» «Прабабушка супруги в 1940-х» «Бабушка и дедушка, 1955 год» «Мой дедушка в 1958 году» «Фото, сделанное в день бабулиной свадьбы в 1957 году» «Моя бабушка, 1950-е годы» «Моя бабушка в 1950 году» «Вот так дедушка выглядел в свои 25 лет, на втором фото ему уже 94» «Слева направо: моя бабуля в 1968, мама в 1995 и я в 2024» «Мои бабушка с дедушкой в Польше, 1970 год, и они же сейчас»
Фотографии конечно прекрасны, НО! На них явно иностранные граждане, поэтому не очень интересно...
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