16 фото, на которых бабушки и дедушки еще молоды, а нас еще и в проекте нет

Ностальгия
1 час назад

Старые фотографии хранят в себе целые эпохи. На них — наши бабушки и дедушки в молодости: стильные, живые, настоящие. И хоть нас тогда и в помине не было, разглядывать эти снимки — как заглянуть в чужую, но удивительно близкую жизнь.

«Моя бабуля в 1970-х годах»

  • Мы поняли, что твоя бабушка была одной из самых красивых женщин на планете. © realbonito24 / Reddit

«Это фото бабули в 1940-х, где-то примерно 80 лет назад. Сегодня ей исполнилось 99 лет»

  • Передайте бабушке, что какой-то незнакомец в интернете считает ее привлекательной леди! © deezbeezneez / Reddit

«На фото моя бабушка в 1950-х»

«В 2018 году бабушка с дедушкой отметили годовщину — 70 лет вместе. А вот их свадебное фото в 1948 году»

«Моя бабушка в 50-х»

  • Не поймите меня неправильно, но ваша бабуля была опасной штучкой! © Unknown author / Reddit

«Это мои дедушка с бабушкой в день свадьбы и 60 лет спустя. Вот такая длинная история любви. Дедушка умер недавно»

«Моя бабуля со своей машиной в 1978 году»

«Прабабушка супруги в 1940-х»

  • Если твоя жена получила хотя бы долю ее харизмы, тебе крупно повезло! © NUMBERS2357 / Reddit

«Бабушка и дедушка, 1955 год»

«Мой дедушка в 1958 году»

«Фото, сделанное в день бабулиной свадьбы в 1957 году»

«Моя бабушка, 1950-е годы»

«Моя бабушка в 1950 году»

«Вот так дедушка выглядел в свои 25 лет, на втором фото ему уже 94»

«Слева направо: моя бабуля в 1968, мама в 1995 и я в 2024»

«Мои бабушка с дедушкой в Польше, 1970 год, и они же сейчас»

Фото на превью Particular-Mix-2205 / Reddit

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