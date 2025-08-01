16 фото, на которых бабушки и дедушки еще молоды, а нас еще и в проекте нет

Старые фотографии хранят в себе целые эпохи. На них — наши бабушки и дедушки в молодости: стильные, живые, настоящие. И хоть нас тогда и в помине не было, разглядывать эти снимки — как заглянуть в чужую, но удивительно близкую жизнь.