20+ историй о вахтерах и консьержах, с которыми в подъезде никогда не бывает скучно

Не зря говорят, что хороший дом начинается с консьержа. На этих людях держится весь подъезд. Если на посту дежурит тетя Света, то мимо нее не проскочит ни одна мышь, а тем более чужак. Они знают всех соседей, их друзей, питомцев и даже дальних родственников. Они делятся новостями, следят за чистотой подъезда и готовы всегда прийти на помощь. В их каморках кипит жизнь, и без них наши дома стали бы совсем другими.