20+ историй о вахтерах и консьержах, с которыми в подъезде никогда не бывает скучно
Истории
16.10.2026
Не зря говорят, что хороший дом начинается с консьержа. На этих людях держится весь подъезд. Если на посту дежурит тетя Света, то мимо нее не проскочит ни одна мышь, а тем более чужак. Они знают всех соседей, их друзей, питомцев и даже дальних родственников. Они делятся новостями, следят за чистотой подъезда и готовы всегда прийти на помощь. В их каморках кипит жизнь, и без них наши дома стали бы совсем другими.
- Наш завод открыл филиал в другой области, а нашу бригаду отправили туда налаживать производство. Приезжаем — все по последнему слову техники: электронные пропуска, повсюду камеры и все такое. А на проходной стопка журналов лежит. Вахтерша говорит, что надо везде расписаться и отметить, когда мы пришли и ушли. Спрашиваем: «А электронные пропуска нам тогда зачем»? Она радостно отвечает: «Ой, кстати, о пропусках. На выходе вы их сдаете. Мы их складываем в деревянную коробочку и запечатываем. А уже утром коробочку вскрываем, вы забираете пропуска и дальше идете работать». Ну мы и спросили, мол, кто же придумал такую систему. А вахтерша с умилением так отвечает: «Наш начальник охраны».
Такой вот пушистый помощник у консьержа. Работает за еду и ласку. Этот милаха поднимает настроение всем жильцам
- Снимаю одну и ту же квартиру уже как 3 года. И каждый раз при виде меня консьержки начинают хихикать. Ну я подумал, мол, нравлюсь им, и хихикал в ответ. А сегодня, когда проходил мимо консьержки, она засмеялась и сказала: «Ты, видимо, единственный в подъезде, кто до сих пор не знает, что в лифте стоят камеры». Я покраснел. Есть у меня привычка корчить всякие рожи зеркалу в лифте.
- Когда мне было лет 6-7, мы с друзьями застряли в лифте. Дом в 22 этажа, но застряли мы на уровне первого этажа: двери не открывались, но старушка-вахтер с нами могла переговариваться сквозь закрытые двери. За нами долго никто не приезжал, и тогда старушка попыталась нас успокоить и сказала правду: «Детки, вы только не переживайте, вас обязательно достанут. Просто лифтеры, которых мы вызвали, сами застряли в лифте в девятиэтажке напротив».
- Думала, что рамка металлоискателя, которая у нас на входе, совсем не работает. А тут утром прохожу через нее — пищит. Я удивилась, а бабушка-вахтерша укоризненным голосом объясняет: «Это потому, что вы без бахил»
oksana_ra_svet
Вот такой комендант работал у автора поста в кинологическом институте
Кинологических институтов нет. Есть факультет кинологии в академиях МЧС, МВД и ФТС, а также в аграрных колледжах. А комендант видно что ответственный)
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- Мне было 19 лет, когда я стала ответственной сразу за три общежития. В одном из них работала вахтерша: высокая, с черным каре, лет под 50 ей было. Девчонки на нее жаловались, мол, она не всех парней к ним пускает, а к 11 вечера всех выпроваживала. Девчата на нее обижались: у них же любовь. Попросили помочь. Я стала присматриваться и вскоре поняла, по какому принципу женщина отбирала посетителей. Она не пускала только женатых. На входе полагалось показывать паспорт. Ну я и поняла, что вахтерша по-своему оберегала девочек от тех, с кем счастливой жизни не построить. Никто ее не просил, а она переживала.
Ирина Землянская / Dzen
- Бабуля рассказала, как в молодости они с подругами искали в центре города, где бы перекусить. На улице холод, ветер, и тут одна вспоминает: «В Эрмитаже же есть буфет». Вся компания направилась туда. Подруги остались у входа, а бабушка, как самая маленькая из них, подошла к вахтершам и спрашивает: «Тетеньки, извините, а буфет открыт?» Ей отвечают, что уже поздно и он закрыт. Бабушка поворачивается к девчонкам и на весь вестибюль кричит: «Буфет закрыт. А что тут еще делать? Пошли отсюда». Думаю, вахтерши до конца смены вспоминали выражение «Что тут еще делать?!»
- Своим замужеством я отчасти обязана консьержке. Мы с дочкой тогда переехали в наш новый дом в Ивантеевке — папа купил для нас квартиру. У меня было много ухажеров, но они нашу консьержку не устраивали. Она мне все твердила: «Анечка, ну не ваш это уровень. Вы же такая замечательная. Вам бы в другом месте поискать». В общем, уже 13 лет я замужем за американцем, врачом-кардиохирургом. И все у нас отлично. До сих пор вспоминаю ту женщину с благодарностью. Она ведь была права.
А тут у нас подъезд образцового содержания. Ни одна мышь не проскочит мимо этого котика
- Отмечала я день рождения на работе. Притащила две огромные сумки с разными тортиками и салатиками. А предприятие у нас закрытое: на входе проверяют пропуск, могут попросить показать сумку. По-разному бывает. И вот иду я со своими баулами, а охранник даже не смотрит в мою сторону. Сама подхожу и спрашиваю:
— Сумки показывать?
— Нет, не надо.
Я удивилась: то они все под микроскопом рассматривают, а тут никакого интереса. А охранник невозмутимо говорит:
— А чего смотреть-то? После того как я женился, я не удивлюсь, если это ваша косметичка.
- Возвращаюсь с дачи, везу ведро яблок. Строгая консьержка баба Валя перехватывает меня у лифта и шепчет: «Стой, у тебя там двое мужиков в грязных сапогах орудуют! Затащили мешки, заперлись и гремят!» Я крадусь к двери, распахиваю, а там свекр с моим братом-студентом. Эти помощнички скатались в деревню к свекрови, привезли на зиму тяжеленные мешки с картошкой и соленьями. Грязные сапоги бросили в коридоре, а сами уже вовсю мыли полы, чтобы не получить нагоняй.
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- А вот у нас в подъезде две вахтерши. Одна тихая: пришла на смену, посидела, вечером ушла. Вторая живет прямо в нашем доме и каждое утро в шесть выходит гулять с собакой. Женщина она очень вежливая и здоровается буквально с каждым. Даже с теми, кто идет с другой стороны дома. Ровно в шесть утра под окнами разносится бодрое: «Здравствуйте. Как у вас дела?» Теперь летом мы заранее выясняем, кто завтра дежурит. От этого зависит главное — оставлять на ночь окна открытыми или закрыть.
Очень странные правила на посту у охранника
- Приехала вечерком в гости к подруге. Зашла в дом, присела рядом с вахтершей на стульчик, жду подругу. Разговорились, и такая приятная женщина оказалась. Успели обсудить и Стаса Пьеху, и Эдиту, а потом выяснилось, что вообще не туда пришла. Подруга живет в 22-м доме, а я зашла в 24-й. Адрес я перепутала, но зато давно ни с кем так интересно не болтала.
juliajuliaa17
- Утром спускаюсь в лифте с соседом. На первом этаже консьержка говорит: «Завтра горячей воды не будет» Сосед тут же выдает: «А мы подготовились — полную ванну горячей воды набрали. На неделю хватит». Она соглашается: «Вот и правильно, молодцы». И уже себе под нос добавляет: «Надо бы и остальных предупредить».
- Наша консьержка, кажется, успевает все. Примет посылку, если нас дома нет, уберет в подъезде, польет цветы, а к праздникам еще и все украсит. Посторонних не пропустит, объяснит, почему лифт не работает, поможет разобраться с соседями в духе: «Кто там вчера сверлил? Передайте, чтобы больше так не делал». А когда мы уезжали на неделю, даже морскую свинку ей оставили. Очень круто, когда у тебя такая консьержка.
Когда ты маленький, но очень грозный охранник. Кот следит за порядком на автомойке
- Когда въехали в новую квартиру, там уже работали две консьержки — застройщик их нанял. Дежурили они посменно: записывали курьеров, мыли полы и лифты. Одна даже обустроила клумбу у дома. А вот в домовом чате сразу же начали возмущаться, мол, слишком дорого сразу двух содержать. Недовольных становилось все больше, и на собрании решили отказаться от их услуг. Теперь в подъезде грязь, почтовые ящики завалены рекламой. Клумба у подъезда превратилась в газон, на который некоторые еще и машины ставят. Даже те, кто больше всего возмущался, передумали. Надеюсь, что на следующем собрании решат их вернуть.
- Захожу в подъезд, а там какая-то женщина разговаривает с консьержкой. Прохожу мимо и слышу: «Ой, какая красивая девушка идет». А консьержка ей в ответ: «А она всегда у нас красивая». И это не первый раз.
my_reeea
- Съездила в гости к подруге, которая недавно переехала в новостройку. На территорию заехали на машине, так что на вход я даже внимания не обратила. А на следующий день вышла с территории пешком. Так вот, выйти я не смогла, пока не ответила, откуда я, из какой квартиры и что там делала. Расспрашивали так подробно, что мне уже стало не по себе. Больше не хочу туда возвращаться.
Когда ты охраняешь очень важное заведение и ждешь людей, которые соизволят впустить тебя и вкусно накормить
- Уехала на отработку в другой город и поселилась в общежитии колледжа. Студентов было немного, поэтому два этажа сдавали молодым специалистам вроде меня. Порядки там были строгие: гостей провожать до семи вечера, а войти можно было только до одиннадцати. И была у нас вахтерша — добрейшей души человек. Всегда выслушает, подскажет, поможет. За студентами следила по всем правилам, а к нам относилась с пониманием. Достаточно было просто предупредить, что задержишься, и она пускала нас хоть в два ночи, хоть в пять утра. Все ее любили. А потом ее уволили. Сказали, мол, она слишком добрая и отзывчивая, а таким людям на этой должности места нет.
- Снимаем квартиру в доме с прекрасным консьержем Виктором. И вот как-то потерял ключи в метро, а другой комплект оставили дома. А дверь у нас дорогая, надежная. Пришлось мастера вызывать. Хозяева живут далеко, но тут на помощь пришел наш консьерж. Он подтвердил, что мы тут живем. А еще Витя всегда привозит нам из деревни огурцы и помидоры.
А вот еще несколько интересных и забавных подборок, которые поднимут вам настроение:
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