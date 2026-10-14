Продавец, наверное, сейчас кусает локти. Продал сумку по цене сумки, а внутри был целый антикварный магазин🤣
17 находок в секонд-хендах и барахолках, которые принесли в дом радость
Находки в секонд-хендах и на барахолках частенько становятся самыми любимыми вещами в доме. И еще они запросто могут удивить своего нового владельца. К примеру, купишь светильник, который отлично вписывается в твой интерьер, а потом окажется, что он фирменный и в обычных магазинах стоит в разы дороже.
Девушка купила сумочку, а внутри ее ждал сюрприз — настоящая капсула времени в виде старинной косметики
- Как же это здорово! Великолепная сумочка, а сюрприз внутри еще более восхитительный. Вы счастливица. © walkthelayne / Reddit
- У моей мамы была точно такая же красная сумочка. Мне нравилось наблюдать, как она крутила ее, чтобы развлечь меня, четырехлетнюю девочку. Обожаю эту сумку за это воспоминание. © Appropriate_Cut9003 / Reddit
- Вот это тебе повезло так повезло! © walkthelayne / Reddit
Автор этого фото нашла практически новый кошачий домик, который очень понравился ее 16-летней кошке Эсмеральде
Домик отлично встал у балконной двери, так что кошка проводит много времени на солнце, чем очень довольна.
- Это один из самых красивых и эстетически привлекательных комплексов для кошек, что я когда-либо видела! Те, что мне попадались в секонд-хендах даже близко не такие симпатичные. Эсмеральда выглядит очень счастливой. © Reddit
А здесь перед нами целая галерея на кухонной стене. Ее совсем недавно завершили с помощью двух медных форм для выпечки
- Какая милота! Мне очень нравится ваша стена и этот контраст с растениями! © spookysn / Reddit
- Какое потрясающее уютное место, мне очень нравится! © groovyusername / Reddit
- Какая винтажная прелесть! Особенно мне нравится эта банка из-под растворимого кофе. Все так здорово и интересно. © thewinberry713 / Reddit
Девушка зашла в секонд-хенд, увидела эту тумбу и сразу же побежала ее покупать
Люблю деревянные комоды.. И сундуки люблю.. Эх, королевство маловато, развернуться негде ©
В магазине ее назвали «тумбой под телевизор» и оценили всего в $ 20. А ведь это мебель середины века, дизайн, который очень ценится. Кто-то даже предположил, что это дорогостоящий датский комод.
- Да за такую цену я бы его и на спине понесла, если бы пришлось. © Brooklynnbarr / Reddit
- Самое сложное — сохранять невозмутимое выражение лица, когда знаешь, что покупаешь товар по невероятно низкой цене. © JazzFan1998 / Reddit
- Если кто не понял, это датский комод, чья стоимость может варьироваться от $ 1000 до $ 5000. © Lost_Elk929 / Reddit
Кому-то посчастливилось найти лампу в форме тукана. Согласитесь, к данному интерьеру она очень подходит
Яркой стены не хватает... Например, салатового цвета))) а так в духе того времени)))
Вот такое кресло для отдыха купили в секонд-хенде за $ 45. Оно замшевое и очень удобное
- Красный цвет кресла на фоне желтой стены меня просто завораживает. © Dismal-Afternoon2552 / Reddit
- Обожаю его! © LaManteca76 / Reddit
Автор фото пишет, что нашел самые милые тарелки, которые когда-либо были созданы. Он заплатил $ 5 за две штуки
Классные. Такие от 1000 руб штука в Küchenland. Всегда хочу купить, но сильно душит жаба
- Какие дружелюбные и жизнерадостные тарелки! © Row_North18 / Reddit
- Какие очаровательные! Купила бы их не раздумывая. © theshiniestmuskrat / Reddit
- Я бы тоже немедленно забрала их домой. Какая прелесть! © drclairefraser / Reddit
Девушка написала, что ее редко привлекает антиквариат. Но ей показалось, что это кресло-качалка за $ 5 идеально вписывается по размерам и стилю в ее мансарду
- Судя по фото, обе кошки одобряют это кресло. Это говорит о том, что вы сделали правильный выбор. Кресло очень красивое и идеально подходит вашему пространству. © betharooo / Reddit
- Кресло потрясающее! Мне нравится, что антикварный предмет соседствует с современным. Отличный стилистический прием. © Equivalent-Signal-48 / Reddit
Этот кулон купили в комиссионном магазине всего за $ 5. Оказалось, что это изделие из индейской керамики, оправленной в серебро
- Какое сокровище! © Interesting_Yak8052 / Reddit
- Как здорово, это такая старая вещь! Потрясающе. © OldWalrus2355 / Reddit
- Потрясающе! Когда вы его отполируете, будет выглядеть даже еще лучше. © jellybeanunicorn / Reddit
Всего за $ 12 девушка купила оригинальную картину маслом Освальдо Монкайо в потрясающей раме
- Да за одну только раму можно было столько отдать. $ 12 за настоящую картину маслом? Это просто невероятно! Я в восторге от насыщенных глубоких цветов. © itsswhitneywhspr / Reddit
- Ух ты, отличная находка! © WorldWideDarts / Reddit
Этот винтажный японский чайный сервиз был куплен в комиссионке всего за $ 2
- А у вас глаз наметан! В антикварных магазинах такой стоит в разы дороже! © itsswhitneywhspr / Reddit
- Очень красивый сервиз, но, наверное, это не винтаж. © No-Bluejay5250 / Reddit
В местном комиссионном магазине девушка купила за $ 3 стул в бутылке. Она сообщила, что он впечатлил ее гораздо больше классических парусников в бутылке
- Это действительно крутая находка! У меня тоже есть стул в бутылке, кто ж знал, что существуют еще такие же. © AmbitiousPlantain209 / Reddit
- Я только что нашел такой же стул у продавца народного искусства в интернете. Там он продается за $ 195. © jaxinslacks / Reddit
Автор фото пишет, что просто обожает эти винтажные крючки в виде кошек для стены
Еще оказалось, что и занавеска для душа была куплена в комиссионке и является одной из самых любимых находок. Благодаря ей зеленая плитка в ванной выглядит намного симпатичнее. В комментариях под фото люди похвалили выбор и крючков, и занавески.
Вот такую «дверную арфу» — небольшой самозвучащий музыкальный инструмент, который вешают на дверь, купила девушка в секонд-хенде
Вещь прикольная, но будет просто брякать, на мой взгляд ..🤔 или это за место звонка. Подёргал струны - дверь и открылась 🤔
Она пишет, что это классная находка, и она всегда мечтала найти нечто подобное. Люди в комментариях тоже были очарованы арфой.
- Она возвращает меня в прошлое. Я открываю бабушкину дверь и слышу эту приятную мелодию. Спасибо за улыбку! © dpqt1 / Reddit
- Ух ты, у моей бабушки такая висела на дверце холодильника. Буду теперь искать что-то подобное в комиссионке. © thyfe / Reddit
Девушка увидела в секонд-хенде этот принт и подумала, что это просто репродукция
Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что это оригинал — лист был вырван из книги, напечатанной примерно в 1843 году. Новая владелица пишет, что для нее найти нечто подобное — это просто потрясающая удача. Она чувствует себя так, будто настоящее сокровище нашла.
Эта скамейка ручной работы досталась новым хозяевам всего за $ 20
Они смахнули с нее пыль, обработали и теперь не могут на нее налюбоваться.
- Потрясающая находка! Она великолепна. © GettingOnMinervas / Reddit
- Отличные детали на ножках! Вы хорошо обработали скамейку. © SuperShine7751 / Reddit
Девушка нашла эту лампу в секонд-хенде и вставила в нее новую лампочку Эдисона
- Насколько же лучше смотрится с новой лампочкой! © Reddit
- Это как раз то, что нужно этому малышу! Идеально. © UsernameUnattainable / Reddit
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