17 находок в секонд-хендах и барахолках, которые принесли в дом радость

Находки в секонд-хендах и на барахолках частенько становятся самыми любимыми вещами в доме. И еще они запросто могут удивить своего нового владельца. К примеру, купишь светильник, который отлично вписывается в твой интерьер, а потом окажется, что он фирменный и в обычных магазинах стоит в разы дороже.

Девушка купила сумочку, а внутри ее ждал сюрприз — настоящая капсула времени в виде старинной косметики

© Reddit Natalia Russell только что Продавец, наверное, сейчас кусает локти. Продал сумку по цене сумки, а внутри был целый антикварный магазин🤣 Ответить

Автор этого фото нашла практически новый кошачий домик, который очень понравился ее 16-летней кошке Эсмеральде

Домик отлично встал у балконной двери, так что кошка проводит много времени на солнце, чем очень довольна. Это один из самых красивых и эстетически привлекательных комплексов для кошек, что я когда-либо видела! Те, что мне попадались в секонд-хендах даже близко не такие симпатичные. Эсмеральда выглядит очень счастливой. © Reddit

А здесь перед нами целая галерея на кухонной стене. Ее совсем недавно завершили с помощью двух медных форм для выпечки

Девушка зашла в секонд-хенд, увидела эту тумбу и сразу же побежала ее покупать

В магазине ее назвали «тумбой под телевизор» и оценили всего в $ 20. А ведь это мебель середины века, дизайн, который очень ценится. Кто-то даже предположил, что это дорогостоящий датский комод. Да за такую цену я бы его и на спине понесла, если бы пришлось. © Brooklynnbarr / Reddit

Самое сложное — сохранять невозмутимое выражение лица, когда знаешь, что покупаешь товар по невероятно низкой цене. © JazzFan1998 / Reddit

Если кто не понял, это датский комод, чья стоимость может варьироваться от $ 1000 до $ 5000. © Lost_Elk929 / Reddit Mike только что Эта мебель сделана из дерева, а не из опилок. Ответить

Кому-то посчастливилось найти лампу в форме тукана. Согласитесь, к данному интерьеру она очень подходит

Вот такое кресло для отдыха купили в секонд-хенде за $ 45. Оно замшевое и очень удобное

Автор фото пишет, что нашел самые милые тарелки, которые когда-либо были созданы. Он заплатил $ 5 за две штуки

Девушка написала, что ее редко привлекает антиквариат. Но ей показалось, что это кресло-качалка за $ 5 идеально вписывается по размерам и стилю в ее мансарду

Судя по фото, обе кошки одобряют это кресло. Это говорит о том, что вы сделали правильный выбор. Кресло очень красивое и идеально подходит вашему пространству. © betharooo / Reddit

Кресло потрясающее! Мне нравится, что антикварный предмет соседствует с современным. Отличный стилистический прием. © Equivalent-Signal-48 / Reddit

Этот кулон купили в комиссионном магазине всего за $ 5. Оказалось, что это изделие из индейской керамики, оправленной в серебро

Всего за $ 12 девушка купила оригинальную картину маслом Освальдо Монкайо в потрясающей раме

Этот винтажный японский чайный сервиз был куплен в комиссионке всего за $ 2

А у вас глаз наметан! В антикварных магазинах такой стоит в разы дороже! © itsswhitneywhspr / Reddit

Очень красивый сервиз, но, наверное, это не винтаж. © No-Bluejay5250 / Reddit

В местном комиссионном магазине девушка купила за $ 3 стул в бутылке. Она сообщила, что он впечатлил ее гораздо больше классических парусников в бутылке

Это действительно крутая находка! У меня тоже есть стул в бутылке, кто ж знал, что существуют еще такие же. © AmbitiousPlantain209 / Reddit

Я только что нашел такой же стул у продавца народного искусства в интернете. Там он продается за $ 195. © jaxinslacks / Reddit

Автор фото пишет, что просто обожает эти винтажные крючки в виде кошек для стены

Еще оказалось, что и занавеска для душа была куплена в комиссионке и является одной из самых любимых находок. Благодаря ей зеленая плитка в ванной выглядит намного симпатичнее. В комментариях под фото люди похвалили выбор и крючков, и занавески.

Вот такую «дверную арфу» — небольшой самозвучащий музыкальный инструмент, который вешают на дверь, купила девушка в секонд-хенде

Она пишет, что это классная находка, и она всегда мечтала найти нечто подобное. Люди в комментариях тоже были очарованы арфой. Она возвращает меня в прошлое. Я открываю бабушкину дверь и слышу эту приятную мелодию. Спасибо за улыбку! © dpqt1 / Reddit

Ух ты, у моей бабушки такая висела на дверце холодильника. Буду теперь искать что-то подобное в комиссионке. © thyfe / Reddit

Девушка увидела в секонд-хенде этот принт и подумала, что это просто репродукция

Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что это оригинал — лист был вырван из книги, напечатанной примерно в 1843 году. Новая владелица пишет, что для нее найти нечто подобное — это просто потрясающая удача. Она чувствует себя так, будто настоящее сокровище нашла.

Эта скамейка ручной работы досталась новым хозяевам всего за $ 20

Они смахнули с нее пыль, обработали и теперь не могут на нее налюбоваться. Потрясающая находка! Она великолепна. © GettingOnMinervas / Reddit

Отличные детали на ножках! Вы хорошо обработали скамейку. © SuperShine7751 / Reddit

Девушка нашла эту лампу в секонд-хенде и вставила в нее новую лампочку Эдисона

Насколько же лучше смотрится с новой лампочкой! © Reddit

Это как раз то, что нужно этому малышу! Идеально. © UsernameUnattainable / Reddit