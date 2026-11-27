Совершенно удивительно, как на такое согласились. Отравились бы дети этими пельменями, отвечала бы школа.
17 историй из столовых, которые пахнут наваристым борщом и компотом из сухофруктов
Компот в граненом стакане, пюрешка с котлеткой, запах булочек с корицей — все это неизменные атрибуты столовых. Заходишь туда быстренько пообедать, но, переступая порог этого заведения общепита, на некоторое время зависаешь, так как не можешь не перекинуться парой слов с душевными поварами и милыми раздатчицами, обслуживающими своих гостей с любовью.
- Учился в школе в 2000-х. Вчетвером с друзьями по пути в школу брали килограмм пельменей и отдавали поварам в столовой. Мы не отличались примерным поведением, но нас любили. Так вот, стоит очередь в основном за булочками с чаем. Булки, кстати, были превосходные. За нами преподаватели стоят, они тоже там питались, но за отдельным столом. Мы берем свои пельмени, а преподаватели спрашивают, мол, почем порция? На раздаче говорят, что это только для ребят.
- Ездили с детьми на экскурсию в Екатерининский дворец в город Пушкин. Нагулялись. Зашли в столовую. Каждому заказали первое, второе и компот с десертом. Нам там такие порции дали, что даже мой муж второе не доел! Борщ принесли чуть ли не в тазике, а котлета была огромной. И все было очень вкусно! Остатки взяли с собой в контейнерах. Много где были, много столовых посетили, но та запомнилась больше всего.
Столовая вахтовиков за Полярным кругом
- Мама работала поваром в школьной столовой. В первом классе я привел весь класс в столовую и сказал, чтобы мама дала каждому по котлете с хлебом. Вечером мне разъяснили, что так больше не надо делать.
- Дама в столовой громко возмущалась, что салат «Мимоза» с горбушей на витрине выглядит неэстетично. Раздатчица, милая женщина с ямочками на щеках, молча слушала, а потом взяла этот салат и одним движением руки изящно воткнула в него веточку кудрявой петрушки. Потом с интонацией экскурсовода произнесла: «Брать будете или выставка окончена?» Дама так опешила, что купила сразу две порции.
- Дочь только поступила в институт в другом городе. Навыков ведения хозяйства ноль, в том числе и готовки. И вот зашла она в студенческую столовую, а там котлеты с картофельным пюре! И так захотелось ребенку котлетки с пюрешечкой, что простояла она немалую очередь. Заказала. Тетенька на раздаче положила ей в тарелку, потом тяжело вздохнула и положила добавку пюре! Повидала, знать, немало первокурсников, тоскующих по домашней еде.
Я некоторое время, уже будучи взрослой, после универа, жила в нескольких тысячах км от родителей. Они приезжали ко мне, я к ним летала, но все равно это нечасто происходило. Готовила редко, сама себе не хочу. И всегда понимала, что я уже, видимо, очень сильно соскучилась по маме, когда в кафе-ресторанах на обед начинала заказывать супы, особенно, борщ)) Просто я супы не ем практически никогда, не люблю. А тут, видимо, ассоциация была, борщ - мама - детство)))
Благо, теперь родители живут в одном городе со мной, переехали, и я могу ездить к ним, если хочу - хоть борща, хоть «на ручки»)
Обед за 106 рублей. Нет, это не фантастика, а всего лишь заводская столовая
В это время столовая на работе:
200-250 второе,
70-90 суп
100-120салат
50 пирожок
Ну хоть хлеб бесплатный)
20-30 компот
- Захожу сегодня в столовую и прошу дать мне творожную запеканку. Продавщица спрашивает:
— Вам со сметаной или со сгущенкой?
Я говорю:
— И то и то.
— Так нельзя, — говорит она. — Либо сметана, либо сгущенка.
Я снова прошу добавить все. В общем, после нескольких попыток я все равно свое получил, но это было непросто.
Вот тут звучит странно эта история. А в источнике написано, что соусы платные, поэтому проблем продать оба не было никаких.
- Мой сын-шестиклассник вдруг перестал просить деньги на обед. Я забеспокоилась, обедает ли он вообще. На большой перемене заглянула в школьную столовую. Смотрю: мой Тема сидит в центре стола, а вокруг него толпятся дети с пирожками в руках. Оказалось, он решает им задачки по математике — по одной булочке с повидлом за пример.
- Училище. Более 40 лет назад. Готовили в столовой не очень, но пекли очень вкусные блины. Берешь блин, посыпанный сахаром, заворачиваешь в него (та-дам!) котлету и с аппетитом уплетаешь. Нам в юности казалось, что это невероятно вкусно. А когда я пошла работать, у нас не было своей столовой, а приезжал выездной буфет из одной кафешки. Там были не только булочки и творог, но и горячие блюда, у нас в столовой мармит стоял. Вот где готовили так готовили! Лучше, чем любом ресторане.
Так выглядит трапеза металлурга
Скромно даже. Суп без курицы. На второе одна куриная ножка....
У нас так даже менеджеры на обед едят. А у них физ нагрузки никакой
- Когда старший сын был маленьким, мы с ним ездили отдыхать на юг. Денег было немного, поэтому брали одну порцию обеда на двоих, но нам хватало. А на десерт сын обожал блинчики с джемом! Так вот девочки на раздаче всегда клали ему к этим блинчикам бесплатную порцию сметаны. Через 10 лет после того отдыха мы приехали с сыном в тот же городок. И на улице, довольно далеко от той столовой, встретили девушку-кассира, которая не считала нам в чеке сметану. Это было ощущение встречи с родным человеком. Алла, мы Вас помним!
- Есть у нас в университете одна милая пара, о которой ходят легенды! Они познакомились на первом курсе в столовой, когда она сидела грустная за домашней работой и не могла решить ее. Он подошел к ней с пиццей из буфета, покормил и помог решить задачи. С тех пор они олицетворяют настоящую любовь для всех студентов. Сейчас эта парочка оканчивает магистратуру, поэтому изредка их еще можно встретить в столовой, где он кормит ее и помогает решать задачи.
Это обед из китайской студенческой столовой. Суп с говяжьими фрикадельками и рис за 14 юаней (190 рублей)
- Люблю винегрет. Брал его в столовке ежедневно. Больше всего я люблю его с майонезом, а столовский винегрет у нас заправляли маслом. Так вот, каждый раз, беря свой винегрет, я просил женщину с раздачи бросить в него чайную ложку майонеза. Женщине нужно было идти с моей салатницей на кухню и возвращаться. Очень скоро среди гвардии винегретов стала появляться моя личная порция с майонезом сверху.
- Был у меня одногруппник в ПТУ. Назовем его Саня. Когда мы шли на обед, то он всегда здоровался с сотрудниками столовой, говорил спасибо и даже, когда сдавал посуду, говорил на сдаче: «Спасибо! Было очень вкусно». Так вот, через некоторое время мы стали замечать, что наши и Санина порции отличаются. То у него три кусочка хлеба, то у него суп чуть ли не до краев налит, то гуляша ему положили чуть ли не в два раза больше. Бывало, что он из гарнира откапывал вторую котлетку. Потом мы с ним работали на заводе. Вместе ходили в заводскую столовую. Иногда в столовке заводчане ворчали на поваров, что обед вышел неудачным. А Саня не изменился: поздоровается, пошутит, поблагодарит и скажет, что было очень вкусно. И тут я тоже заметил, что порции у него были больше, чем у остальных.
Это обед столичного налогового инспектора. В 305 рублей вошли винегрет, суп-пюре из курицы, куриная котлета с гречкой и сливовый напиток
- Работал на вахте. В столовой было стандартное меню: суп, макароны, чай или кофе. А у меня вечно пюрешка с жареным яйцом и котлетой. Все косились на меня в непонимании. Просто работница столовой ко мне особенным образом относилась: я ей с катера вещи помог донести, даже не подозревая, кто она вообще такая. В общем, и плюсик к карме заработал, и пюрешку.
- Нам в младшей школе на обед иногда давали сладкую булочку с куском колбасы. И, да, колбасу клали прямо сверху на сахарную посыпку горячей булочки. Ничего не имею против булочек и колбасы, но их все же стоило на два подноса разносить.
- Когда я работал в одном радиотехническом институте, мы постоянно бегали в местную столовую. Как и во многих подобных местах, у нас были сезонные блюда. С наступлением тепла появилась окрошка! Выбор был невелик, я часто ее заказывал. Через месяц на кассе у меня просто уточняли, буду ли я сегодня окрошку. Но самое интересное началось с наступлением осени. В один из дней, как обычно, пошли с коллегами отобедать, а сезонное меню превратилось из «летнего» во вполне себе «осеннее» с борщом и гороховым супом. Иду с подносом вдоль витрины, набираю салатики и прочее. И тут замечаю, что за стойкой стоит одинокая тарелка с очень знакомым содержимым! Два месяца для меня готовили отдельную порцию окрошки в отдельной тарелке! Я просто подходил к кассе, говорил: «Завтра, пожалуйста, окрошки!» И на следующий день вся столовая подозрительно на меня смотрит, а некоторые даже пытаются заказать. Но это была только моя порция!
Обед из французской столовой колледжа
Вот вроде креветки положили, а есть нечего(
Ну чем на обед наестся?
Сытного гарнира нет, вместо креветок лучше бы суп или салат положили
- У мужа, когда он учился в школе, папа часто ездил в командировки, а мама работала на заводе сутки через трое. Когда папы не было дома, а мама была на работе, ему всегда оставляли деньги на обед в столовой для себя и младшего брата. Когда мы впервые поехали к его родителям, он первым делом повел меня в столовую и заказал обоим котлету с пюре. Он успел окончить институт в другом городе, так что лет прошло прилично, но тетенька на раздаче его узнала. Обрадовалась и положила вместо одного кусочка соленого огурчика по два со словами: «Как ты любишь!» Спросила, как дела у брата, мамы и папы. Просто котлета, а сколько эмоций!
- Трудовик каждый раз говорил поварихе: «Галочка, ты сегодня как с открытки», и получал зажаристую котлету с подливой. Я решил, что это пароль, подошел и выдал ту же фразу. Повариха покраснела и положила мне как обычно. А потом взяла и крикнула на всю столовую: «Пал Палыч, ваши уроки обаяния пошли в народ! Скоро мне вместо котлет открытки раздавать придется».
Пареньку сначала надо повысить свой статус. Если это школа или училище, - выбиваться в завучи. И придумать свой "подкат" , типа, Галочка, даже не знаю, мы приходим сюда, чтобы пообедать или лишний раз полюбоваться Вашей неземной красотой 😄
Приходишь в столовую за пюрешкой с котлеткой, а уносишь оттуда еще и хорошее настроение. И в итоге понимаешь, что секрет вкусного обеда вовсе не в изощренных рецептах, а в любви, которой повара в столовых щедро приправляют свои блюда.
Комментарии
11 лет назад работала в небольшом городке. Рядом с работой - маленькое кафе, где буквально 3 горячих, 3 салата, напитки. По большей части там сотрудники питались, служба в органах, куда-то дальше не всегда получалось ехать обедать. И вот там было просто, но всегда очень качественно, потому что кафе, конечно, не рисковало)))
Обедали всегда с подругой, брали по куриной отбивной и по салату, у каждой свой, разные предпочтения. И пила подруга всегда кофе, а я сок апельсиновый.
Поработала полгода и уволилась. Через 10 месяцев прилетела в отпуск и жила у подруги. Прибежала как-то вместе с ней обедать у работы))) заходим, собираемся заказывать еду, а мне сразу женщина, которая там всем заведовала: «Отбивную, оливье и апельсиновый сок. Я всё помню») Так тепло от этого было)