11 лет назад работала в небольшом городке. Рядом с работой - маленькое кафе, где буквально 3 горячих, 3 салата, напитки. По большей части там сотрудники питались, служба в органах, куда-то дальше не всегда получалось ехать обедать. И вот там было просто, но всегда очень качественно, потому что кафе, конечно, не рисковало)))

Обедали всегда с подругой, брали по куриной отбивной и по салату, у каждой свой, разные предпочтения. И пила подруга всегда кофе, а я сок апельсиновый.

Поработала полгода и уволилась. Через 10 месяцев прилетела в отпуск и жила у подруги. Прибежала как-то вместе с ней обедать у работы))) заходим, собираемся заказывать еду, а мне сразу женщина, которая там всем заведовала: «Отбивную, оливье и апельсиновый сок. Я всё помню») Так тепло от этого было)