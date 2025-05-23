Мы и съели всю пачку, а потом он просто встал и ушел. Так и не поняла, что это было. А что там понимать? Пришёл му..ак, поел, ушёл
10+ историй, которые могли приключиться только в столовых
Порой в столовых можно не только поесть, но и попасть в историю, которая запомнится на всю жизнь. Это случилось и со многими пользователями сети, которые щедро поделились случаями, произошедшими с ними в столовых.
- Купила в студенческой столовой пачку печенья и чай. Ко мне подсел парень, взял печенье и начал есть. Я удивилась и взяла другую. Он посмотрел на меня, взял еще одну и начал есть. Взял третью, четвертую, пятую. Мы и съели всю пачку, а потом он просто встал и ушел. Так и не поняла, что это было. © Карамель / VK
- В рабочей столовке взял цветную капусту и котлету, сел за стол. Заходит беременная девушка, ей на раздаче говорят: «Капусту не бери, она уже плохая». И тут я с полным ртом этой капусты поворачиваюсь и спрашиваю: «А котлеты как?» — «Сынок, котлеты хорошие, кушай». С тех пор прошло 15 лет, работаю я там же, но еду беру из дома. Потеряли они клиента. © dima**0063 / Pikabu
«Делюсь с вами заводской кормежкой»
- Мне было лет 11. Мы с родителями улетели отдыхать на море. Все включено, шведский стол, мечта! Все было бы классно, если бы по прилете домой меня не положили в больницу. И вот больничный завтрак, пациенты собрались в столовой. Принесли кашу, все ждут повариху. Я захожу и не пойму, почему это все стоят. Спокойненько подошла и начала класть себе сама. Ох, и влетело мне от этой поварихи! Кто же знал, что в больнице не шведский стол. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Был случай на работе. Женщина в столовой подавилась косточкой от рыбы. Вызвали скорую, ее увезли. Все обошлось, она уже через несколько дней вышла на работу. Тут ее вызвала начальница. Как оказалось, женщина, давясь костью, должна была подняться на третий этаж (столовая на первом) и спросить разрешения уехать. © Подслушано / Ideer
- Сижу в столовой, трапезничаю. Вижу, как один парнишка уронил чистую ложку на пол, а потом зачем-то поднял и положил ее на чистый верхний поднос. Я бы на его месте не стал трогать или отнес бы в окно с грязной посудой. Через некоторое время в столовую зашел мужик и взял этот поднос с ранее упавшей ложкой. Предупредил его, что на подносе лежит ложка, поднятая с пола. Он поблагодарил и положил эту ложку в коробку с чистыми приборами. © ProtivSpama / Pikabu
«Обед обошелся в 0 рублей. Все до 270 оплачивает завод, цех до 370. Но даже на 270 очень тяжело набрать, обычно беру еще что-то домой»
Какая красота эти заводские столовые! Раз в жизни была, помню до сих пор - настолько шокировала разница в ценах
- Дело было, когда я училась в начальной школе. В столовой действовало правило, что за ее пределы с едой выходить нельзя, даже с выпечкой. Меня это возмущало: кашу-то я съем за столом, а вот булочку хотелось бы до другой переменки сохранить. Тогда я придумала нечто: булочку засовывала целиком в рот! Она даже стенок горла касалась, занимая всю полость рта. С каменным лицом выходила из столовой мимо дежурных. С усилием доставала ее, бережно заворачивала в салфетку, и вот он — мой второй завтрак. © Подслушано / Ideer
- Работаем на предприятии. В столовке можно брать только одну порцию, но один мужик все время брал две. Говорил: «Дайте мне и Гарику». Повар, наконец, спросила, кто же такой Гарик и почему он сам не может взять еду. Мужик на голубом глазу ответил: «Я». © ПОЗОР / VK
- Наша повариха в столовой на работе иногда еще и на кассе стоит. Она — женщина пенсионного возраста, ей нужно прокомментировать любой выбор человека: «Рис и крабовый салат? И там рис, и там! Это же невкусно!». Или: «Вот почему вы не хотите капусту квашеную брать? Это же полезно. Ничего не знаю, я вам ее пробиваю». © Подслушано / Ideer
«Вот на моем заводе обеды»
- Лежу в госпитале. Позвали обедать, зашел в столовую, сел за свободный столик. Ем, никого не трогаю. Тут из окошка, куда сдают посуду, раздался голос:
— Мужчина, вы твердохлеб?
Я сижу, наверно не мне. Голос стал настойчивее:
— Вы твердохлеб?
Повернулся, увидел двух женщин с кухни. Они смотрели на меня вместе со всеми присутствующими в столовой. Голос уже стал возмущенным:
— Вы твердохлеб?
Я осмотрел свой стол на предмет того, что могло бы вызвать такую реакцию по поводу хлеба у кухарки. Может мне назначена какая-то твердохлебная диета и я сел не туда? Решил уточнить:
— Что это значит?
Тетка уже перешла на крик:
— Фамилия ваша — Твердохлеб?
Я то думал, что предъявить мне что-то хотят или им не понравилось, как я ел хлеб или еще что-то. Оказалось, они просто искали некоего Твердохлеба. © mknews / Pikabu
- Набрал я как-то в рабочей столовой кучу блюд: и салат, и селедочку, и первое, и второе, и беляш, и запеканку. Очень уж голодный был. Только в процессе насыщения понял, что перебор, пожадничал. Но меня бабушка воспитывала в уважении к еде, поэтому на тарелках ничего не оставляю. Мну, трамбую, хотя уже и через силу. А тут еще и сметана эта — полный стакан, 200 грамм!
Сосед еще напротив попался беспардонный такой: смотрел ошарашенно на то, как я это все уплетал. Я тоже на него в ответ вызывающе смотрел. Настроение, конечно, уже испорчено. Влил в себя компот и на выход.
Вернулся в цех, приступил к работе. Но этот мужик у меня из головы не выходил: почему он так на меня смотрел-то? И вдруг до меня дошло, что сметану-то я на раздаче не брал. Все брал: салат брал, борщ брал, двойную порцию пюрешки с гуляшом брал, булочку брал. Сметану не брал. © Sanviktorovi4 / Pikabu
«Недавно был на заводе по работе, офигел от сосиски в тесте, мало того что она x2, так и по цене что-то около 55 рублей»
Люблю сосиски в тесте)) но только свои, домашние. Делаются быстро и вкусненько. А самое главное, знаю какие там сосиски. Удивляют разные ларьки, в метро, кулинарии и т.д. где н а прилавке весь день лежат такие пирожки с мясом и т.д. Особенно по жаре. Вообще жесть.
- Однажды мне посчастливилось нанести рабочий визит на шахту. После всех дел меня любезно пригласили отобедать в местной столовой. Взял первое, второе, компот. Цены ну очень демократичные! Поставил тарелки на поднос, поискал глазами столовые приборы. А их нет! Ну, как нет, есть только вилки и одна десертная ложка. Что ж...
Обедаю. Тем временем, народ подтягивается. Приходящие ждут пока обедающие завершат прием первых блюд. Далее столовые и десертные ложки передаются из рук в руки. Не знаю, моют их или нет. Спросил часто ли у них такое бывает. Ответили, что постоянно. Дорога ложка к обеду, как говорится. © nweb / Pikabu
- Взяла солянку в столовке нашего бизнес-центра. Там плавало так много ненавистных оливок, что я начала их вылавливать. На изумление коллег пошутила, что дома доем, до аванса еще неделя, а жить как-то надо. Позже мне пришло сообщение от директора: «Зайдешь?» Пошла, а он мне презентовал 5000 со словами: «Слышал, у тебя сейчас туго с финансами. Вот тебе немного денег до аванса. В следующий раз с такой проблемой подходи сразу ко мне, а не по подносам в столовой еду собирай». Теперь весь офис думает, что я собираю чужие объедки, но все же денежная купюра приятно греет карман. © ПОЗОР / VK
Порой забавные истории могут произойти тогда, когда их совсем не ждешь. Как, например, взаимодействуя с соседями, мы даже не подозреваем, какой будет их следующий шаг, а он может быть весьма неожиданным, смешным или даже дерзким.
Комментарии
Можно приходить со своими приборами тогда🤣 раз столовка не может закупиться ими нормально.
Начальнику видимо так преподнесли эту ситуацию в красках, что он решил, лучше денег дать, чем позориться за сотрудника своего🤣