20 комичных вызовов на дом, которые запомнились и мастерам, и их клиентам

Я работал айтишником в одном НИИ и однажды был вызван в бухгалтерию.

У них мышка стала плохо работать.

А мышка старая, с шариком.

Я снял заднюю крышку, вынул шарик и протер валики, на которых грязь наросла.

И сказал ей, что мышку протирать надо.

Причем она все это время сидела рядом и видела всё, что я делаю.

Через месяц или два она позвала меня опять.

Я спрашиваю: Вы мышку протирали?

Она говорит: Да, каждый день!

И показывает мышку, у которой весь корпус снаружи протерт так, что уже логотип стерся.

Внутри мышка опять была грязная.