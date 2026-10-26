собраться жителями, набрать воды, отдать на экспертизу. и на радость водоканалу иски за ненадлежащие услуги
20 комичных вызовов на дом, которые запомнились и мастерам, и их клиентам
Мастеров на дом обычно вызывают, чтобы разобраться с поломкой и поскорее вернуться к своим делам. Но порой сантехнику, электрику или мастеру по замкам приходится сталкиваться с такими ситуациями, что потом есть о чем рассказать. Причем удивлять умеют не только клиенты, но и сами специалисты. Герои нашей подборки рассказали о вызовах, которые им точно запомнились. А в конце статьи вы узнаете про мастера, который всегда будет нарасхват.
- Позвонила мне как-то фифочка: «Срочно приходите, проблемы с трубами!» Бегу. Захожу в ванную, а она стоит в халате. Проверяю: все ок. Говорит: «Да вы воду включите!» Включаю, вода идет нормально. Спрашиваю: «А в чем проблема-то?» А она такая: «Так а почему вы как только включили, вода сразу чистой стала? До вас была ржавая!» Вот удивительное создание. Объяснил ей, что достаточно было просто пару минут подержать воду включенной, и ржавчина бы сошла сама.
- Как-то вызвала меня женщина, у которой из стен доносилось непонятное жужжание. Она переживала, что с электропроводкой случилось что-то серьезное. Приехал, послушал — звук действительно есть, причем довольно отчетливый. Попросил разрешения отключить электричество во всем доме, чтобы проверить, исчезнет ли шум. Выключаю главный рубильник, а жужжание продолжается. Начал искать, откуда оно идет, и добрался до мусорного ведра. А там лежит небольшой вентилятор на батарейках, причем включенный. Вот он и оказался причиной всего переполоха.
Когда мастер по объявлению сказал, что сделает дешево и быстро. Не обманул
И? Что это фото должно было мне сказать? Это хорошо/плохо/гениально/отвратительно?
Кстати, хорошо он сделать и не обещал, если что.
Один из моих клиентов решил сэкономить и нанял очень дешевого мастера. «Когда он увидел результат, то сразу позвонил нам, чтобы мы все исправили», — рассказывает автор фото. Вот такая получилась экономия.
- Моя швейная машинка вдруг начала петлять, путать нитки и постоянно их рвать. Пришлось вызвать мастера, ведь сама я никак не могла понять, что с ней случилось. Он посмотрел на машинку и говорит: «Хозяйка, берите ручку, блокнот и записывайте: иглу нужно вставлять плоской стороной от себя». А мне хоть сквозь землю провались! Я ведь с детства с этой машинкой знакома, благодаря бабушке могу ее чуть ли не с закрытыми глазами разобрать и собрать. И надо же было так ошибиться! Мастер все равно почистил машинку, смазал ее и успокоил меня, сказав, что подобное с каждым может случиться.
- У одной женщины стиральная машинка перестала сливать воду, а внутри еще с выходных лежало белье. Вызвала она мастера, тот осмотрел машинку и заявил, что сломался насос. За ремонт попросил 8 тысяч рублей, причем деталь нужно было заказывать и ждать четыре дня. Пока мастер выписывал квитанцию, женщине позвонил сын. Узнав о поломке, он спросил, проверяли ли они фильтр. Мастер уверял, что дело точно не в нем, но хозяйка все-таки попросила посмотреть. Открыли фильтр, а там застряла монета! Вытащили ее, включили машинку, и вода сразу слилась. Женщина спрашивает: «Так зачем вы тогда насос менять собирались?» А мастер отвечает: «Ну откуда я мог знать, что там монета?» На что хозяйка ему заявила: «Так я вас для этого и вызвала!»
У нас на работе в фильтре нашли... саморез, Карл! Хорошо что машинка нормально работала
Невозможно работать, когда заказчик стоит над душой
- Позвали меня в частный дом разбираться с отоплением. Хозяева жаловались, что уже целую неделю мучаются: выставляют нужную температуру, а через несколько часов настройки сбиваются, и в доме снова жара. Я приехал, проверил систему, покопался в настройках, но ничего неисправного не обнаружил. Решили проверить ее в работе, я все сохранил, попросил воды и ненадолго отошел. Возвращаюсь и вижу, как кошка пытается поймать мигающий красный огонек на термостате. Прыгает на него, задевает кнопки и сбивает настройки отопления. Показал все хозяевам, мы вместе посмеялись, а они стали думать, как ограничить кошке доступ к термостату. С самой системой, как выяснилось, все было нормально.
А я замучался к одному человеку ездить в частном доме генератор ремонтировать, периодически не заводился никак. И так и сяк проверял, все нормально, потом выкручивал свечу, а она мокрая. Прокаливал, феном цилиндр сушил, и после заводился с пол пинка. Через полгода такая же ситуация, ещё через время опять. Генератор стоял в подвале, а выхлопная труба выведена на улицу сантиметров 40 над землёй. Под навесом. Дождь бы никак не попал. И совершенно случайно выяснилось, что эта точка - любимое место хозяйского пса. Он там постоянно задирал лапу и
справлял нужду. Триста раз мимо, но раз в полгода точняком в трубу.
- Приехал я однажды к семье из пяти человек. Все пятеро ждали меня перед домом и объясняли, что захлопнули дверь, а ключи остались внутри. Подошел к двери, решил сначала проверить замок. И тут обнаружил, что она вообще не заперта! Оказалось, никто из членов семьи даже не попытался нажать на дверную ручку. Раз ключи внутри, все решили, что дверь обязательно закрыта и без мастера уже не обойтись.
Когда заказчик просит показать фото своей лучшей работы, а ты только вчера впервые взял в руки инструмент
Новые владельцы дома вызвали сантехника, который раскритиковал работу предыдущего хозяина и пообещал все исправить. «Ради ремонта мы даже разобрали часть шкафов, как он и просил», — вспоминает хозяин. Однако после работы мастера почти все осталось на прежних местах, только трубы стали новыми и блестящими. Небольшую течь сантехник устранил, зато некоторые краны по-прежнему работали плохо, а одну из старых труб он умудрился перегнуть.
- Одна клиентка пожаловалась, что ее кондиционер ужасно шумит, и решила заменить его на самое лучшее оборудование, какое можно было купить в 2011 году. Я установил ей дорогую систему с регулируемой скоростью вентилятора, а другой мастер по ее просьбе соорудил специальный шкаф вокруг внутреннего блока в гараже. Казалось бы, теперь все должно быть отлично, но хозяйка снова звонит и говорит, что новый кондиционер шумит даже сильнее предыдущего. Приезжаю, она выводит меня на улицу и показывает, откуда доносится звук. Послушал я немного и говорю: «Так это же кондиционер ваших соседей, а не ваш!» Женщина рассмеялась и спросила: «Может, мне тогда и соседям новый купить?»
- Однажды меня вызвали в офис, потому что сотрудники уже неделю мерзли на работе. Приехал, измерил температуру, а там действительно всего около 17 градусов. Нашел термостат и сразу обратил внимание на электрический ароматизатор, который стоял рядом. Спрашиваю у работников, давно ли стало холодно, — говорят, примерно неделю назад. Уточнил, когда поставили ароматизатор, и выяснилось, что тоже неделю назад. Я выключил прибор и убрал его подальше от термостата. Температура возле датчика понизилась, отопление заработало, и больше никто не мерз.
А каким образом ароматизатор нагревает воздух?
Он же вроде должен просто разбрызгивать духи в воздух, разве нет?
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Оказалось, что свет от звезды о сражается от верхних слоёв атмосферы. Для решения проблемы посоветовал ему дождаться другой бригады мастеров в чёрной униформе.
Однажды заказчик спросил, почему светится дымоход его котла. Выяснилось, что солнечные лучи попадают внутрь трубы и отражаются. «Для решения проблемы посоветовал ему просто подождать до ночи», — вспоминает автор истории.
- Была у меня одна беременная клиентка, которая постоянно забывала ключи и не могла попасть домой. За пять недель я несколько раз приезжал открывать ей дверь. На четвертый раз она уже так смутилась, что решила больше ко мне не обращаться. Вместо меня женщина позвонила другому мастеру по замкам. Вот только она не знала, что этот человек — мой хороший приятель! Он передал мне ее заказ, и я снова отправился по знакомому адресу. Надо было видеть лицо клиентки, когда она открыла дверь и опять увидела меня.
- Заказал я в одной компании кухню и мебель для прихожей. Замерщики приехали, все посчитали, прихожую изготовили, но установщик так и не смог нормально поставить один шкаф и в итоге просто уехал. Позвал приятеля, который хорошо разбирается в таких делах, и он довольно быстро все исправил. Я сообщил об этом мастеру и заодно спросил, когда ждать кухонный гарнитур. Вместо ответа мне вернули деньги за кухню и заявили, что я слишком требовательный заказчик. Пришлось обращаться в другую фирму, причем замеры я отдал те же самые. Хорошо, что новый специалист решил проверить размеры заново: оказалось, что навесные шкафы не поместились бы на стене, не хватало целых 15 сантиметров! В итоге кухню сделали по правильным размерам, и она уже восемь лет отлично стоит.
Ладно криворукие проектировщики, ну а сам кyда смотрел? 15 см - это очень много, некоторые шкафы бывают такой ширины. Надо прямо совсем на отвали относиться, чтобы не заметить.
Всегда, когда делала кухни, да и прихожие тоже, смотрела ширину каждого шкафа и сопоставляла с размерами помещения. Что в этом сложного? Разве самому не очевидно, что шкафы на 15 см больше не влезут на стену, на которой этих лишних сантиметров нет.
Тот момент, когда персонаж сказки решил сбежать в естественную среду обитания
После покупки дома мужчина обнаружил засор в унитазе, с которым не смог справиться даже вызванный сантехник. Унитаз решили заменить, а старый хозяин из любопытства разбил кувалдой. «Оказалось, внутри застряла игрушка! Пришлось даже плоскогубцами ее вытаскивать», — рассказывает он. Как выяснилось, у предыдущего владельца дома был трехлетний ребенок.
- Вызвала клиентка: в ванной слив забит. Вытаскиваю оттуда комок черных волос, а она блондинка. Смотрим друг на друга, я знаю, что у нее муж есть. Решил не задавать лишних вопросов, она молча отдала деньги. Не успел я выйти, как дверь распахивается с размаху, а на пороге стоит ее муж и держит огромную черную собаку. И тут я понял, чьи это волосы. Зря себе драму надумал.
- Жена как-то постирала белье, потянула ручку машинки, услышала щелчок, и после этого ручка стала свободно болтаться, а дверца так и не открылась. Я полез в интернет, перепробовал разные способы, даже верхнюю крышку машинки снял, но до замка добраться не получилось. Позвонил мастеру, договорился о приезде, а вместо мужчины, которого ждал, пришла девушка лет двадцати. Объяснила, что ее напарник занят и отправил ее вместо себя. Она буквально за пару минут открыла дверцу, сняла ручку и показала, что та сломалась. За открывание машинки и диагностику я отдал 1500, а новую ручку девушка предложила привезти на следующий день за 3400. От такого ремонта я отказался, а потом нашел точно такую же деталь в местном магазине всего за 93 рубля. Купил ее и сам поменял минут за пять.
Всегда надо делать работу качественно, особенно, когда надзорный орган проводит контроль
Сантехник устранял протечку душевой кабины, когда неожиданно встретил любопытную наблюдательницу. «Работал себе в пространстве под душевой, а тут меня встретила кошка», — рассказывает мастер.
- Девять лет я проработал выездным специалистом техподдержки, и однажды после двенадцатичасовой смены меня отправили к очень злому клиенту. У мужчины разом перестали работать интернет, телевизор и телефон, поэтому он грозился расторгнуть договор с нашей компанией. Я еще по телефону спросил, светятся ли индикаторы на терминале, включен ли он в розетку и нажата ли кнопка питания. На последнем вопросе клиент возмутился: «Молодой человек! Вы за кого меня держите?!» Приехал я к нему почти в десять вечера, захожу и сразу замечаю, что кнопка питания на терминале не нажата. Мужчина продолжает ругать нашу компанию, а я ему предлагаю: «Хотите фокус-покус?» Нажимаю кнопку, индикаторы загораются, оборудование начинает загружаться. После этого объяснять, почему все не работало, уже не пришлось.
- Позвонила мне клиентка и пожаловалась, что принтер делает копии с полосами. Я объяснил ей по телефону, что нужно протереть узкую стеклянную полоску сканера, но она уверяла, что все уже чистила, причем местный айтишник тоже проверял. В итоге пришлось ехать к ней, да еще и захватить запасной блок сканера. Открываю крышку принтера, смотрю — стекло грязное. Просто протер его и для проверки сделал две копии, обе получились без полос. Клиентка спросила, что именно я починил. Когда объяснил, что всего лишь очистил стекло, она очень удивилась.
Я работал айтишником в одном НИИ и однажды был вызван в бухгалтерию.
У них мышка стала плохо работать.
А мышка старая, с шариком.
Я снял заднюю крышку, вынул шарик и протер валики, на которых грязь наросла.
И сказал ей, что мышку протирать надо.
Причем она все это время сидела рядом и видела всё, что я делаю.
Через месяц или два она позвала меня опять.
Я спрашиваю: Вы мышку протирали?
Она говорит: Да, каждый день!
И показывает мышку, у которой весь корпус снаружи протерт так, что уже логотип стерся.
Внутри мышка опять была грязная.
Бонус: хорошо, когда в доме есть настоящий мастер на все руки... лапы
Когда за техническим лючком обнаружилась небольшая течь, первой на осмотр отправили кошку Тасю. «Сначала я пустил специально обученную кошку оценить фронт работ, — шутит хозяин. — А на втором фото она уже ключ на 17 просит».
Хорошо, когда после визита мастера все снова работает как надо. А если при этом остается история, которую можно пересказать друзьям, такой ремонт точно запомнится. Кстати, у нас есть еще истории о ремонте в квартире и подборка о том, как люди справлялись с домашними переделками.