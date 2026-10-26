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25 лет спустя: как выглядят звезды «Клона» и какие пируэты выдала им их карьера
Когда-то многие из нас с упоением смотрели сериал «Клон». Тогда он вызывал ажиотаж, ведь радовал своих зрителей не только жизненными перипетиями бразильцев, но и добавлял толику научной фантастики. Но сериал «повзрослел» на целых 25 лет, и мы вместе с ним стали старше и мудрее. Давайте вместе вспомним, как это было, и посмотрим, как же актеры нашей любимой саги живут сейчас.
Маиза — Даниэла Эскобар
Образ Маизы правдиво показал трагедию женщины, несчастной в любви и замкнутой в золотой клетке брака с Лукасом, — Маиза задыхалась. Но по мере развития сюжета становилось понятно, что героиня менялась и росла: она приняла свою дочь и стала терпимее к тем людям, кто был «не ее круга». А что же Лукас? Думаю, он так бы и топтался на месте в своих страданиях, если бы не ее решительный жест — тот самый чемодан как символ освобождения для них обоих.
В 1995-м году Даниэла связала свою жизнь с режиссером Жайме Монжардимом и подарила ему сына Андрэ. Брак длился восемь лет.
В 2005-м ее избранником стал бизнесмен Марсело Вельнер. Но, к сожалению, через год они расстались. Шесть лет назад Даниэла стала бабушкой — у нее появилась сводная внучка Флора.
Недавно актриса объявила о новом этапе в своей карьере. Теперь она будет работать коучем — специалистом, занимающимся вопросами благополучия и помогающим в формировании здоровых привычек.
Саид — Далтон Виг
В 2000-е наши женщины делились на два лагеря: одни сходили с ума по вечно вздыхающему Лукасу, а другие — по статному, богатому и до беспамятства влюбленному в Жади Саиду Рашиду. Раньше мне казалось, что Саид — настоящий деспот и суровый сухарь. Но позже я начала думать: «Жади, ты вообще соображаешь?! Перед тобой сидит мужчина, который решил все твои проблемы! У тебя идеальный дом, твоя дочь ни в чем не нуждается, свекровь над тобой не стоит, а если тебе скучно — он покупает тебе весь базар в Фесе!» Да, у него был тяжелый характер и собственнический инстинкт. Но, на мой взгляд, Саид был настоящим мужчиной: взрослым, ответственным — скалой, за которой женщина могла спать спокойно, не думая о том, чем завтра платить за жилье.
Далтон Виг после сериала «Клон» продолжил активно сниматься. Он появился в сериале «Два лица» и снялся в эпизодах сериала HBO «Дело». Также актер сыграл в байопике «Кардек» и во втором сезоне сериала о Поллианне.
Виг был трижды женат, в том числе на Камиле Ксеркис. У пары родились близнецы.
Мел — Дебора Фалабелла
В юности я думала об этой героине: «Родилась с серебряной ложкой во рту, дедушка — миллионер, мама — красавица, живут во дворце в Рио, парень Шанди — красавец и борец. И чего ей не хватает?! Почему она постоянно плачет, замыкается в себе и на пустом месте портит жизнь и себе, и окружающим?» Но позже я поняла, что этот роскошный особняк Ферразов — не сказка, а ледяная пустыня. Мать использует дочь в борьбе с мужем и постоянно пытается слепить из нее идеальную светскую львицу, стыдя за скромность и отсутствие шика. Отец витает в облаках, страдает по Жади и физически присутствует в жизни дочери, но абсолютно глух к ее душе.
Мел была чувствительным, умным и ранимым ребенком, попавшим в жернова семьи, где все были заняты только собой. Она годами кричала о помощи через свое молчание, сутулость и мешковатые свитера, но ее никто не слышал. Ее любили как «функцию», как продолжение рода Ферразов, но никто не видел в ней человека.
Сегодня Дебора Фалабелла — одна из самых востребованных актрис Бразилии. Она сыграла в громких сериалах: «Раздвоение личности», «Проспект Бразилии» и «Сила желания». Роли в этих работах принесли ей небывалый успех.
У нее есть дочь Нина от первого брака с музыкантом Эдуардо Иполито. После расставания с ним звезда состояла в отношениях с Мурило Бенисио, который сыграл ее отца в «Клоне». Затем она встречалась с Густаво Вазом, а с нынешним мужем Фернандо Фрайа актриса познакомилась на съемках фильма «Добро пожаловать, Виолета».
Хадижа — Карла Диас
Десятилетняя девчонка, которая грациозно потряхивала плечиками и при каждом удобном случае выдавала свою коронную фразу: «Я хочу много золота! И чтобы мой муж шептал мне на ушко: „Хадижа, ты моя маленькая женушка, я куплю тебе много браслетов!“» Тогда я думала: «Ну и меркантильный ребенок! Вот вырастет — превратится в капризную избалованную эгоистку». Но потом до меня дошло: да ведь Хадижа Рашид — это же единственный здравомыслящий человек во всем сериале!
Пока ее мама годами бегала по пустыням за нерешительным Лукасом, маленькая Хадижа знала, чего хочет — она точно не хотела быть «сильной», пробивать потолки и тащить все на себе. Она искренне, без малейшего стыда и вины, желала быть любимой, защищенной «маленькой женушкой».
В 2014 году актриса сыграла свою первую взрослую роль в мини-сериале «Плано-Альто», где исполнила роль активистки Лукресии. И потом в ее жизни было еще множество кинокартин. В 2021 году она приняла участие в 21-м сезоне реалити-шоу «Большой брат Бразилия». Также Карла сыграла главную роль в фильмах, основанных на реальных событиях. Карла заслужила множество похвал за свою игру, что привело ее к номинации на несколько премий в категории «Лучшая актриса». В 2023 году она была утверждена в качестве участницы двадцатого сезона другого реалити-шоу — «Танцы со звездами», где заняла второе место.
Ивети — Вера Фишер
Ивети Симас — женщина-ураган в обтягивающих платьях, с безупречной укладкой, ярко-красной помадой и абсолютно непробиваемой уверенностью в том, что этот мир создан исключительно для ее счастья. Пока другие героини сериала годами страдали, заламывали руки и тонули в драмах, Ивети действовала. Упала? Встала, поправила прическу, гордо подняла подбородок и пошла дальше на высоких каблуках, отбивая чечетку по нервам своего Львеночка.
После культовой роли в «Клоне» карьера Веры Фишер пережила взлеты и падения. В 2012 году она сыграла роль в «Спаси меня, Святой Георгий», но открыто заявила о неприязни к персонажу. Это привело к проблемам в карьере. Спустя длительное время ей удалось вернуться на экраны благодаря своему PR-менеджеру — она снялась в «Тренировке», «Преследовании» и «Зеркале жизни».
Сегодня актриса продолжает творческую карьеру в Бразилии — в театре и кино, ведет свои личные аккаунты в соцсетях, делится размышлениями о возрасте и жизни.
Мне попадалась другая версия о проблемах в карьере. Актриса одно время злоупотребляла то ли алкоголем, то ли веществами. В личной жизни тоже из-за этого было всё печально
Лукас — Мурило Бенисио
С детства у меня был свой личный эталон мужчины — Лукас. Смотрела на этого романтика и думала: «Вот она, настоящая любовь! Не то что наши мальчишки из 8-го „Б“». Лукас казался мне вершиной мужской чувствительности: он так поэтично заламывал руки на фоне заката и так убедительно обещал Жади забрать ее на край света. В общем, в моем юношеском дневнике намертво закрепилась мысль: настоящий мужчина должен быть сложноустроенным, страстным и с грустинкой во взгляде.
Прошли годы. Я вышла замуж за абсолютно не похожего на Лукаса человека. Мой муж — инженер. Если у него грустинка во взгляде, значит, упал сервер или в машине стучит подшипник. Никаких поэм, никаких побегов в пустыню под луной. Спокойный, надежный, как швейцарские часы: сломался кран — починил, заболела я — принес бульон и укрыл пледом.
И когда я пересматривала сериал, «герой моей мечты» открылся мне с совершенно новой стороны. Лукас приезжает, красиво вздыхает на развалинах, говорит: «Я не могу без тебя, Жади!», а потом возвращается в Рио, ложится на кожаный диван и начинает жаловаться, что жизнь — сложная штука. Он женился на Маизе, потому что «так получилось». Он тридцать лет не мог решить, кого он любит, чем хочет заниматься и кто он вообще такой. Любая проблема — Лукас уходит в туман или начинает трагически молчать. И я поняла: как же хорошо, что я переросла этот романтический образ мужчины. Не хотелось бы с таким типом связать свою жизнь.
После «Клона» карьера Бенисио пошла в гору. Он сыграл в телесериале «Шоколад с перцем» и стал всемирно известен благодаря теленовелле «Проспект Бразилии», за которую получил две престижные премии. Отметился он также в сериалах «Поколение Бразилии» и «Украденные любовью». Позже попробовал себя как режиссер. Его драма «Поцелуй на асфальте» с Деборой Фалабеллой в главной роли получила признание, снятым за 11 дней в черно-белом цвете с бюджетом в 1 миллион реалов из собственного кармана.
В личной жизни актера было не все так гладко. Он состоял в отношениях с Деборой Фалабеллой после разрыва с Джованной Антонелли. Однако пара рассталась спустя семь лет. В 2022 году актер подтвердил отношения с журналисткой Сесилией Малан, корреспондентом TV Globo в Лондоне. Но позже они расстались.
Жади — Джованна Антонелли
Начало нулевых. Мы с сестрой портим мамин карандаш, рисуя огромные черные стрелки, звеним самодельными монистами и извиваемся под заставку «Клона». Мечтали быть как Жади! Сегодня сестра прислала мне свежее фото актрисы, и я просто обомлела, ведь она
вообще не изменилась! В свои 50 лет Джованна выглядит роскошно: та же фирменная улыбка, прекрасная фигура и потрясающая энергетика.
Личная жизнь Антонелли напоминала латиноамериканский сериал. Первый брак с предпринимателем Рикардо Мединой распался. В 2002 году во время съемок «Клона» Джованна начала встречаться с актером Мурилу Бенисио. В 2005 году у пары родился сын Пьетро, но в октябре того же года пара окончательно рассталась.
Вскоре Джованна вышла замуж за американского бизнесмена Роберто Локасцио, но брак продлился недолго.
На премьере одного из сериалов актриса познакомилась с режиссером Леонардо Ногейрой. И вот они уже более 10 лет вместе и воспитывают двух общих дочерей (двойняшек) и сына Джованны от Бенисио. Но что еще важнее — Джованна и Мурило наладили отношения и сейчас дружат.
А вот еще подборка детей и внуков знаменитых актеров, которые играют в свежих сериалах так, будто талант передается по наследству.