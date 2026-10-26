25 лет спустя: как выглядят звезды «Клона» и какие пируэты выдала им их карьера

В 1995-м году Даниэла связала свою жизнь с режиссером Жайме Монжардимом и подарила ему сына Андрэ. Брак длился восемь лет.

В 2005-м ее избранником стал бизнесмен Марсело Вельнер. Но, к сожалению, через год они расстались. Шесть лет назад Даниэла стала бабушкой — у нее появилась сводная внучка Флора.

Недавно актриса объявила о новом этапе в своей карьере. Теперь она будет работать коучем — специалистом, занимающимся вопросами благополучия и помогающим в формировании здоровых привычек.